Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sabrina ancora disperata per Giuseppe. Gianni: "Sei tu che ti fai trattare male"

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, venerdì 14 marzo, su Canale5. Sabrina non sembra aver ancora compreso che Giuseppe non ha alcun affetto per lei e Gianni Sperti la rimprovera. Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 14 marzo 2025, su Canale 5 riporta in studio Marcello e Giada, che appaiono più innamorati che mai. Tina e Cosimo già progettano il prossimo viaggio, questa volta in Puglia. Intanto, Giuseppe non smette di lanciare strali contro Sabrina, che ancora non ha perso le speranze. Gianmarco è ancora bloccato con le sue corteggiatrici, che a loro volta non hanno ancora realizzato che devono corteggiare il ragazzo e non il personaggio televisivo.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Marcello e Giada innamorati in studio

Maria De Filippi annuncia il ritorno in studio di una coppia che è nata nel dating show e parte un video che riepiloga la storia d'amore (?) tra Marcello Messina e Giada. Dei due, dobbiamo ammetterlo, ci eravamo completamente dimenticati, anche perché in studio il cavaliere si era distinto per la sua pedanteria, più che per la simpatia o leggerezza. Al centro studio tra i due è tutto un fiume di cuoricini, arcobaleni e amore: Marcello racconta di aver deciso di lasciare la sua Torino e dal 25 dicembre ha iniziato la convivenza con Giada e i suoi figli. Ironia a parte, è però bello vedere una coppia così innamorata e che spende parole affettuose l'uno per l'altra, invece che rinfacciarsi comportamenti sbagliati o errori.

Non è però della stessa opinione Tina Cipollari, che non perde occasione per lanciare uno dei suoi gavettoni a Gemma Galgani, questa volta con una pistola ad acqua! Giada e Marcello restano per il resto della puntata e l'ex dama ne approfitta per sedersi accanto a Gianmarco Steri. Come tante altre fan del dating show, anche Giada è una "bimba di Gianmarco" e gli consiglia di "seguire le sue sensazioni" e che tra le sue corteggiatrici la preferita è Francesca.

Spazio al trono di Tina Cipollari: l'opinionista ha trascorso una divertente esterna con Cosimo, giocando in un enorme parco tra peluche, palline e fingendo di "convivere" in una gigantesca casa per le bambole, un po' alla Sandra e Raimondo. Il corteggiatore ha anche proposto alla sua dama di andare in Puglia e visitare i luoghi in cui è cresciuto e con grande sorpresa Tina ha accettato.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sabrina ancora disperata per Giuseppe. Gianmarco porta in esterna Nadia e ancora una volta si avverte il nulla cosmico dell'esterna

Poiché la puntata rischiava di essere troppo leggera, Maria De Filippi chiede a Sabrina come stia vivendo la sua vita dopo che ha chiuso (ma lo ha fatto davvero?) con Giuseppe. Purtroppo, la domanda scatena l'intervento del cavaliere, in maniera fin troppo inopportuna. Sabrina non sembra aver capito ancora che al cavaliere di lei non importa nulla. Ora che la dama ha anche iniziato una conoscenza con Alessio, il cavaliere non perde occasione per sminuirla e arrivare a criticare i suoi slanci verso Alessio. Quando Sabrina si lascia andare al pianto e sbotta con un: "Perché mi fai questo?!", interviene Gianni Sperti e le ricorda che è lei a lasciare che Giuseppe le manchi di rispetto. Il cavaliere viene ripreso anche da Marcello, ma la sua arroganza ed egocentrismo è tale che non prende neppure in considerazione quanto gli viene detto. Al centro studio è la volta di Diego, con cui è uscita Agnese, e Arianna, che ha accettato il numero anche di Claudio. Se Diego era convinto che un giro in furgoncino bastasse a conquistare la sofisticata Arianna, purtroppo, non è così, tanto che la dama lo liquida presto come "amico".

Si passa al trono di Gianmarco Steri. Il tronista ha fatto infuriare Francesca, che ha preferito trascorrere il resto della registrazione in camerino, ma la sua uscita è arrivata in sordina, senza tante sceneggiate. E ha fatto bene, perché dopo il rifacimento di "Antò, fa caldo" offerto da Cristina in esterna con Gianmarco mentre erano in camerino, è stata la volta dell'uscita con Nadia. La corteggiatrice decide di mostrare le sue abilità di giornalista, leggendo a Gianmarco un articolo che ha scritto su di lui. Non basta però a salvare l'esterna, che trascorre tra qualche critica a Francesca (definita una parac***) e il vuoto cosmico. Ciò che continua a emergere da queste uscite è che le corteggiatrici - e qui facciamo un discorso generico - non sembrano ancora aver compreso che sono lì a corteggiare un ragazzo, non (solo) quello che è diventato suo malgrado un personaggio televisivo. Mancano i tentativi di conoscere davvero Gianmarco, di fargli domande, interrogarlo su ciò che ama fare. Sembra un costante tentativo di sminuire le "rivali" per esaltarsi (forse, in questa trappola non è caduta solo Francesca). Migliorerà la situazione?

