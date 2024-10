Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina allibita per il successo di Mario: "Non è che esiste solo lui!"

News VIP

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, su Canale5, abbiamo assistito alla prima sfilata delle dame del trono over. Chi avrà vinto? E so Scopriamolo insieme!

Sfilata di dame nella puntata di oggi, venerdì 4 ottobre 2024, di Uomini e Donne: arriva negli studi di Canale5 in veste di dj Tony Renda e non mancano le gag tra Gemma e Tina. Spazio anche a Francesca Sorrentino: l'ex tronista ha finalmente portato in esterna 4 corteggiatori, ma il suo trono continua a dividere: l'ex protagonista di Temptation Island è ancora troppo fragile per l'esperienza del trono classico?

Uomini e Donne, Tina stronca l'interesse delle dame per Mario: "Non è che esiste solo lui"

Oramai Tony Renda è una presenza fissa nei programmi Fascino: Maria De Filippi annuncia infatti l'ingresso dell'ex protagonista di TI come dj della sfilata. La prima a entrare è Cristina Tenuta, che cavalca l'onda del successo della colonna sonora del film Barbie, decidendo di sfilare come una bambola umana, per "dare agli uomini per una volta esattamente ciò che vogliono". Ma ci pensa Armando Incarnato a infrangere la sua fantasia di Barbieland, rifiutando di ballare con lei e poi partendo a razzo con una riflessione su ciò che gli uomini non vogliono: lei! Ma Cristina ripiega su Mario Cusitore - per amicizia, eh! - e ai nostri figli potremo raccontare che loro sono stati, per un breve glorioso momento, i nostri Margot Robbie e Ryan Gosling.

Barbara De Santi sfila dopo di lei vestita da lupo e fa incetta di voti altissimi con la sua simpatia e un piccolo incidente con la zip del suo costume. Morena scatena qualche polemica, tra chi ha deciso di bocciarla perché, nonostante fosse sensuale, si becca un 4 da Armando e da altri cavalieri, che non ha trasmesso loro nulla di più. Gemma Galgani è la regina della serata: vestita in pelle rossa, la storica dama del dating show fa impazzire Valerio che le regala ben due dieci, ma anche altri cavaliere l'apprezzano e, a discapito dell'orrore di Tina, le regalano voti alti. "Questi sono voti di pietà, Maria! Gemma sta negli ultimi anni della sua vita, è normale che fanno così!", strepita Cipollari, con la conduttrice che consiglia a Gemma un proverbiale gesto di scongiuro, viste le parole dell'opinionista.

Anche la sfilata di Margherita non manca di generare qualche polemica e visti i voti Tina non si trattiene ed esclama: "Ma voi cavalieri ragionate con il cervello o con..." per poi scagliarsi sulle discutibile preferenze di alcune delle dame che hanno sfilato e che, per un motivo ancora sconosciuto alla scienza e all'umana comprensione, hanno cercato l'attenzione di Mario Cusitore durante la sfilata.

Uomini e Donne, il trono di Francesca Sorrentino divide: troppe lacrime e poca sostanza?

In attesa di conoscere il nome della vincitrice, spazio al trono classico con Francesca Sorrentino: la tronista ha portato in esterna contemporaneamene 4 corteggiatori. Francesca ha ricevuto l'incoraggiamento di Michele, Martina e Alessio, che si sono presentati in camerino da lei per abbracciarla e ricordarle che deve vivere il suo percorso con serenità. Le difficoltà di Francesca sono sempre più evidenti: la tronista decide di raccontarsi a quattro corteggiatori e legge loro una lettera. "Più scrivo, più mi rendo conto di essere un cas***" dice Francesca, prima di esprimere anche dubbi sul suo ruolo di tronista. I corteggiatori hanno per lei parole di conforto e comprensione e anche da questa esterna è evidente che Francesca abbia un'anima molto dolce, le cui ferite non sono ancora del tutto rimarginate. In studio non mancano le lacrime, anche tra i cavalieri del trono over.

Decidere di mostrare le fragilità di una tronista, così come era successo per Lavinia Mauro, può rivelarsi un'arma a doppio taglio: perché Uomini e Donne è nato come un programma di intrattenimento, dai toni leggeri e che il pubblico guarda per cercare momenti di trash e svago. Perciò, decidere di portare sul trono una tronista che non riesce (ancora) a regalare momenti di leggerezza può da un lato rischiare di allontanare il pubblico. Molti, sui social, non sono del tutto soddisfatti del trono di Francesca Sorrentino. Eppure, d'altro canto, c'è anche chi invece sta apprezzando questa nuova svolta del trono classico e anche l'attenzione a mostrare la fragilità e le difficoltà di una ragazza di 24 anni a fidarsi e a credere nuovamente nell'amore.

A vincere la sfilata è Alessia, con somma soddisfazione di Tina, ma Gemma arriva comunque seconda, battendo molte altre dame più giovani di lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne