Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Maria mette in ridicolo Armandio, Sabrina tra drammi e l’esclusiva

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 3 ottobre 2024, Sabrina è al centro delle discussioni nello studio del dating show di Canale 5, mente Maria De Filippi non risparmia Armando Incarnato.

Una puntata movimentata quella di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 3 ottobre 2024. Armando Incarnato si scaglia contro Mario Curistore per l’ennesima volta e interviene Maria De Filippi, che mette in ridicolo il cavaliere partenopeo zittendolo. Nel frattempo, Sabrina e Gabriele danno spettacolo: la dama è gelosa e confessa di comportarsi come una bambina che sbatte i piedi a terra quando si tratta del cavaliere, che ha difficoltà a concedere questa benedetta esclusiva. Scopriamo insieme cosa è successo e la nostra opinione sulla puntata del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Maria protegge Mario: Armando non è più il suo cocco

Assistiamo ad un grande cambiamento nell’asse delle alleanze mariane nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 3 ottobre 2024 su Canale 5. Mario Cusitore, il nostro simpatico dandy partenopeo, torna al centro dello studio e riceve una sorpresa: alla sua corte si è presentata Maura, ex dama del parterre femminile del trono over, che si è improvvisamente ricordata di avere un debole per Cusitore. Lui, con sguardo affranto che passa dalle gambe messe in bella mostra dall’affascinante dama al pavimento che sembra ispirarlo sul da farsi, ammette di sentirsi in difficoltà conoscendo l’ex fidanzato di Maura, un altro volto di Uomini e Donne, con il quale non è grande amico ma comunque ha condiviso dei momenti.

Dopo tanto riflettere, Cusitore decide di tenere Maura che esulta internamente pensando ai nuovi codici delle creme che potrà usare su Instagram per i suoi fan comprati a pacchetti. È proprio allora che, dopo aver osservato con evidente nervosismo la scena, Armando Incarnato fa il suo intervento a gamba tesa. Il partenopeo non ha perdonato il trattamento che Mario ha riservato alla sua amica del cuore Ida Platano (un momento… Ma sarà lei a dargli consigli sulle nuove pettinature?), e si lancia in una invettiva velenosa contro il collega, cercando di dimostrare quanto sia poco affidabile. Sai che colpo di genio Armando! Ed è proprio in questo momento che assistiamo alla catastrofe, alla triplice alleanza tra Mario, Gianni Sperti e Maria De Filippi.

La conduttrice patteggia per Cusitore senza vergogna, chiedendo espressamente ad Armando di smettere di parlare di lui e al cavaliere non rimane che incassare il colpo, per poi versare qualche lacrima amara a fine puntata, ammettendo di non potersi fidare del genere umano, commuovendosi per la figlia. Quanto fa male essere soppiantato nel cuore di Maria? Diremmo veramente un forte dolore, ma Armando infondo ci ha commosso.

Uomini e Donne, Sabrina e Gabriele: la coppia più drammatica dello studio

Passiamo ad un altro capitolo di questa lunga puntata di Uomini e Donne. Passiamo a Sabrina e Gabriele. Un capitolo migliore del precedente? Noi non diremmo proprio, ma va affrontato così come si affronta qualcosa di inevitabile: togliamolo veloce come un cerotto. Sabrina è innamorata di Gabriele, lei sostiene di non ma è palese che si affezioni ad un uomo nello lasso di tempo che ci metterebbe un atleta olimpico a percorrere i 100 metri in pista. Gabriele, che se chiudiamo gli occhi ci ricorda così intensamente il compianto Silvio Berlusconi per la sua parlata, sa che se vuole vivere dovrà correre più velocemente di Sabrina e se vuole correre più velocemente di Sabrina deve introdurre una nuova donna per destabilizzarla, per non darle la famosa esclusiva. Una parola orrenda a quanto pare dato che a Uomini e Donne ne sono tutti terrorizzati.

Nel corso del loro confronto, mentre Sabrina per ripicca rivela di essere uscita anche con un altro uomo del quale non ricordiamo il nome dato che la sua presenza è stata totalmente inutili ai fini del nostro racconto, Gabriele si stranisce ma combatte stoico contro le opinioni in studio per non dover cedere terreno. Eppure Sabrina insiste, voce drammatica e camminata della donna talmente arrabbiata che potrebbe far iniziare una guerra anche solo per un inezia, poi si rimette nelle file del parterre femminile e conferma di provare per il cavaliere un forte sentimento, anche se non è ancora amore. Lui, addolcito da queste parole ma anche costretto dal momento che l’altra dama che aveva puntato gli rifila un sonoro due di picche, le regala delle rose lasciando un po’ tutti sconcertati. Speriamo che scelgano presto di uscire insieme dal programma, queste scene dopo pranzo risultano indigeste.

