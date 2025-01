Uomini e Donne, le prime parole di Gianmarco Steri dopo aver accettato il trono: "Ancora non ci credo"

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 27 gennaio, Gianmarco Steri è diventato ufficialmente il nuovo tronista: ecco cosa ha dichiarato subito dopo la puntata.

Gianmarco Steri è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne: nel corso della puntata di oggi, lunedì 27 gennaio, infatti, Maria De Filippi ha chiesto all'ex corteggiatore e non scelta di Martina De Ioannon di darsi una seconda opportunità e sedere sul trono. Poco dopo la registrazione della puntata, Gianmarco ha condiviso le sue prime parole in un video a WittyTv.

Uomini e Donne, le prime parole di Gianmarco come tronista

Dopo la scelta di Martina De Ioannon, che ha preferito Ciro Solimeno, Gianmarco Steri ha ricevuto da Maria De Filippi la proposta di diventare il nuovo tronista del dating show di Canale 5. Poco dopo la puntata con cui veniva ufficializzata l'investitura a tronista, Gianmarco ha espresso le sue prime sensazioni, ammettendo di trovare tutto molto inaspettato. Come ha dichiarato anche nel programma televisivo, Gianmarco non aveva messo in conto di non essere scelto e questo è stato un duro boccone da mandar giù, tuttavia, ha deciso di darsi una seconda possibilità e trovare l'amore.

"Ci sono rimasto male però, come ho detto anche a Maria, le cose si affrontano, si superano senza problemi. L’ho fatto e lo farò. Il fatto che mi abbiano proposto di fare il tronista è stata una cosa altrettanto inaspettata" ha detto Gianmarco, aggiungendo che è molto grato alla conduttrice per questa opportunità, perché nel dating show ha incontrato persone splendide e ha riprovato per la prima volta delle forti emozioni.

Gianmarco è anche consapevole che essere un tronista non è facile, né che desidera crearsi troppe aspettative: "Non mi aspettavo nulla da corteggiatore e quindi non mi aspetto nulla da tronista, nel senso vedremo… ci saranno sicuramente delle ragazze che mi vorranno conoscere e staremo a vedere. Insomma, aspettative non me ne voglio creare".<

Uomini e Donne, Gianmarco Steri è il nuovo tronista: lacrime di gioia e standing ovation in studio

Nonostante le anticipazioni avessero rivelato da qualche settimana che Gianmarco Steri sarebbe diventato il nuovo tronista, il pubblico attendeva con ansia la messa in onda della puntata di oggi, perché desiderava assistere al ritorno in studio dell'ex corteggiatore in una nuova veste. L'arrivo di Gianmarco è stato preceduto da un filmato nel quale si vedeva il corteggiatore, pochi minuti dopo essere stato rifiutato da Martina, leggere un biglietto che Maria De Filippi gli aveva consegnato.

La conduttrice aveva letto la lettera che Gianmarco le aveva portato e colpita dalle sue parole ne aveva approfittato per chiedergli di darsi una seconda possibilità e diventare tronista. Quando l'ex corteggiatore ha letto il messaggio della conduttrice, in studio si è sollevata una standing ovation e l'intero parterre femminile ha esultato. Altrettanto felici erano Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno sempre apprezzato il carattere di Gianmarco.

Sulle sue future corteggiatrici e potenziale donna ideale, Gianmarco ha dichiarato di non avere un prototipo di donna ideale: "Oltre alla bellezza ci stanno tanti altri aspetti che vanno oltre. E mi auguro di trovare una persona che mi sappia prendere anche e soprattutto per quello.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne