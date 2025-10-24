Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)

News VIP

Oggi, venerdì 24 ottobre, è tornato in onda Uomini e Donne con una nuova puntata: Isabella fa una scenata al centro studio contro Christian, ma poi diventa protagonista di una figuraccia!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 24 ottobre su Canale 5, il trono over è ancora la principale fonte di trash e dinamiche nel programma di Maria De Filippi. Si inizia con un acceso confronto tra Isabella e Christian, che mostra cosa succede quando le nobildonne perdono le staffe. Il trono classico invece ha uno sviluppo interessante per Cristiana, che si scambia il primo bacio con Jakub!

Uomini e Donne, Isabella perde le staffe al centro studio...ma poi perde la faccia!

Donna Isabella e Don Christian sono al centro dei primi minuti di questa nuova puntata di Uomini e Donne: nelle scorse puntate, il cavaliere aveva accusato la dama di averlo frequentato per problemi di natura economica. Isabella, già all'epoca si era infervorata, ma nella puntata di oggi dimostra cosa succede quando una nobildonna perde le staffe e inizia a cantarne di ogni al cavaliere, accusandolo di non avere alcun coraggio di affrontarla al centro studio: "Non sai un ca**** di me e dei miei problemi". La dama continua la sua sfuriata e invita il cavaliere a sedersi di fronte a lei, dato che aveva sempre cercato il centro studio.

Il cavaliere si siede ed è pronto a dar battaglia, ma interviene Maria De Filippi che rivela che il motivo per cui la redazione non aveva mai chiesto a entrambi di sedersi al centro studio dipendeva dai racconti di Isabella che facevano pensare a un'uscita insieme della coppia dal programma. Il cavaliere ammette che questa ipotetica uscita non era mai stata presa in considerazione, visto che la loro frequentazione era iniziata da soli 20 giorni e che le aveva consigliato, visti i suoi problemi economici, di concentrarsi sulla loro risoluzione. Anche in questo caso Maria De Filippi interviene e ricorda al cavaliere che qualunque siano i problemi di Isabella non sono la causa della loro "rottura". L'ultima videochiamata tra i due si è conclusa con una serie di insulti da parte di Isabella per il cavaliere, che ha poi perso interesse per la dama, come conferma a centro studio. Sarà davvero così? O la loro lite è stato solo un comodo pretesto per Christian per liberarsi di una dama che dopotutto non gli interessava così tanto?

Uomini e Donne, Cristiana e Jakub: scatta il primo bacio per la tronista!

Isabella ha intanto iniziato una frequentazione anche con Mario Lenti, ma arriva un altro colpo di scena: la dama per il cavaliere nutre solo un grande affetto...mentre ha dei forti sentimenti per una persona esterna al programma. L'uomo in questione è una sua vecchia conoscenza e se Christian non avesse mostrato la sua vera faccia (davvero, Isabella?), non sarebbe stata in grado di ammettere questi sentimenti. Ma tu guarda che coincidenza!

Il trono classico continua a non dare le soddisfazioni che i fan si aspettano, ma per il trono di Cristiana c'è un'importante novità. Dopo aver inseguito Federico e, averlo riportato in studio, ha deciso di dare una seconda possibilità al corteggiatore, così come a Jakub, che ha portato in esterna. L'uscita tra i due è molto intima e tenera, con Cristiana che ammette di essere molto interessata e che in potenza potrebbe aprirsi molto con lui. I due finiscono con l'abbracciarsi e si scambiano il primo appassionato bacio. In studio partono gli applausi, mentre Ernesto e Federico hanno un'espressione di totale sdegno!

