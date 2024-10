Uomini e Donne, Ludovica Valli replica ai rumors di una crisi con Gianmaria Di Gregorio

News VIP

Negli ultimi giorni si erano diffusi rumors su una crisi tra Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di replicare svelando come stanno le cose.

Negli scorsi giorni, Ludovica Valli aveva pubblicato una foto sul suo account Instagram che aveva scatenato rumors e voci di una possibile crisi tra i suoi followers. Nello scatto postato dall'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Ludovica Valli ha svelato di volere un po' di tempo da sola con i suoi figli.

Di recente, lei e Gianmaria Di Gregorio hanno accolto Lola, la loro terza figlia, dopo i piccoli Anastasia e Otto Edoardo, e la neo mamma sta attraversando un momento difficile, il postpartum, che l'ha spinta a cercare alcuni momenti di solitudine con i suoi bambini. Nelle stories, alla foto con i piccoli, Ludovica ha aggiunto come didascalia:

"Oggi avevo bisogno di stare solo con loro. Solo io e loro. Allora ho pensato di andare a prendere la bebe [Anastasia ndr] a scuola da sola con i bimbi (cosa che magari qualche mese fa con tutti i bimbi non avrei mai pensato di farcela, anche perché c'è un bel pezzo di strada da fare a piedi), invece, ho fatto addormentare Lola e l'ho messa nel passeggino. Ho preso in braccio Otto (perché lui odia il passeggino) e siamo andati a prendere la bebe a scuola."

Dato che Ludovica ha aggiunto che avevano trascorso dei momenti "solo loro 4", non includendo il compagno Gianmaria Di Gregorio, sui social si sono diffusi rumors di una crisi tra i due. Spinta dalle chiacchiere e subissata di messaggi, Valli ha deciso di replicare e svelare come stanno le cose.

Uomini e Donne, Ludovica Valli replica ai rumors sulla crisi con il compagno

Stanca dei messaggi e delle continue insinuazioni su di lei e sul compagno, Ludovica Valli ha deciso di rispondere alle tante domande dei fan sulla possibile crisi con Gianmaria Di Gregorio.

Nelle precedenti ore, sempre attraverso i social, l'ex tronista ha pubblicato una serie di stories e ha replicato che tra lei e il suo compagno va tutto bene:

"C’è crisi fra me e Giamma? Noi non lo sappiamo. Magari lo sapete voi per noi? Non c’è nessuna crisi! Non so perché si sia detta questa cosa. Forse perché avevo detto l’altro giorno di voler stare sola con i bimbi? Ma non c’è niente di male. In una coppia con o senza figli prendersi anche dei momenti da soli, a parte che credo sia fondamentale, è normalissimo sentirne la necessità. Io avevo la necessità in quel momento di passare del tempo da sola con i miei bimbi, non ci vedo nulla di male. Nessuna crisi… si discute ogni giorno… no scherzo! Non siamo la famiglia del Mulino Bianco l’ho sempre detto. Ultimamente non c’è stata nessuna discussione magari nei prossimi giorni vi farò sapere! Scherzi a parte tranquille."

L'ex tronista ha poi deciso di aprirsi a proposito del postpartum e delle difficoltà a cui sta andando incontro come neo mamma:

"Il post partum è un momento molto delicato per una donna, per una famiglia, per il compagno, per tutti quanti che circondano la mamma. Però visto che era la mia terza gravidanza sapevo a cosa andavo incontro. Quindi tutto normale. Il post parto è davvero un momento delicato nella vita di una donna. Si passano dei momenti in una donna che neanche si pensava di poter vivere. È vero che quando si diventa mamma si cambia, in bene, in male, un po’ e un po’. Si cambia e si iniziano a conoscere lati di noi nuovi. Gli ormoni sono davvero un brutto scherzo dico io. Però basta pensare che davvero tutto quello che si sta vivendo in questo momento così delicato per una mamma è tutto normale."

Infine, ha voluto ringraziare Gianmaria per la sua vicinanza in questi mesi, perché anche se non sempre comprende il suo stato d'animo cerca di esserle vicino e di supportarla.

