Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina ha trovato il suo Malessere, Cristina sorprende tutti

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, Sabrina e Gabriele sembrano finalmente andare d’amore e d’accordo. Valentina bacia Mario Verona e Andrea ma scarica quest’ultimo che non la prende benissimo, mentre Cristina Tenuta sorprende tenendo ben due corteggiatori. Martina De Ioannon è chiaramente attratta da Ciro mentre Alessio mostra di avere le idee chiare.

Uomini e Donne, Sabrina e Gabriele finalmente d’amore e d’accordo

Sabrina è tornata nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne con le idee chiare: vuole innamorarsi. Nella puntata in onda oggi, martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, la dama torna al centro dello studio insieme a Gabriele con il quale ci sono state tante incomprensioni. Mentre Sabrina, infatti, è partita a mille con un atteggiamento che spaventerebbe il più impavido degli uomini, Gabriele continua ad elargire il suo numero alle altre donne, neppure fossero caramelle durante la notte di Halloween. Finalmente il miracolo: Sabrina sembra aver trovato le paroline magiche per incantare il suo innamorato e come un pifferaio magico lo tiene in pugno, facendolo addirittura commuovere. Passiamo poi a Cristina Tenuta, la dama più impenetrabile del programma dato che sembra che nessun uomo sia alla sua altezza. Eccola che prende svogliatamente posto al centro dello studio, impostata come una concorrente di Miss Italia nel giorno dell’elezione finale in attesa della fascia, per conoscere due nuovi cavalieri.

A sorpresa, forse rabbonita dal fatto che fosse il giorno del suo compleanno oppure dalla prospettiva di conoscere due uomini che hanno un ricco conto in banca, Cristina tiene entrambi ma sembra senza entusiasmo, sia mai mostrasse qualche emozione. Infine abbiamo Valentina con la sua criniera leonina e il sorrisone, spento poco dopo da Andrea che le recrimina di averlo definito pesante in diretta tv. Beh Andrea, se non volevi passare per pesante, forse non era il caso di sottolineare questo a nostro avviso. Valentina ha baciato il cavaliere ma anche Mario Verona: lui va bene per lei, la fa ridere e questo è importante (un concetto che a noi fa rabbrividire ma de gustibus).

Uomini e Donne, Martina e Ciro: che telenovela!

Passiamo al trono classico con Martina De Ioannon. Possiamo urlare che questo accento romano fintamente marcato per mostrarsi una donna con carattere ci ha già stancato? Urliamolo, perché siamo pieni. Martina ha raggiunto Ciro in camerino avendolo visto molto arrabbiato dopo l’ultima puntata, quando ha preferito portare Gianmarco in esterna. Ciro è sul piede di guerra, ma la scusa di aver perso una giornata di lavoro non regge: sarà forse che aver perso l’opportunità di stare davanti alle telecamere gli brucia di più? Il partenopeo non cede, Martina abbozza e in studio è tutta cuore e amore, ammettendo che non vorrebbe mai mandarlo via. Che la romana abbia trovato il suo malessere? Al momento il posto in lizza è sicuramente tutto suo. De Ioannon, per non fare proprio la figura del tappetino, sceglie di portare in esterna Matteo ed è una noia letale.

Lei che lo guarda, ma non lo guarda, lui che la guarda ma non sa se lei si tra trovando bene - e le fa la stessa domanda almeno un milione di volte facendo saltare la nostra pazienza come un insistente venditore porta a porta qualunque - poi in studio Martina ammette di non fidarsi tanto del ragazzo. Ma come non era Matteo che gli sembrava essere con i piedi per terra? Martina noi fingiamo per sopravvivenza, ma non dimentichiamo. Passiamo al tronista Alessio (possiamo dire finalmente) che mostra di avere già le idee chiare ed elimina ben due delle tre corteggiatrici che ha conosciuto in esterna, facendo tirare un sospiro di sollievo a quella risparmiata tra loro che sembra già sentirsi sposata con il tronista romano. Beh, non che non la capiamo, ma sembra che Alessio non sia esattamente un fan di questo atteggiamento esagerato quindi attenzione, altrimenti sarai la prossima a lasciare lo studio mia cara!

