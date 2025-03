Uomini e Donne, lo sfogo di Chiara Pompei sui social: "Mi vergognavo, non sono uscita di casa per due anni"

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social: ecco cosa è successo!

Chiara Pompei è stata tronista dell'attuale edizione di Uomini e Donne per brevissimo tempo: in seguito ad alcune segnalazioni di Riccardo Sparacciari, 26enne romano con cui si era frequentata prima del dating show, Maria De Filippi ha convocato il ragazzo in studio e dopo un acceso confronto Chiara ha deciso di conoscerlo al di fuori del programma di Canale 5 poiché ancora invaghita di lui.

Uomini e Donne, lo sfogo di Chiara Pompei sui social: "Non sono uscita di casa, mi vergognavo troppo"

Chiara Pompei è tornata a raccontarsi sui social, rivelando di un difficile momento del suo passato: l'ex tronista del dating show di Canale 5 si è confidata con i suoi followers a proposito di alcune insicurezze che l'hanno sempre condizionata in passato. La sua decisione di parlare sui social delle sue insicurezze è dipesa dal desiderio di poter aiutare anche altre ragazze nella sua stessa situazione e "normalizzare" ciò che aveva vissuto.

Su Instagram, nelle sue stories, Chiara ha postato una foto nella quale si vedono le sue gambe con un diffuso sfogo cutaneo. L'ex tronista ha raccontato che, a causa di questa condizione ha trascorso due anni interi della sua vita in casa, rifiutandosi di uscire per timore del giudizio altrui. Chiara ha anche aggiunto: "Mi sono curata da sola, senza dottori che cercavano solo di vendermi cure costosissime che non portavano a niente. Ora sto bene e se qualcuno ne avrà bisogno, sono pronta ad aiutarla con tutta me stessa".

Uomini e Donne, Chiara Pompei svela la verità sulla storia con Riccardo Sparacciari

Qualche giorno fa, Chiara Pompei ha spiegato sui social che dal suo addio al dating show sono arrivate diverse segnalazioni su di lei e Riccardo e che non voleva che i suoi fan avessero una cattiva opinione di lei. "Stiamo passando per quelli che non siamo, sarei stata finta se fossi rimasta a fare la tronista" ha dichiarato l'ex tronista, aggiungendo che i corteggiatori che erano scesi per lei le interessavano davvero, ma che quando aveva visto Riccardo ha compreso che l'interesse che aveva per lui era molto più forte: "Così ho preferito continuare la nostra conoscenza piuttosto che proseguire con il trono. Cosa ci sarebbe di finto in questo?". Sul legame con Sparacciari, Chiara ha aggiunto: "Volevo sottolineare che io e Riccardo non siamo stati fidanzati, la nostra era una relazione fisica, sporadica, confermata anche dal fatto che stava con altre, non capisco perché le ragazze non abbiano parlato, avrebbero evitato a me delle situazioni scomode".

L'ex tronista ha aggiunto che desiderava conoscere meglio Riccardo ed è per questo che ha deciso di abbandonare il dating show per seguirlo e che la sua decisione doveva essere apprezzata perché non nascondeva alcuna malizia: "Se non ho deciso di pubblicare con lui delle storie o foto è perché quando siamo usciti dal programma ho iniziato un dialogo e perché devo condividere i momenti di coppia? Detto ciò, evitate di essere cattivi con persone che non conoscete, questa è l'unica verità che conta. Se volte crederci, bene, altrimenti, sono problemi vostri".

