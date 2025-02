Uomini e Donne, le pagine social del dating show svelano quando vedremo l'addio di Chiara al trono

News VIP

Con un annuncio sui social di Uomini e Donne, i profili ufficiali del dating show hanno svelato quando andrà in onda l'addio di Chiara al trono.

Il trono classico di questa edizione di Uomini e Donne non sembra aver pace: dopo gli scandali di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi e la fine sottotono del percorso di Francesca Sorrentino, la nuova tronista Chiara Pompei è stata protagonista di alcune segnalazioni che si sono poi rivelate vere e hanno portato la 23enne romana ad abbandonare il trono. Ma quando vedremo l'addio di Chiara al trono? A svelarlo sono stati i profili social ufficiali del dating show.

Uomini e Donne, le segnalazioni su Chiara Pompei

Chiara Pompei è stata presentata come nuova tronista da pochissime settimane: il suo trono è subentrato quasi in contemporanea a quello di Gianmarco Steri. La nuova tronista si è mostrata come una ragazza spontanea, amante della sincerità e diversa dalle sue coetanee. Il suo percorso ha iniziato a svilupparsi anche con alcune esterne vissute con alcuni dei corteggiatori che sono scesi per lei. Ma nel giro di poco tempo, su Chiara si sono diffuse diverse segnalazioni. Una di queste proveniva dal presunto fidanzato della ragazza, Riccardo, che, dopo aver visto la fidanzata sul trono, ha pubblicato un lungo messaggio nel quale svelava che lui e Chiara erano una coppia e che non era giusto che la ragazza mancasse di rispetto alla redazione e al pubblico di Canale 5.

Queste segnalazioni si sono rivelate veritiere quando nelle ultime Anticipazioni della registrazione dell'11 febbraio 2025 è stato rivelato da Lorenzo Pugnaloni che Chiara aveva abbandonato il trono. Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Gianmarco Steri e poi Chiara che si è posizionata al centro dello studio. La padrona di casa ha subito cercato di tranquillizzare la ragazza affermando che a 23 anni si possono commettere ovviamente errori dettati dalla giovane età. Chiara ha chiarito alcuni aspetti sulle segnalazioni, ammettendo che lei e Riccardo si stavano frequentando già prima del trono e che erano d'accordo nel lasciare che la ragazza vivesse l'esperienza in tv. La ragazza ha spiegato di essere molto presa da lui anche se questo ragazzo sembrava trattare la conoscenza come una relazione occasionale e nulla di più.

In seguito a questo atteggiamento distaccato da parte sua, Chiara ha deciso di accettare la proposta di fare la tronista, avendo perso le speranze di insetatura un rapporto più profondo con questo ragazzo che è entrato in studio. Si è poi scoperto che ha fatto dei provini sia per Temptation Island e sia per il dating show di Maria De Filippi. Alla fine, dunque, Chiara e Riccardo hanno lasciato insieme il programma, mettendo fine così all'esperienza televisiva della 23enne romana.

Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda l'addio di Chiara al trono

Con un sorprendente annuncio, le pagine social del dating show di Uomini e Donne hanno svelato quando vedremo andare in onda l'addio di Chiara Pompei al trono classico. La tronista, infatti, nelle registrazioni scorse ha confermato che le segnalazioni sul suo conto erano vere e ha abbandonato il programma con Riccardo, il ragazzo con cui si frequentava prima dell'esperienza in tv.

I profili social hanno deciso di anticipare dove e quando vedremo l'addio di Chiara al trono: con un post, infatti, hanno svelato che su WittyTv verrà mostrato l'epilogo del trono di Chiara.

Una scelta che lascia sorpresi, ma che è stata già adottata per il trono di Francesca Sorrentino. Anche in quell'occasione, infatti, su WittyTv, è apparsa una breve clip che anticipava la fine del percorso dell'ex protagonista di Temptation Island. Il video dell'addio di Chiara al trono sarà disponibile su WittyTv a partire da lunedì 24 febbraio, subito dopo la puntata.

