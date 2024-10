Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario: "Margherita vuole la mia popolarità". E Tina tuona: "Ma chi sei?!"

News VIP

Oggi, martedì 29 ottobre 2024, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito all'ennesimo scivolone di Mario Cusitore alle prese ancora con Margherita Aiello e Morena Farfante. Ecco la nostra opinione della puntata!

Si parte dal trono over oggi, martedì 29 ottobre 2024, nella nuova puntata di Uomini e Donne e con Cristina Tenuta che elimina altri due cavalieri. Ma il vero fulcro della puntata è l'(ennesimo) bidone di Mario Cusitore a Margherita Aiello e che riguarderebbe...Valeria Marini!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore scarica Margherita Aiello ed è tutta colpa di...Valeria Marini!

Nella precedente puntata Cristina Tenuta aveva accettato di conoscere due corteggiatori, perché aveva intenzione di provare a uscire dai suoi soliti canoni estetici. Ma, come si sul dire, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni e dopo appena un'uscita la dama ha realizzato di non nutrire interesse per nessuno dei due. Immediata è stata la reazione di Tina Cipollari, che ha accusato Cristina di avere un uomo fuori dal programma. Ma semplicemente alla dama non piacciono i tipi che non siano i classici "malesseri", come sottolinea lei stessa, anche se non in questi esatti termini. Insomma, come afferma Tina, qualcuno le trovi le esatte copie di Mario Cusitore e Armando Incarnato.

Il trono classico si scuote lievemente perché Francesca Sorrentino decide di eliminare uno dei suoi corteggiatori: il ragazzo, come mostra un video, durante un precedente ballo della tronista con Paolo, l'aveva definita "matta" e "fuori di testa". Lo stesso "cavaliere" - speriamo si colga il sarcasmo - in un'altra occasione le si era rivolto in maniera molto sgarbata. Il ragazzo in questione, dopo la messa in onda del rvm, le chiede scusa (ma che coincidenza!) e le dice che quando è interessato a qualcuno e si sente provocato reagisce così d'istinto e la tratta male. Il ragazzo non deve aver ricevuto il meme che questo comportamento non solo è di una tossicità allucinante, ma anche piuttosto demodé. Nonostante le sue "scuse", Francesca decide di eliminarlo, perché nessuno mette FranciCristallo in un angolo!

Al centro studio si siedono Mario Cusitore, Margherita Aiello e Morena Farfante: a quanto pare, il cavaliere ha rifiutato di uscire con Margherita "perché era stanco e scocciato". Se non è questo indice di interesse...A riprova che si tratti solo di una scusa Maria De Filippi cita un particolare episodio che avrebbe infastidito Mario durante un'uscita con Margherita. A una serata a cui hanno partecipato e che annoverava la presenza di Valeria Marini, la corteggiatrice avrebbe detto alla showgirl di essere la dama preferita di Cusitore, scatenandone il fastidio. Il cavaliere, infatti, ha pensato che la dama volesse solo mettersi in mostra con la showgirl, dicendole che anche lei è parte del programma di Uomini e Donne.

Non sappiamo se davvero alla Valeria nazionale importasse anche solo in minima parte delle preferenze di Mario Cusitore, ma il cavaliere si è sentito toccato nel profondo perché Margherita voleva sfruttare la sua notorietà (?) per un suo tornaconto personale. A sottolinearlo è anche Tina Cipollari e tra lei e il cavaliere volano stracci. E forse l'incantesimo da Bella Addormentata lanciato su Margherita si sta spezzando, visto che la dama gli chiede perché di questo fastidio non gliene ha parlato in auto, durante il lungo viaggio di ritorno, ma il cavaliere ribatte che gliel'ha detto, ma che lei ha pensato fosse uno scherzo. Una medaglia d'oro per il suo arrampicarsi sugli specchi. In tutta questa situazione, Morena gongola perché sa benissimo di essere lei il vero interesse di Mario, tanto che rinfaccia a Margherita le parole del cavaliere su di lei e riesce persino a strappargli un ballo.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Francesca spensierata, Alessio causa drammi!

Si passa al trono classico e questa volta FranciCristallo brilla di luce propria dopo l'esterna con Gianmarco: nella loro prima esterna i due appaiono molto più complici e in sintonia di quanto lei fosse stata con altri corteggiatori.

Anche in studio, Francesca ammette che anche se questa esterna non aveva alcun contenuto profondo, le aveva lasciato una certa spensieratezza e voglia di rivederlo. Sembra, perciò, che siamo usciti dalla fase di seduta di psicanalisi in maniera definitiva e che Francesca stia iniziando a divertirsi per davvero nel suo percorso.

La spensieratezza del trono di Francesca viene meno con il dramma di Alessio Pecorelli che, dopo aver accettato di conoscere anche Amal, ha inavvertitamente ferito un'altra delle corteggiatrici con cui sembrava essere entrato in sintonia, Genny. In camerino, infatti, la ragazza fa notare che Alessio con Amal ha avuto diverse attenzioni anche molto importanti e non le ha apprezzate. In trasmissione, Alessio fa un mea culpa, sperando di riconquistarne la fiducia, ma Genny sembra al momento piuttosto irremovibile.

