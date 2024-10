Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina dà lezioni, Francesca Sorrentino si commuove (e anche noi un po' con lei)

News VIP

Oggi, a Uomini e Donne, Sabrina e Gabriele sono ancora protagonisti, con la dama che sembra disposta a tutto pur di avere l'esclusiva dal cavaliere. Francesca si apre con i corteggiatori e si commuove in studio.

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla fine delle dinamiche del trono classico e vira sull'ennesima parentesi tra Sabrina e Gabriele. Finalmente grande spazio dedicato al trono classico: Francesca ammette di essere troppo presa dall'ansia e questa sua confessione crea un momento di tenera complicità con gli altri tronisti. Anche Alessio ha iniziato a conoscere Jenny e sembra che tra i due ci sia molta chimica.

Uomini e Donne, Sabrina senza dignità, Cristina pronta al convento: parola di Tina Cipollari

Gabriele balla con una nuova dama, mantenendo fede a ciò che ha dichiarato nella precedente puntata: vuole conoscere altre donne. Ma a quanto pare Sabrina non ha recepito l'antifona e sembra volersi tirare indietro dall'uscire con lui, perché non se la sente di andare a cena con lui, sapendo che frequenterà anche con altre. Cristina Tenuta interviene e bacchetta il cavaliere: (stranamente) siamo d'accordo con lei, perché è assurdo che un uomo abbia ancora bisogno di uscire con altre per capire se è interessato o meno a una dama.

Sabrina continua a strisciare per ottenere un minimo di considerazione e quando le chiedono perché insiste, visto che il cavaliere le aveva già detto come stavano le cose, lei ribatte con la stessa ingenuità di Bambi davanti al cacciatore: "Pensavo che avesse cambiato idea", con il sottotesto che a fargli cambiare idea doveva essere l'appassionata notte d'amore trascorsa insieme.

Tina Cipollari dà sfoggio delle sue doti oratorie, ricordando alla dama di mantenere una sua dignità e quando Sabrina ribatte che vista la sua sfortuna con gli uomini si farà suora, l'opinionista ribatte: "Ma quale suora? Ma quale convento ti piglia?". Tina, come si fa a non amarti! Cristina si siede al centro studio: per lei c'è Emiliano, ma come un disco rotto (cit. Cipollari), la dama lo elimina. Forse, il convento non sarebbe un'idea così malvagia, dopotutto.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino in lacrime (e anche noi un po' con lei)

Momento molto dolce nel trono classico: Maria De Filippi fa presentare alcuni corteggiatori e convince Francesca Sorrentino a provare a raccontare qualcosa di sé, perché durante le esterne è stata molto bloccata. Francesca ha gli occhi lucidi e in suo soccorso intervengono, un po' come degli angeli custodi, Michele e Alessio. Mentre il romano le promette che se i suoi corteggiatori non si comporteranno bene, ci penserà lui a fare un discorso dietro le quinte, Michele le ha ricordato che sono tutti sulla stessa barca e che anche lui ha tanta ansia, ma la nasconde bene.

Francesca non trattiene le lacrime e ammette che durante le esterne si è sentita enormemente bloccata, ma che non è dipeso dai corteggiatori, ma dalla sua ansia. Più di un anno fa, Francesca era stata invitata dai fan a provare l'esperienza del trono, ma persino Maria De Filippi l'aveva ritenuta non ancora pronta, perché incapace di lasciar andare il pensiero per Manuel Maura. Dall'esperienza a Temptation, Francesca è cambiata tanto e in meglio. E, anche se l'ansia la sta bloccando e la porta a piangere, sta provando a mettersi in gioco. Nelle sue lacrime non c'è nulla dei piagnistei stomachevoli che abbiamo visto al centro studio, ma solo la paura di tornare a soffrire e di non trovare l'amore. Speriamo riesca a superare queste paure, perché Francesca non è un fragile cristallo.

Anche Alessio scende in campo e porta in esterna Jenny: i due hanno trascorso del tempo a chiacchierare e a giocare con i cagnolini al parco (momento cuteness estremo!) e anche in studio i due sembrano parlarsi con gli occhi. Jenny dichiara che è molto interessata ad Alessio e anche il tronista sorride sereno mentre la guarda. Magari molti del pubblico vorrebbero vedere dinamiche più appassionate e frizzanti, ma molte delle coppie più belle e che stanno durando dopo Uomini e Donne sono nate senza tante fanfare e strepiti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne