Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari stronca Giuseppe: "Non solo brutto, ma anche un carattere di m****"

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 17 marzo 2025, su Canale 5. Durante la sfilata femminile, Tina Cipollari scende in campo contro Giuseppe e procede a ribattere alle sue affermazioni insensate! Ecco la nostra opinione della puntata

La nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, si apre con una nuova sfilata femminile per il parterre del trono over dal titolo "prendi me, scegli me, ama me". La sfilata diventa l'occasione per Giuseppe per esprimere pareri privi di ogni logica sulle dame, ma a salvare la situazione ci pensa Tina Cipollari, che non ha paura di stroncare il cavaliere. Ecco la nostra opinione della puntata!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari stronca Giuseppe: "Non solo brutto, anche un carattere di m****"

Il titolo della sfilata dovrebbe essere un riferimento a una delle frasi più iconiche di Grey's Anatomy, ma le dame del parterre over hanno deciso di interpretare come sempre a modo loro il tema, non sempre centrando del tutto. Se Morena mette in campo la sua sensualità, accusando poi Gianni Sperti di giudicarla solo in base al suo essere sexy, Gemma Galgani sceglie di interpretare la "nonna di Barbie" (cit. Tina Cipollari), non mancando di lanciare un'esca a Orlando, il cavaliere con cui si sta frequentando, ma con il quale non sembra essere scattato ancora nessun bacio.

Arianna, invece, deve aver seguito tutte le stagioni di Grey's Anatomy, perché decide di spostarci dalla season 2 a una delle ultime, in cui Meredith Grey ha compreso che il personaggio della "pick me girl" non è più di moda e che se in amore dobbiamo chiedere di essere scelte, allora, forse, quell'amore non è giusto per noi. Agnese prova a risultare introspettiva, ma invece diventa esempio di pedanteria e scatena l'ennesima polemica con Tina Cipollari.

Giuseppe continua a dare voti alti alla maggior parte delle dame, ma il suo metro di giudizio sembra scatenare non poche perplessità, soprattutto, dopo l'esibizione di Sabrina. Il peggio arriva con l'esibizione di Gloria, perché il cavaliere arriva a dichiarare che la dama si può permettere di risultare sensuale...al contrario di altre dame! Arianna interviene e difende a spada tratta la dama, ma Giuseppe, come continua a fare da oramai diverse puntate, si lascia andare all'ennesima dichiarazione fuori lugoo e afferma che se Sabrina si fosse stata zitta, lui non avrebbe reagito così. Tina Cipollari riesce a condensare un pensiero comune nello studio con una semplice frase: "Se fosse affascinante, almeno capirei. Ma non solo è brutto, ha anche un carattere di m****". Sabrina si prende la sua rivincita, arrivando prima nella sfilata, battendo anche Gemma Galgani, per la quale arriva immancabile l'ennesimo gavettone di Tina.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non si placa: per Giuseppe non c'è scampo contro l'opinionista!

Anche post-sfilata Giuseppe non sembra volersi placare e rivolge questa volta le sue parole taglienti contro Tina Cipollari, che però non si tira certo indietro e ribatte a tono e gli ricorda dei grandi scivoloni a cui si è spesso lasciato andare il cavaliere, anche poco prima. "Dovresti pesare quello che dici" gli urla contro l'opinionista, richiamando alla memoria collettiva anche le ridicole sfide di ballo con cui si è cimentato contro Gianni Sperti.

Il cavaliere prova a rigirare la frittata dichiarando che la gara di ballo ha motivato Gianni ad allenarsi, ma l'opinionista lo gela con un "veramente non sono neanche andato in palestra quella settimana...". Dato che Maria De Filippi chiede l'opinione di Sabrina, la dama ironizza sul cavaliere e sull'ego spropositato di cui sembra dotato, ma Giuseppe ribatte dicendo che nella vita bisogna sempre crederci...Ok, Forrest Gump! Peccato che proprio non sappia trattenersi dal criticare Sabrina, tanto che le consiglia di non parlargli, perché non è interessato ad ascoltare ciò che dice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne