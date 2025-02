Uomini e Donne, Lino Giuliano critica le corteggiatrici di Gianmarco Steri: "Sono lì sono per farsi pubblicità..."

News VIP

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continua a suscitare commenti negativi: questa volta a dire la sua è intervenuto Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island.

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è appena iniziato, ma ha già scatenato diversi commenti e polemiche per la grande risonanza che ha avuto presso il pubblico. Gianmarco è entrato nel programma tv di Canale 5 come corteggiatore di Martina De Ioannon, ma ben presto ha catturato l'attenzione delle spettatrici per il suo carattere introverso e dolce e per i suoi modi di fare. Molti fan speravano di vederlo accanto a Martina, ma alla scelta la tronista romana gli ha preferito il "rivale" Ciro Solimeno. All'annuncio che Gianmarco sarebbe diventato il nuovo tronista, diverse ragazze hanno deciso di corteggiarlo e la redazione ha svelato che sono arrivate più di 8000 richieste! A criticare tutto questo hype per il tronista romano è intervenuto Lino Giuliano, ex protagonista della stessa edizione di Temptation Island vissuta da Martina.

Uomini e Donne, Lino Giuliano critica l'elevato numero di corteggiatrici per Gianmarco

Lino Giuliano ha detto la sua sul numero di corteggiatrici scese al centro studio del dating show di Maria De Filippi per conoscere Gianmarco Steri, il nuovo tronista della trasmissione. A detta dell'ex protagonista di Temptation Island, l'interesse che alcune di queste ragazze ha manifestato per Gianmarco non è reale, ma si tratta solo del loro desiderio di creare hype su di loro e di farsi pubblicità.

In un video postato su Instagram Lino ha detto la sua su quanto sta vedendo sui social in questi giorni: infatti, molte ragazze hanno svelato di aver contattato la redazione per conoscere Gianmarco e hanno condiviso l'esito delle prime selezioni, svelando di non essere state scelte per continuare a conoscere il tronista. Altre ancora ironizzano dicendo che se non fossero già impegnate sentimentalmente, sarebbero scese a corteggiare Gianmarco.

Uomini e Donne, Lino critica le ragazze scese a corteggiare Gianmarco Steri

Questo entusiasmo per Gianmarco Steri risulta eccessivo agli occhi di Lino Giuliano, che ha commentato le oltre 8000 richieste di papabili corteggiatrici per conoscere il nuovo tronista. Già dalle prime puntate del trono è emerso che Maria De Filippi e la redazione stanno lavorando celermente per permettere a Gianmarco di conoscere il più alto numero di ragazze, molte delle quali (le prime 100) sono scese in studio e si sono presentate al tronista attraverso lo speed date al centro studio.

Secondo Lino Giuliano questa elevata affluenza non è reale e molte "sono state obbligate, perché volevano apparire sui social". A detta dell'ex protagonista di Temptation Island, infatti molte ragazze hanno sfruttato l'occasione di andare in tv e una volta eliminate hanno condiviso la loro esperienza, ricevendo continui elogi dai loro parenti: "La più sc*** ha messo che lei doveva scendere a Uomini e Donne, si è ripresa in TV, si è pubblicata. Amici, parenti, cugini: “Tu sei la più bella!”. Un’altra ha messo il messaggio del papà che ha detto: “Ma come, questo non capisce niente per quanto sei bella!”. Quell’altra: “No a nonna, questo non è proprio buono!”.

Lino ci ha tenuto a specificare di non avercela con Gianmarco, che reputa un bravissimo ragazzo, ma con le aspiranti corteggiatrici, molte delle quali sono scese soltanto per fare televisione: "Tutto quello che è stato postato, non si è mai visto nella storia di Uomini e Donne. Vi siete riprese prima di entrare, aspettavate proprio il momento vostro. Ma la coerenza vostra dove sta? E poi volete l’uomo nelle vostre vite, che poi siete le prime che vogliono fare TV?".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne