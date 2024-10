Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore piantato in asso da tutte le Dame!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 10 ottobre 2024, Mario Cusitore viene piantato in asso dalle sue dame mentre Valerio torna in studio per provare a persuadere Gemma Galgani.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 10 ottobre 2024, Mario Cusitore riesce a perdere in un colpo solo tutte e tre le dame pronte a corteggiarlo. Il tronista Michele Longobardi discute con la corteggiatrice Amal, mentre Valerio fa il suo grande ritorno in studio dopo lo schiaffo ricevuto da Gemma Galgani che, nonostante tutto, sembra pronta a perdonarlo.

Uomini e Donne, Mario Cusitore fa scappare le sue Dame

Il dandy di Uomini e Donne sembra aver fatto il passo più lungo della gamba in questa puntata del dating show di Maria De Filippi. Mario Cusitore è l’uomo più ambito del parterre maschile del trono over e se chiedete a noi di trovare una spiegazione logica a questa follia, purtroppo dobbiamo ammettere di non riuscire in alcun modo a formularla. Mario non possiede alcun requisito per essere l’uomo dei sogni di una donna che voglia veramente trovare il vero amore e costruire una famiglia, eppure tutte non fanno altro che ronzargli attorno sperando di attirare la sua attenzione e viene da pensare che l’amore per le telecamere sia ben più forte di quello dell’amore romantico. Torniamo a noi e alla puntata di oggi. Mario è uscito con Margherita, della quale apprezziamo profondamente gli sforzi nel mostrare un perfetto contouring che farebbe invidia anche alle Kardashian (si scherza), e con lei ha passato una bella serata per poi finire a dormire insieme. Dormire esatto. Margherita è soddisfatta di questo risvolto quasi romantico da film mentre Cusitore ammette candidamente che avrebbe voluto far ben altro, piuttosto che dormire. E qui il cavaliere partenopeo segna il primo colpo di grande classe.

La notizia stranisce immediatamente Morena, la pantera di questa edizione, che avrebbe dovuto uscire con Mario la sera dopo la registrazione e che confida di essere disgustata, neppure fosse una fidanzata di Temptation Island che ha appena visto il video del proprio partner con le tentatrici durante un inaspettato pinnettu. Margherita si risente, forse anche lei voleva approfondire la questione dell’accarezzatore di materassi? Mario si inviperisce con entrambe e la conclusione è che il cavaliere fa la fine di Sora Camilla, che tutti vogliono e nessuno si piglia. Anche con Maura la conoscenza si conclude prima di iniziare dal momento che la dama ammette di aver trovato un muro da parte di Cusitore, che per una volta gioca in difesa e non si fida della dama e della sua improvvisa rottura con Gianluca.

Uomini e Donne: Michele che noia, Valerio torna alla carica

Dopo lo spazio dedicato a Mario Cusitore, la puntata di Uomini e Donne continua con il tronista Michele Longobardi. Allora qui occorre prendersi un momento che lanciare un appello a Maria De Filippi: non ci interessa nulla del simpaticone dagli occhi azzurri, vogliamo nutrirci di Alessio! Chiudiamo la parentesi e continuiamo. Michele manda a casa Sofia con classe, lei non si scompone forse avendolo trovato mortalmente noioso almeno quanto noi, poi tocca all’esterna con Veronica che fa una cosa davvero originale - si fa per dire - ovvero festeggia con lui il compleanno con tanto di torta che potrebbe sfamare un esercito. Tra loro scatta il bacio ed ecco che Amal, la corteggiatrice che al momento sembrava la favorita e che palesemente sta già pensando a come entrare nel circuito di riciclaggio televisivo mariano adottando tecniche alla Giulia De Lellis, chiede spiegazioni ricevendo una bella batosta. Michele è interessato a Veronica, che a lei piaccia o meno.

Dopo questo momento piuttosto inutile ai fini della narrazione, torniamo al personaggio del momento: Valerio. Dopo aver ricevuto uno schiaffo in faccia da Gemma Galgani a causa di una brutta discussione, scaturita dalla presenza della misteriosa Maria Soledad nella sua vita, il cavaliere ritorna in studio con una invidiabile faccia tosta e prega la dama torinese di fare pace. A dividerli è ancora il telefono della discordia, ma Valerio sa come tergiversare al punto che Gemma, invece che categoricamente affermare di non voler mai più rivedere se non sulle strisce pedonali dove è certa di non investirlo, tentenna pure e ammette di dover riflettere sulla loro conoscenza. E qui ci viene da dire: chi è causa del suo mal, pianga sé stesso cara Gemma!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.