Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maria De Filippi stronca Diego, ma con Mario Cusitore non batte ciglio

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Maria De Filippi demolisce Diego per le sue bugie, ma non riserva la stessa furia anche a Mario Cusitore. Due pesi due misure? Ecco la nostra opinione della puntata!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5 oggi, lunedì 7 ottobre 2024, si inizia dal trono over con un Mario al quadrato e Diego al centro studio con Morena, Margherita e Maura. La furia mariana che si abbatte su Diego sembra però in contrasto con la tranquillità con cui la conduttrice si rivolge a Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con Diego, mentre Mario Cusitore è sempre un "intoccabile"

Mario Verona è uscito con Morena, che a sua volta sta frequentando Mario Cusitore e Matteo. Evidentemente la dama ha una passione per gli uomini che hanno nomi che iniziano per M. Peccato, però, che la loro uscita sia stata un completo disastro: invece di festeggiare il compleanno con la dama, anche prima della mezzanotte il cavaliere ha preferito andarsene dall'albergo e tornare nell'hotel in cui risiedeva. Ma anche tra Margherita e Diego non sembra procedere per il meglio.

Il cavaliere si è prima lamentato che non ha avvertito dell'interesse da parte della dame per lei, ma quando Margherita ribatte che lei vorrebbe andare avanti...Diego inizia ad arrampicarsi sugli specchi, ammettendo che "non ha avuto delle belle sensazioni" e che ritiene che la dama non sia stata onesta al 100% con lui. Quando Diego ha affermato che vorrebbe andare avanti, però ha continuato a parlare di sensazioni, Maria De Filippi ha gelato la situazione e ha consigliato al cavaliere di sedersi nel parterre e di farsi avanti solo qualora gli fossero passare queste sensazioni. Come sgamare un arrampicatore di specchi.

Grande no anche per Mario Cusitore e Maura Vitali: il cavaliere è piuttosto infastidito perché Maura ha avuto un tremendo mal di testa e la loro serata è stata così rovinata. Il cavaliere ha anche raccontato di aver letto l'intervista di Gianluca, ex fidazato di Maura, e di essersi infastidito perché ha pensato che Maura non sia davvero interesata a lui e che lo voglia solo sfruttare, visto che in passato ha ammesso di non aver molta stima per lui. Maura però ribadisce che quando è arrivato, il cavaliere era molto più interessato ai commenti social, dirette e altro. Che novità!

La situazione si scalda quando Barbara De Santi interviene e commenta che l'interesse di Maura per Mario non è molto limpido e tra le due dame parte un'accesa discussione, perché secondo Barbara la fine del rapporto tra Maura e Gianluca non ha poi portato così grande sofferenza nella dama. Quest'ultima ribadisce che Gianluca l'ha manipolata e le ha mentito e che è tutto documentato e noi vorremmo tanto saperne di più, perché è certo più interessante di ascoltare Mario Cusitore parlare di chiarezza in un rapporto... Mario, chiarezza, rapporto: tre parole che non dovrebbero mai essere nella stessa frase, perché sono incompatibili. Ma no, dobbiamo sorbirci ancora Cusitore che accusa Margherita di non essere molto coerente nel suo interesse per lui.

Maria De Filippi interviene ancora con Diego e procede a smontare tutta la sua argomentazione sulle sensazioni con Margherita: momento migliore della puntata, perché persino la conduttrice sembra stanca del comportamento di alcuni cavalieri e delle lagne continue a cui si aggrappano. Quando Diego prova a giustificarsi ricordando delle sue "ferite passate", Maria interviene e ribatte che tutti si portano traumi dal passato e che le ferite sono altre. Rettifichiamo: questo è il momento più alto della puntata! E se magari la padrona di casa decidesse di applicare la stessa furia mariana anche con Mario Cusitore, sarebbe ancora meglio.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Con Ciro sento un inizio di chimica"

Spazio al trono classico con Martina De Ioannon e Mattia: la tronista ammette che il corteggiatore le tiene testa, ma la loro esterna e le interazioni in studio appaiono così prive di emozioni o qualsiasi chimica da annoiare del tutto. Applausi a Ciro, l'altro corteggiatore, perché senza mezzi termini le dice che è convinto che lei stia lì solo per le telecamere.

Ma stranamente, mentre nella precedente puntata, quando un corteggiatore l'aveva accusata di essere superficiale, Martina l'aveva poi eliminato, con Ciro finisce a farsi le coccole sul divano in esterna. Coerenza, questa sconosciuta! Ma è evidente che il cambio di reazione della tronista dipenda tutto dalla simpatia evidente per Ciro, perciò, Mattia diventerà presto un ricordo lontano. In studio, Martina prova a stuzzicare Mattia, ma il corteggiatore non sembra battere ciglio.

Martina ammette che con Ciro sente un inizio di chimica: mentalmente il corteggiatore la stimola e le tiene testa...perché ha un modo di fare da dongiovanni, mentre Mattia le sembra più serio.

