Uomini e Donne, la rivelazione di un'ex storica dama del parterre over: "La redazione mi ha detto che..."

News VIP

L'ex dama del parterre over, Aurora Tropea, si è lasciata andare a nuove confessioni riguardanti alcuni protagonisti di Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato sui social!

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico di Canale 5. A commentare le ultime dinamiche del dating show di Maria De Filippi ci ha pensato l'ex dama Aurora Tropea che, in una diretta Instagram, ha colto l'occasione anche per svelare i motivi per cui non è più nel parterre over.

I retroscena di Aurora Tropea

Aurora Tropea è stata una delle protagoniste indiscusse del parterre over di Uomini e Donne. Ospite di una diretta Instagram di Opinionista Social, l'ex dama è tornata a parlare del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, commentando la lite scoppiata nello studio con Cristina Tenuta e lanciando una frecciatina a Gemma Galgani:

Quando è successa tutta la litigata contro Cristina sono andati un po’ tutti contro di lei perché stava esagerando nei miei confronti e anche contro Barbara, che il giorno dopo non c’era in trasmissione. Il giorno dopo sono stati tutti zitti e lì mi sono resa conto di essere da sola nel programma [...] Gemma non ha mai portato le prove della segnalazione contro Fabio. Io mi ricordo che fece la stessa cosa anche ai tempi della frequentazione che uscì che era fidanzato, ma se hai le prove falle vedere, come è stato per Michele, il tronista.

Aurora ha poi spiegato perché non fa più parte del parterre over del dating show di Canale 5, rivelando un retroscena inedito riguardante il suo rapporto con tutte le persone della redazione:

A me una persona deve prima piacere caratterialmente, poi può essere che scatta qualcosa anche fisicamente. Io adoro tutte le persone della redazione perché mi hanno visto proprio al peggio, però mi hanno detto che se non mi piaceva nessuno non mi potevano più invitare in trasmissione. Però se avessi trovato qualcuno che mi piaceva li avrei potuti richiamare. Ci siamo sentiti con una signora a capo della redazione, però non ho trovato nessuno. Io sono d’accordo con loro, è giusto dare la possibilità anche ad altre donne di mettersi in gioco, l’ho sempre detto.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Lunedì 6 gennaio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda su Canale 5 a partire dalle prossime settimane. Stando alle Anticipazioni, Martina De Ioannon è pronta a concludere il suo percorso sul trono! Per l'amatissima tronista romana, quindi, è arrivato il momento di fare la sua scelta e decidere chi, tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, sarà il compagno della sua vita.

Per quanto riguarda il trono di Francesca Sorrentino, invece, la tronista è uscita in esterna con Gianmarco, che le ha fatto incontrare la sorella, e ha organizzato un'esterna per Gianluca. Alla fine della registrazione, Francesca ha deciso di eliminare il corteggiatore Francesco.

Spazio anche ai protagonisti del parterre over di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso con Claudia, Diego ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Gemma Galgani ha chiuso la frequentazione con Renato, mentre per Mario Cusitore e Claudia D'Agostino sono scesi nuove dame e cavalieri. Entrambi, però, hanno deciso di avviare una conoscenza con loro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.