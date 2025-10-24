TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)
News VIP

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)

Maria Castaldo

Oggi, venerdì 24 ottobre, è tornato in onda Uomini e Donne con una nuova puntata: Isabella fa una scenata al centro studio contro Christian, ma poi diventa protagonista di una figuraccia!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 24 ottobre su Canale 5, il trono over è ancora la principale fonte di trash e dinamiche nel programma di Maria De Filippi. Si inizia con un acceso confronto tra Isabella e Christian, che mostra cosa succede quando le nobildonne perdono le staffe. Il trono classico invece ha uno sviluppo interessante per Cristiana, che si scambia il primo bacio con Jakub!

Uomini e Donne, Isabella perde le staffe al centro studio...ma poi perde la faccia!

Donna Isabella e Don Christian sono al centro dei primi minuti di questa nuova puntata di Uomini e Donne: nelle scorse puntate, il cavaliere aveva accusato la dama di averlo frequentato per problemi di natura economica. Isabella, già all'epoca si era infervorata, ma nella puntata di oggi dimostra cosa succede quando una nobildonna perde le staffe e inizia a cantarne di ogni al cavaliere, accusandolo di non avere alcun coraggio di affrontarla al centro studio: "Non sai un ca**** di me e dei miei problemi". La dama continua la sua sfuriata e invita il cavaliere a sedersi di fronte a lei, dato che aveva sempre cercato il centro studio.

Il cavaliere si siede ed è pronto a dar battaglia, ma interviene Maria De Filippi che rivela che il motivo per cui la redazione non aveva mai chiesto a entrambi di sedersi al centro studio dipendeva dai racconti di Isabella che facevano pensare a un'uscita insieme della coppia dal programma. Il cavaliere ammette che questa ipotetica uscita non era mai stata presa in considerazione, visto che la loro frequentazione era iniziata da soli 20 giorni e che le aveva consigliato, visti i suoi problemi economici, di concentrarsi sulla loro risoluzione. Anche in questo caso Maria De Filippi interviene e ricorda al cavaliere che qualunque siano i problemi di Isabella non sono la causa della loro "rottura". L'ultima videochiamata tra i due si è conclusa con una serie di insulti da parte di Isabella per il cavaliere, che ha poi perso interesse per la dama, come conferma a centro studio. Sarà davvero così? O la loro lite è stato solo un comodo pretesto per Christian per liberarsi di una dama che dopotutto non gli interessava così tanto?

Uomini e Donne, Cristiana e Jakub: scatta il primo bacio per la tronista!

Isabella ha intanto iniziato una frequentazione anche con Mario Lenti, ma arriva un altro colpo di scena: la dama per il cavaliere nutre solo un grande affetto...mentre ha dei forti sentimenti per una persona esterna al programma. L'uomo in questione è una sua vecchia conoscenza e se Christian non avesse mostrato la sua vera faccia (davvero, Isabella?), non sarebbe stata in grado di ammettere questi sentimenti. Ma tu guarda che coincidenza!

Il trono classico continua a non dare le soddisfazioni che i fan si aspettano, ma per il trono di Cristiana c'è un'importante novità. Dopo aver inseguito Federico e, averlo riportato in studio, ha deciso di dare una seconda possibilità al corteggiatore, così come a Jakub, che ha portato in esterna. L'uscita tra i due è molto intima e tenera, con Cristiana che ammette di essere molto interessata e che in potenza potrebbe aprirsi molto con lui. I due finiscono con l'abbracciarsi e si scambiano il primo appassionato bacio. In studio partono gli applausi, mentre Ernesto e Federico hanno un'espressione di totale sdegno!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo
anticipazioni TV La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi lasciano la scuola
news VIP Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi lasciano la scuola
Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
news VIP Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
news VIP Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
news VIP Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
anticipazioni TV X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV