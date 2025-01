Uomini e Donne, le nuove rivelazioni di Michele Longobardi: "Sono emerse tante inesattezze e falsità"

News VIP

Michele Longobardi è tornato sui social per chiarire alcune cose sulla sua cacciata da Uomini e Donne: l'ex tronista si è scusato, rivelando nuovi dettagli in merito al suo allontanamento dal dating show di Canale 5.

Nuove rivelazioni di Michele Longobardi su Uomini e Donne. Dopo la puntata in cui è andata in onda la famosa chiamata di Alessandra Fumagalli, l'ex tronista campano ha deciso di tornare sui social per scusarsi con tutti e rivelare anche che ci sono state inesattezze e falsità in merito alla sua cacciata dal dating show di Maria De Filippi.

La verità di Michele Longobardi

Nessun lieto fine per Michele Longobardi a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate del dating show di Canale 5, il campano è stato invitato ad abbandonare il trono dopo una serie di gravi segnalazioni che lo vedevano coinvolto in una frequentazione con l'ex corteggiatrice Alessandra Fumagalli.

Dopo un primo messaggio di scuse, Michele è riapparso sui social per dare la sua versione dei fatti. L'ex protagonista del trono classico si è nuovamente scusato con tutte le persone che lo hanno seguito e supportato durante il suo percorso sul trono, ma ci ha tenuto a sottolineare il fatto che ci siano state delle inesattezze in merito al suo allontanamento dallo studio:

Questo video non è per mettere i puntini sulle i, quello magari sarà fatto in un altro momento, perché dalla mia vicenda sono emerse tante inesattezze e falsità...Il punto del video è una tacita e solare ammissione di colpe per il casino che ho fatto e perché penso di dovere delle scuse a tante persone, quelle che mi hanno seguito nel programma, mi hanno selezionato, hanno lavorato per me, ma anche fuori dal programma, persone che mi hanno sopportato, facevano il tifo per me, si meritavano un epilogo diverso da quello che è successo per colpa mia, per le mie leggerezze, anche amici, parenti, il senso del video è questo qui.

Pur aspettandosi tante critiche dopo quanto è emerso in studio, l'ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito a nascondere il suo dispiacere per i numerosi messaggi di odio ricevuti sui social:

Ovviamente so di dovere delle scuse e di aver deluso anche persone che hanno condiviso il percorso con me, per quelle ci sarà una sede privata, mi auguro...vi ringrazio per i messaggi belli, un po’ meno per i messaggi di odio, mi aspettavo tante critiche in verità che sono giuste, necessarie e meritate. Ma i messaggi di odio nei confronti di una persona che ha rovinato se stessa e il suo percorso li capisco un po’ meno, però, fanno parte del gioco.

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, che saranno ricche di emozioni e colpi di scena. Martina De Ioannon farà finalmente la sua scelta, lasciando il programma insieme a Ciro Solimeno, e Maria De Filippi proporrà a Gianmarco Steri di prendere il suo posto come tronista. Una notizia che ha entusiasmato tutti! Ma non è finita qua.

Stando alle Anticipazioni, la De Filippi deciderà di far salire Tina Cipollari sul trono. La storica opinionista che da oltre un ventennio siede sulla poltrona per commentare tutto ciò che accade nello studio di Canale 5 insieme a Gianni Sperti, sarà questa volta la protagonista assoluta pronta a conoscere diversi corteggiatori e trovare l'amore della sua vita. Ma chi scenderà a corteggiarla? Secondo molti potrebbe presentarsi proprio Giorgio Manetti.

Il ritorno di Manetti a Uomini e Donne potrebbe essere un grande punto di forza di questa edizione, dal momento che tutti gli appassionati osserverebbero con entusiasmo le esterne con Tina, ma soprattutto le sfuriate con Gemma.

