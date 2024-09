Uomini e Donne, l'opinione della puntata: il ritorno di Mario Cusitore. Martina De Ioannon: la noia! (sua e nostra)

News VIP

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Mario Cusitore torna in studio, scatenando una polemica. Iniziano le dinamiche del trono classico con Michele Longobardi e Martina De Ioannon. Ecco la nostra opinione della puntata!

La puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 30 settembre 2024, si apre con il ritorno di Mario Cusitore, accolto in studio da urla festanti del pubblico e dal sarcasmo di Tina Cipollari, vero spirito guida dei nostri pensieri. Michele Longobardi dà il via alle danze per il trono classico e Sabrina ci dà un assaggio di cosa si è disposti a fare pur di non perdere le attenzioni di un uomo che ha già reso chiaro che non siamo la sua priorità.

Uomini e Donne, il ritorno di Mario Cusitore non ce lo meritavamo

"Per fortuna nella vita si cambia idea" esordisce Gianni Sperti quando, giustamente, Fabio, un cavaliere del trono over, fa notare che Mario solo un paio di puntate fa aveva dichiarato di non voler restare nella trasmissione di Canale5. Sfortunatamente, si cambia idea, bisognerebbe dire, perché il ritorno di Mario Cusitore a Uomini e Donne, per di più di lunedì, non ce lo meritavamo.

L'ex speaker di Radio Kiss Kiss ha infatti negato la verità dei fatti sul famoso b&b gate, spezzando il cuore di Ida Platano e palesemente ridicolizzando pubblico e redazione. Purtroppo, visto che al peggio non c'è mai fine, ora, ci toccherà assistere ai tentativi di Cusitore di trovare una compagna nel parterre femminile.

Anche se a giudicare dagli sguardi che gli hanno rivolto le dame del trono over non sarà un'impresa facile. Meno male che c'è Cristina Tenuta con cui ballare "in amicizia" - come suggerisce la dama - perché improvvisamente Cusitore si è inibito e "vuole andarci piano" a conoscere le altre dame. Che bel lunedì!

Iniziano anche le dinamiche nel trono classico e il primo a mettersi in gioco è Michele "Polipo" Longobardi, che è andato a pesca e ha gettato le sue reti per abbrancarsi la bella corteggiatrice Amal. Durante l'esterna i due si stuzzicano, scherzano e Michele ha già l'espressione sottona di uno che è partito per la tangente. In studio Amal ammette che non le dispiacerebbe conoscere anche Alessio Pecorelli, per il quale era inizialmente scesa. E Michele ci scherza su, ma il sollievo è evidente quando la corteggiatrice decide di ballare solo con lui. Pericolo triangolo scampato (situazione Brando-Christian-Beatriz docent), anche perché i due tronisti danno un bell'esempio di amicizia maschile e cameratismo.

Uomini e Donne, Sabrina e Gabriele: fumare o non fumare, questo è il dilemma. Martina sblocca un nuovo livello di inespressività

Ancora dinamiche del trono over al centro studio con Ida, Gabriele e Sabrina. Tra la prima dama e il cavaliere avviene un acceso scambio di battute, per uno scambio di messaggi incomprensibili, dato che Gabriele aveva deciso di concludere la loro conoscenza già via chiamata. Tra Sabrina e Gabriele, invece, la situazione sembra molto più complessa: mentre la dama dichiara che vuole dargli l'esclusiva, Gabriele dichiara che vuole conoscere anche altre dame.

Il commento di Tina con un "ma che senso ha allora?" è ancora una volta espressione generale del nostro pensiero. Anche perché la frequentazione sembra aver già preso una piega tossica: Sabrina è una fumatrice e inizialmente Gabriele ha ammesso che non ha voluto baciarla al primo appuntamento perché aveva fumato una sigaretta. Un po' (ma forse nemmeno tanto) ironica, Sabrina promette di smettere di fumare se lui non uscirà con altre donne. Alla fine, comunque, Gabriele conferma la sua intenzione di uscire con altre due donne e Sabrina prima per ripicca chiede di ballare con un altro cavaliere e poi cambia idea con velocità impressionante e decide di ballare con Gabriele.

Spazio anche per Martina De Ioannon: dopo aver dichiarato che nessuno dei corteggiatori l'aveva particolarmente colpita, la tronista ha deciso di scendere dal piedistallo (ma non dal trono, attenzione) per provare a conoscere Ciro. Che la accoglie in esterna con un "è un onore conoscerti", ma anche meno, grazie! I due si dilungano in discorsi profondi e complessi, come le vacanze a Ibiza, che è ormai talmente inflazionata come meta, che sembra che ci siamo stati tutti, anche se non è così. in studio tra i due non si percepisce alcuna chimica e Martina appare quasi annoiata, persino quando dichiara: "Sono stata bene, è stata una bella scoperta". Nuovo livello di inespressività sbloccato!

Anche la seconda esterna di Martina inizia sotto i migliori auspici: Marco, il nuovo corteggiatore le dichiara senza mezzi termini che era sceso per Francesca Sorrentino e che non era rimasto molto colpito da lei. L'esterna peggiora, tanto che in studio nessuno dei due sembra aver trascorso una piacevole esterna. In poche parole: la noia! (di Martina e anche un po' nostra).

