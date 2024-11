Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore vuole lasciare il programma: "Nessuna mi fa battere il cuore"

News VIP

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver litigato furiosamente con Morena Farfante e Margherita Aiello, Mario Cusitore dichiara di voler abbandonare il programma. Vediamo insieme cosa è successo!

Uomini e Donne riparte oggi, venerdì 8 novembre, con il consueto appuntamento del Gemmadì: la dama del trono over e Fabio stanno continuando a frequentarsi, ma la dama vorrebbe che tra loro si accendesse la passione. Mario Cusitore è ancora protagonista di una lite al centro studio con Morena e Margherita (ma non avevano chiuso?!) e dichiara di voler lasciare il programma. Barbara non ha ancora lasciato andare il suo rancore per Vincenzo e Ilaria, mentre nel trono classico Martina e Ciro hanno un tenero confronto.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore ancora protagonista di liti al centro studio. Poi la confessione: "Voglio lasciare il programma"

Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Gemma Galgani e Fabio, il cavaliere italo-americano con cui la dama storica del trono over del dating show si sta relazionando. In un'esterna, Fabio ha deciso di portarla al karaoke e la dama ha provato a fargli capire di volere una maggiore...vicinanza fisica con lui. Ma, vuoi per la barriera linguistica, vuoi perché Fabio sta cercando di prendere tutto con maggiore calma, non ha colto il messaggio (o avrà fatto finta). In studio, Gemma e Tina litigano animatamente, quando l'opinionista fa notare al cavaliere che Gemma ha sempre avuto un comportamento molto focoso con gli altri uomini nella sua vita. Fabio, però, non sembra affatto preoccupato della natura da femme fatale della dama e vorrebbe continuare a conoscerla. Quando i due ballano insieme, però, persino Tina ammette che lo vede molto preso e che questa potrebbe essere la volta buona per Gemma.

Al centro studio si siedono Vincenzo, Ilaria, Margherita e William: quest'ultimo, infatti, ha ricevuto il numero da Margherita e i due hanno trascorso una piacevole serata. Quando Maria De Filippi chiede provocatoriamente se il capitolo Mario Cusitore sia del tutto chiuso, quest'ultimo interviene e racconta una versione della frequentazione con Margherita che risulta inedita. Le sue parole scatenano il fastidio di Gianni e l'opinionista ribadisce al cavaliere che non deve raccontare certe falsità in puntata, visto che tutti sanno come sia andata la storia. Quando Margherita anche ribadisce che per lei è tutto finito, Mario si infervora e dichiara che invece di fare la super donna dovrebbe pensare alla sua nuova frequentazione.

Ma l'impressione è che il cavaliere stia rosicando perché Margherita ha già voltato pagina e non sembra intenzionata a corrergli dietro. Immancabile anche l'intervento di Morena, che ricorda al cavaliere delle lunghe notti di passioni e chiacchiere che hanno avuto tra loro. Mario però ribatte che se ha chiuso è perché c'è solo attrazione fisica da parte sua, ma non mentale. Ma la dama gli rinfaccia che durante un'uscita il cavaliere le ha detto che avrebbe preferito conoscerla fuori dal programma. Ma Mario rinnega anche questa frase! Il cavaliere arriva a dichiarare che vorrebbe lasciare il programma visto che nella trasmissione non riesce a trovare qualcuna che "gli faccia battere il cuore e non la testa".

Uomini e Donne: Martina e Ciro a cuore aperto in esterna

Mentre William si rigira i pollici in attesa che Margherita si ricordi che con Mario ha chiuso e che ora si stanno frequentando, Vincenzo e Ilaria raccontano della loro seconda serata, durante la quale c'è stato un nuovo bacio. Barbara si intromette lasciando intendere che tra loro ci sarà stato sicuramente altro. Ovviamente, l'intervento di Barbara scatena l'ennesima lite prima con Vincenzo e poi con Ilaria, verso la quale Barbara ha già avuto parole piuttosto infelici.

Spazio al trono classico con Ciro e Martina: il corteggiatore chiede alla tronista un confronto e in riva al mare le racconta del suo passato difficile e di quanto fosse legato al nonno, ora scomparso. Ciro le mostra anche la sua tesi di laurea e le legge la dedica per il nonno. Sembra che, finalmente, a detta di Martina, il corteggiatore le stia lasciando intravedere un nuovo lato di sé. In studio, il corteggiatore le regala una copia della sua tesi con una dedica per lei, mentre la tronista gli regala una maglia con una scritta scherzosa "dottore in paracu******"" che segna il momento più divertente del suo trono fino a ora.

La vicinanza tra i due scatena però il fastidio di Gianmarco, che - giusto per rinfrescarci la memoria - è il primo corteggiatore ha lasciato la trasmissione, quando Martina gli ha detto che non aveva il potere di trattenerlo. E che dichiara che lui non è il tipo da sceneggiate...Certo! Poi Gianmarco si rivolge a Ciro e lo accusa di aver cercato di manipolarlo, dicendogli che non ha nulla contro di lui, ma non apprezza il modo in cui Martina si rapporta con lui.

