Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Valerio scarica Gemma! E spunta l'ombra di Giorgio Manetti! (VIDEO)

News VIP

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Con un colpo di scena, Valerio ha deciso di scaricare Gemma! Ecco la nostra opinione della puntata di oggi!

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 14 ottobre 2024, su Canale5, si apre con un inatteso colpo di scena: dopo essere ritornato per la terza volta nel parterre maschile, Valerio ha deciso di bidonare Gemma Galgani! Al centro studio Mario subisce un nuovo rifiuto, mentre Morena dimentica la coerenza a casa. Francesca Sorrentino porta in esterna due corteggiatori, ma sembra che il suo trono sia ancora in salita...

Uomini e Donne, colpo di scena: Valerio bidona Gemma! E spunta Giorgio Manetti...

Anche questo potrebbe non essere l'anno di Gemma Galgani: la dama torinese, infatti, ha già preso la prima "bidonata" della stagione! Il corteggiatore Valerio, infatti, dopo essere tornato con un cioccolatino e una rosa per Gemma, cercando il suo perdono e chiedendole una nuova possibilità, ha deciso di chiudere la frequentazione con la dama! Quest'ultima non ha nascosto il suo stupore, anche perché durante la cena della sera prima Valerio non aveva manifestato alcuna intenzione di voler chiudere con lei. La situazione ha un che dell'assurdo, tanto che persino Maria De Filippi sembra divertirsi a osservare le palesi bugie di Valerio: contro il cavaliere si scaglia l'intero studio. Ma, un altro colpo di scena arriva a sconvolgere il parterre.

Come svela Gianni Sperti, Valerio conosce Giorgio Manetti e i due fanno serate insieme! Gemma è allibita e si alza sconvolta, dandogli del pagliaccio, mentre il corteggiatore continua a ribadire che lo schiaffo che la dama torinese ha provato a rifilargli è veramente molto grave e che è una violenza vera e propria! A queste parole interviene ancora una volta Maria e invita il cavaliere a riconsiderare le sue parole perché erano tutti presenti in studio ed è evidente che ciò che sta dicendo non corrisponde alla verità. Così, la conduttrice invita il cavaliere ad andarsene e poi scherzando consiglia a Gemma di ballarsi una bella samba, in ricordo delle amate feste brasiliane a cui Valerio partecipa.

Al centro studio si siede Mario Cusitore con Morena e Margherita: la redazione mostra un video del dietro le quinte in cui Margherita ammette di essere delusa dal comportamento di Mario e che si meriterebbe di più. Morena - dopo aver deciso di chiudere con il cavaliere del trono over - ha poi deciso di uscirci ancora, dimostrando che "coerenza" è il suo secondo nome. Anche Margherita, che ha palesemente il dente avvelenato per Mario, le si scaglia contro, mentre Mario è ancora il gallo nel pollaio e nasconde le sue omissioni dietro del finto interesse per le dame. In tutto questo miasma, si inserisce Matteo che, come fa notare Barbara De Santi, non si comprende molto cosa ci faccia lì in quel triangolo, visto che sia Morena sia Margherita lo hanno semplicemente sfruttato e nel giro di poche battute Margherita lo liquida. La dama dimostra di avere una certa fermezza quando, anche dopo che Mario ammette di voler ancora uscire con lei, decide invece di rifiutarlo, nonostante provi ancora un qualche - inspiegabile - interesse per lui.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino: cristallo sì, ma non troppo?

Spazio al trono classico con Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Si parte con l'esterna di Francesca e Federico, che è stata, per dirla con un eufemismo, un vero disastro. La tronista ha già avvisato nei precedenti incontri i quattro corteggiatori da lei scelti che ha una serie di blocchi emotivi e che sta facendo di tutto per superarli. Purtroppo, i suoi sforzi non sembrano essere sufficienti, perché ogni esterna sembra essere una seduta di psicanalisi a cui la tronista non vuole partecipare.

Da un lato, infatti, Francesca sperava che parlando apertamente delle sue fragilità riuscisse a dare ai suoi corteggiatori delle chiavi di lettura per comprenderla meglio, ma dall'altro, la tronista non sembra ancora pronta e quando Federico insiste nel ripetere che lei è bloccata si è indispettita. In studio Francesca si lamenta del fatto che ha avvertito troppa "formalità" e distanza con lei e questo approccio la spinge a essere ancora più chiusa. "Non sono una ragazza che va a cogliere margherite nei campi", dice la tronista, supportata anche da Maria De Filippi, anche se Federico non sembra molto convinto e le rinfaccia che forse anche da parte sua dovrebbe esserci una maggiore apertura a comprendere come lui, in quanto corteggiatore, si sta approcciando.

C'è però da dire che fin dall'inizio la nostra FranciCristallo si è presentata come una persona "fragile, rara, dolcissima, bellissima, purissima" e che forse questa auto-etichetta potrebbe essere un po' difficile da lavar via. Intanto, però, Francesca dà prova di non essere poi così fragile, rara, ecc, quando liquida Gabriel senza dargli nemmeno il tempo di ribattere. Insomma, FranciCristallo sarà anche bloccata, ma sa cosa vuole!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne