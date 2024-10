Uomini e Donne, l'opinione della puntata: scintille tra Amal e Michele: "Sei interessato solo al tuo ego" (VIDEO)

News VIP

Oggi, martedì 22 ottobre 2024, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Una parte consistente della puntata è dedicata al trono over e alle interazioni tra Gabriele e Sabrina, che finalmente decidono di chiudere. Il trono classico vede un cambio di dinamiche, perché Amal cerca di tenere sotto scacco sia Michele sia Alessio, ma il primo la liquida e volano scintille al centro studio!

Uomini e Donne, Gabriele è una red flag vivente e Sabrina sembra realizzarlo solo ora!

Breve parentesi di Gemmadì: la dama del trono over sta conoscendo Salvatore, un cavaliere con cui ha una certa differenza d'età. Nonostante il suo corteggiatore sembri molto convinto di volerla conoscere, tanto da sproloquiare su una possibile vita insieme, la Galgani è molto più distaccata e si limita e un freddo "Sì, mi interessa". Spazio ancora al trono over con Gabriele e Sabrina: dopo la figuraccia del cavaliere durante la sfilata maschile, quando la dama gli ha dato il 2 di picche e gli ha chiesto di lasciarle qualche giorno di pausa, perché non stava bene, la coppia torna al centro studio e sembra che siano arrivate le battute finali della loro frequentazione. Che, detta in tutta onestà, sarebbe dovuta terminare molto prima. La dama gli rinfaccia una certa freddezza e disinteresse nei suoi confronti, mentre Gabriele l'accusa di aver voluto mantenere il punto con lui e di essere stata distaccata.

Nonostante Sabrina fosse consapevole fin dall'inizio delle intenzioni di Gabriele di voler frequentare altre donne e di avergli augurato di raggiungere la felicità anche senza di lei, si percepisce un certo comportamento manipolatorio da parte del cavaliere, che ora che Sabrina l'ha allontanato per qualche giorno sembra risentirsi della mancanza di attenzioni (cit.Cristina Tenuta). Quando poi Gabriele tira fuori il discorso sui voti delle dame durante la sfilata che, secondo il cavaliere, sarebbero stati dati per solidarietà femminile...è più che evidente, se non si fosse capito dalle precedenti puntate, che a Gabriele non importa di nulla della dama.

Sabrina rivela anche che il cavaliere le aveva proposto di vedersi solo in "amicizia", ma lui nega con fermezza: arrivati a questo punto, Sabrina, scappa! Gabriele è un concentrato di red flags! Alla fine, Gabriele decide di chiudere e Sabrina a malincuore è costretta ad accettare. Scende una dama per lui, ma alla fine il cavaliere non accetta di conoscerla. Dopo un ballo, Ida prende le difese di Sabrina, che è scoppiata a piangere, e accusa Gabriele di essere un insensibile, ma Tina contrattacca e si rivolge a Sabrina dandole della costruita perché queste lacrime sono una sceneggiata.

Uomini e Donne, scintille tra Amal e Michele: "Sei interessato solo al tuo ego"

Dopo una parentesi conclusiva che coinvolge anche Juri e Ilaria, che uscirà con Gabriele, si passa al trono classico con il triangolo Alessio-Amal-Michele. Nell'ultima puntata, la corteggiatrice aveva accettato di uscire in esterna con Alessio e l'atteggiamento più aperto e rilassato con quest'ultimo aveva provocato i dubbi di Michele, che aveva deciso di mettere in stand by la conoscenza. In un rvm, la corteggiatrice raggiunge il tronista napoletano post puntata e chiede di poter chiarire, ma è evidente che Michele non si fida di lei. E appare sempre più chiaro che Amal non vuole farsi scappare il bocconcino dal piatto e perdere un'altra occasione di stare davanti alle telecamere.

Per il tronista arriva anche un'altra sorpresa: Alessio e Amal sono usciti in esterna e la corteggiatrice gli ha regalato una bottiglia di vino inviata da sua madre. In una videochiamata, la corteggiatrice ha anche presentato la mamma ad Alessio. Al centro studio i tre sembrano aver invertito le dinamiche e più che due tronisti e una corteggiatrice, sembra stiamo di fronte a una tronista con i suoi corteggiatori.

Michele ammette di aver voluto ingoiare l'orgoglio perché aveva apprezzato il gesto della ragazza di andare in camerino da lui. Amal, tuttavia, svela che era andata in camerino perché spinta dal senso di colpa per aver ferito Michele e che la sua reazione è stata esagerata, visto che sono usciti solo per tre esterne. Tra i due volano stracci e Michele rinfaccia ad Amal di essere falsa, ma è evidente anche che Amal l'ha punto sul vivo nel suo orgoglio. E se prima c'era il dubbio, ora è fugato che Michele fosse sotto un treno per Amal, ma non fosse poi ricambiato.

“Tu tieni tanto al tuo ego” In studio il confronto tra Michele e Amal! #UominieDonne pic.twitter.com/5AMEEzwfdt — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 22, 2024

