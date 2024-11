Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono sposati: le foto delle nozze

News VIP

Una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne è convolata a nozze: stiamo parlando dell'ex tronista Lorenzo Riccardi e della sua scelta, l'ex corteggiatrice Claudia Dionigi. Con una bellissima cerimonia, tenutasi nella chiesa principale di Nola, in provincia di Napoli, oggi, sabato 30 novembre, i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 si sono giurati amore eterno.

Presente anche la piccola Maria Vittoria, primogenita della coppia nata nel 2022, e diversi ex volti della trasmissione di Maria De Filippi, come Nilufar Daddati. Proprio l'influencer ha condiviso sui social alcuni scatti della coppia e i primi video della cerimonia. Visibilmente commosso, Lorenzo Riccardi ha accolto in chiesa la futura moglie e davanti agli amici e ai famigliari lui e Claudia Dionigi hanno pronunciato il tanto atteso 'sì'.

L'ex tronista aveva chiesto la mano della compagna poco dopo la nascita della figlia Maria Vittoria e negli ultimi mesi aveva condiviso con i fan alcuni dettagli della cerimonia. La funzione si è tenuta a Nola, alla presenza di 150 invitati e la data scelta, il 30 novembre, era stata condivisa dai due diretti interessati sui social con un divertente video. La scelta di un matrimonio invernale è stata dovuta, come hanno spiegato Claudia e Lorenzo a Verissimo, sia al desiderio di "risparmiare" agli invitati la calura estiva, sia perché l'ex tronista è amante dell'inverno e del freddo e desiderava per il suo giorno speciale un'atmosfera natalizia.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono detti 'sì' dopo 4 anni d'amore, coronati dalla nascita della loro bambina, la piccola Maria Vittoria. La coppia si è conosciuta negli studi di Uomini e Donne, durante l'edizione del 2019, quando Lorenzo sedeva sul trono e Claudia era scesa per corteggiarlo.

L'amore e la stima reciproci li hanno uniti al punto che l'ex tronista non ha avuto dubbi su chi dovesse scegliere alla fine del suo percorso e, dopo 4 anni, i due ex protagonisti del dating show si sono giurati amore eterno. Nei giorni scorsi, la coppia ha condiviso alcuni scatti, mostrando i preparativi delle nozze e dando il via al countdown che avrebbe portato a oggi, sabato 30 novembre, data scelta per le nozze.

"Ultimi giorni da fidanzati" scriveva Riccardi sul suo profilo Instagram, mentre lui e la compagna erano indaffarati con i preparativi. Anche nel corso della giornata di ieri Claudia e Lorenzo hanno postato diverse foto con gli amici più stretti, intenti a festeggiare gli ultimi momenti da fidanzati di entrambi.

