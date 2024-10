Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore novello Jack, Francesca (finalmente) si diverte in un'esterna

News VIP

Oggi, venerdì 18 ottobre, su Canale5, è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne: sfilata maschile che vede Mario Cusitore come un novello Jack di Titanic, mentre per il trono classico Francesca e Paolo si divertono in esterna. Ecco la nostra opinione della puntata

Sfilata maschile nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 18 ottobre 2024, su Canale5: dj ancora una volta Tony Renda da Temptation Island. La puntata mostra anche le prime interazioni di Francesca con Paolo e Martina sembra sempre più propensa verso Ciro.

Uomini e Donne, sfilata maschile: Mario Cusitore novello Jack (voto 2), Diego trionfa con Dirty Dancing

Il buongiorno si vede dal mattino e, infatti, il primo a sfilare è Mario Cusitore nelle vesti di una versione sbiaditissima di Jack di Titanic. Se la sua sfilata è interessante da guardare quanto i pesci rossi nell'acquario, molto più divertente è vederlo annaspare mentre convince Margherita a recitare con lui sulla passerella la famosa scena di Rose e Jack e poi beccarsi un secco 1 dalla dama per la sua incoerenza. Secondo Margherita, infatti, il cavaliere avrebbe dovuto scegliere Morena per ballare con lui in passerella, dati i loro trascorsi intimi.

Mario Verona interpreta Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo, mentre Marcello Messina è la versione italiana "medio bassa" di Hugh Grant in Notting Hill. Ma a stupire pubblico e opinionisti è Diego Tavani che interpreta Johnny di Dirty Dancing, muovendosi sulla passerella con grande impegno e abilità: standing ovation e complimenti da parte di tutti. Molto peggio per Gabriele: il cavaliere si veste da Ufficiale e Gentiluomo, ma si comporta in maniera che di gentleman non ha nulla, visto che invece di andare da Sabrina per farla ballare, prova a prendere in braccio Presanna, perché è più "leggera" da sollevare. Arriva il turno di Bilal e la prima domanda che sorge spontanea è ma chi è costui? Il cavaliere è rimasto anonimo fino a oggi: che sia una comparsa per riempire il parterre maschile?

E' la volta di Alessio che punta su Top Gun e mentre la sua performance è apprezzata dalle dame (c'enterà qualcosa il fatto che si sia denudato all'improvviso?), ma è invece bocciatissima per gli opinionisti. Juri si cala nei panni di Cillian Murphy in Peaky Blinders, ma non sembra convincere le dame, più per il legame che Juri ha con Ilaria in realtà che per la sfilata in sé. Massimo sconvolge tutti con una sua interpretazione di Braveheart e purtroppo non convince molto le dame del parterre. La vittoria della sfilata va a Diego, ovviamente!

Uomini e Donne, Francesca e Paolo complici, Martina sceglierà Ciro?

Gabriele e Sabrina iniziano a litigare poco dopo la fine della sfilata e vorremmo tutti dire alla dama che forse è arrivato il momento di voltare pagina, perché è evidente che il cavaliere non abbia alcun interesse per lei. Spazio al trono classico con le esterne di FranciCristallo: la tronista ha deciso di portare in esterna Paolo, il corteggiatore che aveva "ripescato" dopo una prima eliminazione. L'esterna tra i due ragazzi è divertente, leggera e finalmente non sembra una seduta di psicanalisi.

Non mancano i drammi - che non hanno molto senso perché quali interazioni ci sono state tra la tronista e i corteggiatori? - perché Lorenzo fa notare che si è sentito toccato dal discorso di Francesca su come i corteggiatori dovevano approcciarsi a lei. La tronista però gli rinfaccia una conversazione avuta nella precedente puntata durante la quale era stato particolarmente aggressivo con lei.

E' la volta di Martina De Ioannon, che ovviamente è stata bidonata da Ciro, dopo che lei lo aveva bidonato per Gianluca. Ma, in realtà, il corteggiatore decide di organizzare lui un'esterna per Martina e la porta al karaoke a distruggere le canzoni di Gigi D'Alessio. Tra i due sembra finalmente esserci complicità, anche se non mancano le solite frecciatine della tronista verso Ciro. In studio, Martina ammette che è stata molto bene con lui, ma tra i due non è scattato ancora il bacio.

