Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario chiude con Margherita e Morena: "Uscite prive di contenuto con loro" (VIDEO)

News VIP

Oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo diversi tira e molla, sembra che Mario Cusitore abbia posto fine alla conoscenza con Margherita Aiello e Morena Farfante. Ecco la nostra opinione della puntata!

Questa sembra essere la stagione di Gemma Galgani: la nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, inizia con il trono over e con l'esterna tra la storica dama del programma di Maria De Filippi e Fabio, il cavaliere che la sta corteggiando. Mario Cusitore chiude con Margherita e Morena, adducendo un'altra scusa molto improbabile. E anche Barbara De Santi è protagonista al centro studio, dove elimina tre cavalieri, per poi sceglierne uno nel parterre appena giunto.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore chiude con Morena e Margherita: "Le nostre uscite non hanno contenuto, non so di cosa parlare con loro"

Anche oggi è Gemmadì: la storica dama del trono over sta iniziando la sua frequentazione con Fabio, il cavaliere italo canadese che è sceso a corteggiarla. E che tra una lambada e una cena a base di ostriche e champagne sembra stia riuscendo in un'impresa nella quale solo il Gabbiano aveva avuto successo: conquistare Gemma Galgani. Come se l'avessero evocato, Maria De Filippi nomina proprio Giorgio Manetti e sottolinea che Gemma ha lo stesso sorriso e la stessa espressione di quando usciva con Manetti. Per sua stessa ammissione, Gemma ammette di non essere mai stata così felice e persino Tina dice che li vede molto bene insieme e non ha alcun commento negativo da fare.

Dopo la leggerezza di Gems (quanto ci è mancato chiamarla così?) e Fabio, si passa a Mario Cusitore e al triangolo con Margherita Aiello e Morena Farfante. Data la perdita totale di dignità delle due dame di fronte al comportamento totalmente disinteressato di Cusitore, non ci aspettiamo granché, ma non arrivavamo certo a immaginare che alla fine Mario decideva di chiudere con entrambe le dame, dando indirettamente la colpa a loro, perché "quando esco con loro non ho argomenti di conversazione". Un'affermazione che scatena l'indignazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che gli ricordano che, forse, avrebbe dovuto comportarsi diversamente con loro e magari evitare l'intimità con entrambe per cercare di conoscerle prima.

Quando Morena gli rinfaccia di averle fatto credere di avere un interesse serio per lei e che fuori dallo studio si è comportato in maniera totalmente diversa. Mario - con il suo solito atteggiamento da finta vittima - decide di "addossarsi" tutte le colpe e chiede alla conduttrice di risedersi, ma è evidente che questo suo atteggiamento è una tattica perché non ha argomenti con cui replicare alle accuse della dama.

Uomini e Donne, Barbara De Santi "incontentabile": la dama elimina tre corteggiatori. Ma Tina la punge: "Con Ernesto però..."

Il dramma prosegue nel trono over perché Barbara De Santi ha deciso di chiudere con entrambi i cavalieri che sta conoscendo: Gabriele e Alessandro. Al primo dice che, nonostante si sia divertita molto in sua compagnia, non ha alcun trasporto emotivo e che non è scattata la chimica. Il secondo, invece, è stato silurato dalla dama senza neppure avere la possibilità di scambiare qualche chiacchiera fuori dallo studio.

Barbara verso quest'ultimo accampa una serie di scuse che sembrano davvero poco credibili: dichiara, infatti, che non ha apprezzato di essere stata definita da lui "pungente" e che avrebbe preferito che avesse per lei parole diverse. Inoltre, ha avuto l'impressione - durante l'unico ballo al centro studio - che avesse un comportamento un po' da so tutto io. Chapeau alle capacità di analisi della dama, che dopo appena pochi minuti sembra realizzare quale sia la vera natura delle persone.

Peccato che questo dono con Ernesto Russo non le sia stato utile...viste le settimane che ha perso a inseguirlo. Anche il nuovo arrivato in studio per lei, Michele, finisce sotto il vaglio della dama, che arriva a giudicarlo...troppo magro per i suoi gusti, con grande sorpresa della stessa conduttrice. E, infatti, dopo una breve presentazione, Barbara allontana anche Michele. Alla fine, però, dice di aver notato Vincenzo, nuova aggiunta al parterre over, e chiede di ballare con lui.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne