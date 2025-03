Uomini e Donne, l'opinione della puntata: scatta il bacio tra Gianmarco e Francesca: "Questa notte ti ho pensata tanto"

News VIP

Uomini e Donne è andato in onda oggi, lunedì 10 marzo, con un nuovo appuntamento su Canale 5. Finalmente, scatta il primo bacio tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi, oltre a una romantica confessione da parte del tronista. Ecco la nostra opinione della puntata!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con l'addio - si spera definitivo - di Sabrina a Giuseppe. Il cavaliere si conferma una red flag vivente e continua a sostenere che Agnese lo abbia provocato in più di un'occasione! Per fortuna, a risollevare la puntata ci pensa il trono classico. Tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi è scattato un bacio appassionato! Ecco la nostra opinione della puntata

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe si conferma una red flag vivente, ma Sabrina ha deciso di scappare via!

Dopo un mese e mezzo di frequentazione, per lo più vissuta cercando di scuotere Giuseppe dagli occhi magici di Agnese, Sabrina sembra averne avuto finalmente abbastanza e decide di troncare con il cavaliere del trono over del dating show di Canale 5. Maria De Filippi manda in onda un video del post puntata della sfilata, durante la quale Sabrina ha deciso di sorprendere Giuseppe con una lettera e i biglietti per un viaggio insieme, ricevendo un sono due di picche. Nel filmato, Sabrina è ancora scossa e Alessio le si avvicina per rassicurarla e chiederle di uscire a cena, ma la dama non fa in tempo rifiutare che Giuseppe le si avvicina per una scenata di gelosia in piena regola. Le red flag del cavaliere vengono tutte fuori subito anche nel confronto in studio. Il cavaliere crede di avere ancora una qualche credibilità dopo essersi dichiarato ad Agnese, aver rifiutato ogni tentativo di Sabrina di approfondire la loro storia e dopo aver accettato il numero di una nuova dama, pur avendo chiesto a Sabrina di non abbandonare il programma (per "lottare per sé stessa", forse Giuseppe si è confuso e pensa che Uomini e Donne sia diventato un programma di crescita personale). La dama sembra averne abbastanza e decide di chiudere con il cavaliere, che però non ha ancora intenzione di mollare la presa e provoca Sabrina dandole dell'attrice.

Leggerezza in studio grazie a Diego e Arianna: i due hanno vissuto una divertente avventura quando il cavaliere si è offerto di riaccompagnarla con il suo furgoncino. Esperienza che la dama - che come rivela Maria De Filippi vive in una zona altolocata di Roma - non ha mai vissuto e che ha trovato molto piacevole. Diego non nasconde di aver provato a baciarla, ma la dama non si mostra infastidita e ammette di essere curiosa di conoscerlo meglio perché trova che il cavaliere sia una persona vera e onesta.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata, tra Gianmarco e Francesca è scattato un bacio: "Ti ho pensata questa notte"

Il trono di Gianmarco Steri comincia a mettersi finalmente in moto e ci regala il primo bacio del tronista con Francesca. Avendo a disposizione una sola esterna, il tronista ha deciso di fare una sorpresa alla corteggiatrice e portarla a vedere il Colosseo di notte. Una scelta indovinata dato che Francesca ammette di non averlo mai visto prima, suscitando un "ma che stai a dì!" di Gianmarco. Il tronista ammette di aver ripensato a lungo alle parole della corteggiatrice in studio e che sentiva il desiderio di rivederla. Sorprendendo un po' tutti, compresa la stessa Francesca, Gianmarco aveva dichiarato di vederla solo come un'amica, ma la corteggiatrice aveva dimostrato una certa maturità, mettendosi in discussione e rivelando al centro studio di che era vero che tendeva a mostrare maggiormente il suo lato più amichevole e meno "femminile", ma che a poco a poco avrebbe cercato di mostrare anche quello.

Queste parole hanno colpito molto Gianmarco, tanto che il tronista ha deciso di portarla in esterna e i due si sono confrontati sulle paure di Francesca, ma anche su come Gianmarco si stia dimostrando in grado di ascoltarla: "Non mi è mai capitato prima nelle mie precedenti frequentazioni" ha rivelato felice la corteggiatrice. E di fronte a questa confessione così tenera, tra Gianmarco e Francesca è scatto un bacio appassionato! Il tronista l'ha stretta con forza e le ha sussurrato un "però così mi metti in difficoltà", mentre Francesca gli si è avvicinata per dargli un altro bacio. In studio è scoppiato l'applauso e i due si sono ritrovati in studio con sorrisi così luminosi e una chimica che hanno fatto oramai salpare la ship Gianmarco/Francesca! Soprattutto, quando Gianmarco non nasconde di "averti pensata tanto questa notte, dopo l'esterna", scatenando un altro scroscio di applausi in studio. Ora sì che ti riconosciamo, Gianmarco! Stiamo finalmente tornando alle vibes intense e bellissime con cui abbiamo imparato ad apprezzare il corteggiatore durante il trono di Martina De Ioannon e non vediamo l'ora di scoprire come proseguirà il suo percorso.

