Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Margherita Aliello, alias la bella addormentata al centro studio! (VIDEO)

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, lunedì 21 ottobre 2024, vede ancora al centro studio il triangolo formato da Mario Cusitore, Margherita Aiello e Morena Farfante. Mentre quest'ultima si ritira dal gioco - ma per quanto? - Margherita è convinta di essere l'eccezione alla regola delle donne che hanno preso una sbandata per Cusitore...

Uomini e Donne: Margherita Aiello, alias, la bella addormentata al centro studio

Bisogna riconoscere un certo merito a chi si occupa del montaggio dei video recap di Uomini e Donne: riescono a cogliere, nella loro sinteticità, quanto siano incoerenti, nella maggior parte dei casi, i protagonisti della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi. La prima a dimostrarlo è Margherita, che dopo aver definito Mario un pagliaccio, ha raccontato al centro studio di aver capito - grazie all'intervento di alcuni amici - di essere stata troppo precipitosa nei confronti del cavaliere. Come consiglio, forse la dama dovrebbe cambiare circolo di amicizie...Dopo un mea culpa da Premio Oscar, la dama del trono over ammette che ha cercato nuovamente Cusitore e che hanno compreso entrambi di avere un certo interesse l'uno per l'altra e che hanno trascorso una bellissima serata, chiacchierando e godendo della reciproca compagnia. Sarebbe tutto estremamente romantico, se non fosse per l'espressione di Cusitore che non riesce a trattenere una certa soddisfazione nell'ascoltare il racconto della dama.

Nonostante Margherita si dilunghi nel raccontare della bellissima serata, della presentazione del gatto dell'ex speaker e di tanti di dettagli stucchevoli, Mario si rivolge direttamente a Morena e le chiede se è ancora convinta della sua decisione di voler chiudere con lui. Se non è dimostrazione di disinteresse totale questa...Morena intanto inizia il suo discorso rinfacciando al cavaliere che aveva dichiarato davanti a tutto lo studio che avevano avuto un'intimità, ma era stata la dama a spingere il cavaliere a rivelarlo (il famoso smart-gate delle anticipazioni), quindi, perché si sta lamentando ora?

In studio, gli opinionisti cercano di far aprire gli occhi a Margherita, perché Cusitore è solito fare grandi gesti verso le donne che corteggia (qualcuno ha detto tatuaggio?) e presentarle il gatto non sembra poi un così grande passo. Margherita ribatte però che è sicura di sé e del loro chiarimento, soprattutto, ora che Morena ha deciso di tirarsi indietro. Infine, aggiunge che se non avesse chiuso con Mario, lui non avrebbe cercato l'intimità con Morena. Credici ancora, Marghe! Per il cavaliere scendono tre nuove corteggiatrici ed emerge che con una di loro il cavaliere si è scambiato diversi messaggi su Instagram qualche anno fa. L'ex speaker decide di non accettare di conoscere nessuna delle tre e, mentre Margherita gongola, interviene anche Armando Incarnato a suggerirle di aprire gli occhi e rendersi conto del disinteresse di Cusitore.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon striglia Ciro: "Sei qui solo per le telecamere"

Protagonista di un divertente momento in trasmissione è Mariagrazia, la dama del trono over che si fa chiamare "La Professoressa" e che ha chiesto ai cameramen di essere inquadrata più spesso perché i suoi conoscenti, non vedendola in tv, credono che sia venuta a mancare! Per lei c'è un cavaliere sceso a conoscerla, Gabriele, che la conquista parlandole della sua passione per i giardini e invitandola a ballare.

Spazio al trono classico con Martina De Ioannon che decide di strigliare Ciro: la tronista rinfaccia al corteggiatore di essere lì solo per le telecamere e svela che nella precedente puntata Ciro aveva ballato con Amal, la corteggiatrice della discordia contesa tra Michele e Alessio. Martina scoppia a piangere e dichiara che ha letto diversi articoli che l'accusavano di essere al centro studio solo per le telecamere.

La tronista ammette di essere stanca e che non vuole dover affrontare anche i pregiudizi da parte di uno dei suoi corteggiatori. Ovviamente, tutto detto in terza persona, per dare maggiore incisività al discorso... Durante l'esterna con Gianmarco, Martina mostra finalmente un lato che appare più autentico e si lascia andare a serie di confidenze. In studio, decide di ballare con il corteggiatore, mentre Ciro viene rimbrottato anche da un altro rivale.

