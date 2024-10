Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Valerio sciocca: "Il sapore di Gemma è indimenticabile!" (VIDEO)

News VIP

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, la confessione di Valerio su Gemma Galgani sciocca tutti. Il trono classico non riesce ancora a conquistare. Ecco la nostra opinione della puntata!

Di nuovo Gemmadì! A Uomini e Donne, in onda oggi, martedì 8 ottobre, si comincia con Gemma Galgani e Valerio, che si lascia andare a una confessione insolita sulla dama. Gabriele e Sabrina continuano la conoscenza, ma la dama ha completamente perso la testa, mentre il cavaliere continua a guardarsi intorno.

Uomini e Donne, Valerio: "Il sapore di Gemma è indelebile"

Buon Gemmadì a tutti! Gemma Galgani torna al centro studio per deliziarci con le sue avventure sentimentali. Protagonista con lei Valerio, cavaliere dal dubbio gusto in fatto di abbigliamenti, che a quanto pare tra "bacini, baci e bacioni" sta cercando di conquistare il cuore della dama torinese. Dopo un lungo tira e molla, Gemma e Valerio hanno deciso di proseguire la loro conoscenza. Se in una prima esterna, Gemma ha messo un freno alla passione di Valerio, tanto che persino Tina ha commentato che non sembra lei, in seguito, Maria De Filippi ha rivelato che la dama e il cavaliere non si sono limitati a guardarsi negli occhi e si sono baciati. E sembra che Valerio sia rimasto particolarmente colpito da questo bacio. "Eh beh, lei è una donna d'esperienza!" ribatte Tina. E, quando la conduttrice dice che il cavaliere ha raccontato alla redazione che ha ripensato al sapore di Gemma, l'opinionista ribatte, sintetizzando il pensiero di tutti:

"Che atrocità mi tocca sentire, oggi"

L'opinionista ha fin troppo chiaro che tipo di cavaliere sia Valerio e gli rifila una delle sue stoccate: "Non ho mai conosciuto un cantastorie come te, sei un falso, non credo a una parola di quello che dici". Dopo il momento dedicato a Gemma si prosegue con le dinamiche del trono over: al centro studio si siedono Sabrina e Gabriele.

La dama continua con la demolizione totale della sua dignità, riconfermando la sua intenzione di dargli l'esclusiva mentre il cavaliere ha già accettato di ballare con una nuova dama (Patrizia), anche se non ha voluto accettarne il numero. Inoltre, contrariamente a quanto ha fatto credere a Sabrina, è molto dispiaciuto di aver chiuso la conoscenza con Alessia. Proprio quest'ultima le ricorda che forse dovrebbe pensarci prima di trascorrere la notte con lui, dato che questo cavaliere è palesemente interessato a guardarsi intorno. Tina rincara la dose dichiarando che tra loro c'è solo intesa di natura sessuale, perché se ci fosse anche un'intesa mentale, allora, non ci sarebbe bisogno di guardarsi intorno.

Gabriele svela anche che sarebbe interessato a ballare con Ilaria, a cui in passato ha lasciato il numero, all'insaputa di Sabrina, e nonostante metà parterre femminile sembri convinto che il cavaliere voglia solo giocare, Sabrina decide comunque di proseguire e finisce col dimenticare la dignità a casa, accettando di continuare a conoscerlo, fingendo anche di non essere così presa da Gabriele.

Uomini e Donne, diamo un po' di carburante al trono classico!

Spazio anche al trono classico con Michele Longobardi che porta in esterna Amal e Sofia: a quest'ultima, in studio, rivela di aver avuto un ripensamento - in positivo - su di lei e i due ballano insieme. Con Amal c'è maggiore intesa, soprattutto da parte del tronista, che in esterna ha un'espressione persa e sognante.

Al momento, il trono classico non è ancora decollato del tutto: le dinamiche sono poche e non è stata ancora messa carne al fuoco.Non ci aspettiamo scenate di gelosia o strepiti, ma almeno scintille e qualche fuocherello sarebbero apprezzati, altrimenti si rischia di dar spazio solo al trono over. In parte dipenderà anche dalla scelta dei tronisti: se Alessio e Michele si sono messi in gioco combattendo le loro paure, non è lo stesso per Francesca, che ancora deve tirar fuori il carattere, e per Martina, con le sue risposte lapidarie ed esterne gelide come poche. Entrambe, infatti, non hanno ancora conquistato del tutto il pubblico. Insomma, diamo un po' di carburante al trono classico!

