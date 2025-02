Uomini e Donne, l'opinione della puntata: i cavalieri del trono over sono tutti un disastro! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, su Canale 5, con un nuovo appuntamento. Al centro studio diversi cavalieri del trono over che dimostrano di essere tutti un disastro! Ecco la nostra opinione della puntata!

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 oggi, venerdì 21 febbraio 2025, inizia con lo sbugiardamento di Vincenzo al centro studio, per poi proseguire con un altro elemento problematico in quello studio, cioè Giuseppe. Si prosegue sulla scia di quanto allo sbaraglio sia il parterre over, meno male che c'è Gianmarco Steri a riportare il sorriso in studio. Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: i cavalieri del trono over sono un disastro!

Vincenzo aveva deciso di chiedere a Margherita una seconda possibilità, ma la dama aveva giustamente chiesto di poterci pensare, visti i trascorsi con il cavaliere partenopeo. Al centro studio, Vincenzo si era dichiarato interessato a Margherita e a lei soltanto, peccato che dopo nemmeno due giorni, visto che la dama continuava a ignorare i suoi messaggi (evidentemente non era chiaro il concetto di "mi serve del tempo per pensarci"), ha deciso di contattare Morena. E meno male che era interessato solo a Margherita...Al centro studio il cavaliere prova a dare la colpa a Margherita, accusandola di essere stata maleducata, e che lui non aveva alcun obbligo nei suoi confronti, perché nella trasmissione si possono conoscere diverse persone, anche in contemporanea. Qualcuno prova a fargli notare che è stato lui a dare l'esclusiva a Margherita e poi a contattare Morena, ma niente, il cavaliere va dritto per la sua strada. Per la prima volta, però, notiamo un'insolita solidarietà femminile tra le due dame, che hanno capito (si spera) che dirsene di ogni per uomini così indecisi e per nulla interessati è veramente assurdo.

Maria De Filippi chiede a Sabrina, ancora sconvolta dagli eventi mostrati nella puntata precedente, come si sentisse: la dama ammette di essere ancora scossa e si riapre il caso dei magici occhi di Agnese e di come abbiano provocato il cavaliere, al punto da spingerlo a mollare Sabrina e a dichiararsi contemporaneamente ad Agnese (che aveva già rifiutato il suo numero tre volte, badate...). L'assoluta convinzione del cavaliere di piacere alla dama e il suo tentativo di scrollarsi di qualsiasi responsabilità dall'aver chiuso con Sabrina, dopo averla illusa, sono di quanto più fastidioso e surreale da vedere nello studio del dating show (e ne abbiamo viste davvero di ogni tipo). Ma non solo perché è evidente che Agnese non ha alcun interesse nei suoi confronti, ma anche perché si fa passare continuamente il messaggio che la responsabilità delle azioni di Giuseppe ricada sulla "provocazione" della dama nei suoi confronti. Barbara De Santi sfoggia la sua chiarezza da insegnante e gli spiega: "Noi donne vi guardiamo negli occhi, ma come voi decidete di interpretare questi sguardi è un problema vostro non mio". Gianni Sperti è meno delicato, ma più incisivo, perché gli rinfaccia che "lei ti avrà anche provocato, ma tu che hai lasciato Sabrina in quel modo sei un *******".

La situazione peggiora con gli uomini del parterre over perché abbiamo al centro studio Simone, alias l'indeciso, che dopo una burrascosa conoscenza con Cristina...ha deciso di uscire ancora con Cristina! Però prima accetta di far scendere una possibile dama, perché "gli dispiace e almeno un saluto...". In 20 anni di programma Simone non ha capito ancora come funziona il dating show.

Uomini e Donne, meno male che c'è Gianmarco Steri a riportare una ventata di aria fresca in studio

Il peggio forse non è ancora arrivato, perché al centro studio si è seduta Morena, che è in attesa di scoprire che fine ha fatto il suo cavaliere. Tale Pierpaolo, con nidiata di cani e aspetto vagamente simile a un Damon Salvatore del discount, aveva lasciato un'impressione positiva della sua persona. Ma anche qui, abbiamo puntato troppo in alto. Perché il cavaliere ha deciso di andare in modalità aerea dopo che alcune sue amiche e conoscenti gli hanno inviato video degli episodi precedenti di Uomini e Donne inerenti a Morena e ciò che ha visto non lo ha entusiasmato...Il cavaliere ha parlato di "incanto e magia che si sono infranti", ma è più probabile che si tratti del suo fragile ego che è andato in pezzi, perché Morena potrà anche non piacere, ma è una donna libera, che si è messa in gioco e non ha mai avuto paura di essere criticata. Di sedicente Pierpaolo, invece, ce ne dimenticheremo presto.

Di fronte a questa desolazione interviene Maria De Filippi che chiama al centro studio Gianmarco: "Facci sorridere un po' va'". Il tronista romano ha ricevuto una sorpresa da Lianne, che si è recata alla sua barberia e lo ha sfidato a tagliarle i capelli. I due hanno scherzato molto e in un secondo momento si sono raccontati. Sebbene all'inizio Lianne sembrasse sulle sue, Gianmarco la mette a suo agio e le chiede della sua famiglia. L'argomento è un po' delicato per la corteggiatrice, dato che i suoi genitori sono separati da quando era piccola e suo padre ha sempre vissuto in America, ma non è mai tornato in Italia per lei e suo fratello. Nonostante l'argomento toccante e la commozione della ragazza, l'esterna risulta un po' impostata ed è evidente che siamo ancora alle prime fasi della loro conoscenza.

Un salto di qualità lo abbiamo con Francesca: questa volta è stato Gianmarco a farle una sorpresa e a portarla a Centocelle: lì i due hanno chiacchierato e scherzato molto ed è risultata immediata una certa complicità, anche nella naturalezza con cui le loro mani si sono intrecciate o nella vicinanza che dimostravano di avere. Anche in studio, Gianmarco ribadisce che con Francesca ha percepito una forte sincerità nel volerlo conoscere e sente anche che alla corteggiatrice è veramente forte l'interesse per lui. Lianne ammette che non si aspettava queste parole e di esserci rimasta male. Alla fine, Gianmarco decide di ballare con lei.

