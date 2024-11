Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ilaria torna in studio e querela Barbara. Scoppia il caos!

News VIP

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e in studio è tornata una coppia del trono over, Ilaria e Vincenzo, che ha portato il caos in trasmissione. I due si sono scontrati con Barbara e sono volati stracci!

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il ritorno in trasmissione di Ilaria e Vincenzo, coppia del trono over che è stata "invitata" da Gianni Sperti e Tina Cipollari a lasciare il programma dato che si erano dati l'esclusiva. Scoppia il caos in studio e volano minacce di querele tra Ilaria e Barbara. Il trono classico vede il ritorno in studio di Gianmarco e alcuni chiarimenti sulle segnalazioni arrivate sul conto di Martina.

Uomini e Donne, Ilaria e Vincenzo tornano in studio e scoppia il caos: minacce di querele e litigi furiosi

Maria De Filippi annuncia che Vincenzo e Ilaria scenderanno tra poco a raccontare come sta andando la loro relazione, invitati dalla redazione, dopo che sono stati invitati a dire addio alla trasmissione. I due ex protagonisti del trono over arrivano in studio e si scagliano contro Gianni e Tina, accusandoli - a buon diritto - di aver usato con loro il noto "due pesi due misure", perché anche altre coppie si sono date l'esclusiva nel programma, ma non sono stati obbligati a lasciare il parterre. Vincenzo ricorda a Gianni e Tina delle offese che hanno ricevuto in studio, dall'accusa di essere bugiardi a quella, rivolta a Ilaria, di essere una poco di buono, perché "salta da un letto a un altro". Queste ultime sono parole rivolte da Barbara alla dama che annuncia che sarà querelata e riceverà presto notizie dal suo avvocato.

Barbara si inalbera e ricorda a Vincenzo del famoso messaggio che lui le scrisse quando aveva appena iniziato la conoscenza anche con Ilaria: secondo la dama, il messaggio proverebbe che Vincenzo ha più volte mentito sull'interesse che nutriva per lei e per Ilaria. Mentre anche Maria De Filippi prende posizione e ricorda ai due opinionisti che sono "partiti in quarta" con la coppia, Barbara prende il telefono e fa leggere il fantomatico messaggio. Al di là dei tanti complimenti che il cavaliere rivolge alla dama in quel messaggio, Vincenzo però dichiara anche che per quanto Barbara sarebbe stata la donna perfetta per il Vincenzo di prima, ora, il cavaliere sente il bisogno di altro e che non pensa che tra loro possa funzionare. Anche in questo caso, Barbara interpreta a modo suo ed è necessario l'intervento di Maria per far capire alla dama che "questo è il messaggio di uno che vuole mollarti". Barbara però continua a essere convinta della sua idea e a ribadire che Vincenzo era interessato a conoscerla e che ora lui e Ilaria sono una coppia solo perché ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere.

Tina si scaglia ancora contro Ilaria e Vincenzo, accusandoli di voler essere presenti in puntata solo per visibilità. Ilaria però non si lascia spaventare e accusa l'opinionista di "aprire bocca per darle aria" e la lite prosegue anche tra Barbara e la conduttrice, perché la dama è ferita dalle parole di Maria che sembra aver preso le difese di Vincenzo. In studio, la situazione degenera in un teatrino dell'assurdo con Maria che cerca di evitare che Barbara venga querelata e Tina che continua a inveire contro Ilaria. L'unico che - in maniera astuta - decide di lavarsi le mani di tutto è Gianni, con cui Vincenzo fa pace con tanto di stretta di mano.

Uomini e Donne, Gianmarco torna in studio: Martina lo accoglie a braccia aperte

Spazio al trono classico con Martina De Ioannon: in esterna, Ciro le ha dedicato un messaggio, registrato con la sua voce, ma in studio il corteggiatore svela di essere molto stranito perché sono arrivate alcune segnalazioni su Martina.

Una di queste svelava che la tronista e Gianmarco - che fa il suo ritorno in studio poco dopo! - si sconoscevano già da prima, ma con molta tranquillità Martina svela che si tratta di un errore, perché in realtà Gianmarco conosce di vista uno dei suoi fratelli, con cui ha giocato a calcio qualche anno prima. Gianmarco rientra, Martina lo abbraccia felice e il corteggiatore le spiega i motivi che l'hanno portato ad andar via dalla trasmissione e perché ha deciso di tornare. I due non smettono di guardarsi intensamente, mentre Ciro si intromette e inizia una discussione con il "rivale".

A sorpresa Martina svela che è uscita in esterna anche con Francesco, il nuovo corteggiatore e che "è stata una bella esterna", che le ha dato leggerezza e risate. Tuttavia, in studio Martina ammette che con Gianmarco e Ciro sa di essere molto più avanti in termini di sentimenti, però ha anche interesse a conoscere il corteggiatore. Ironicamente, Gianni lo chiama "GianCiro" perché è un mix tra gli altri due corteggiatori. Non può mancare il momento da "maschi alfa (?)" tra Ciro e Francesco. E tra i due litiganti il terzo gode, perché Martina sceglie di ballare con Gianmarco!

