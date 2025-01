Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco tronista da record, 8000 chiamate e 100 corteggiatrici in studio! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, venerdì 31 gennaio su Canale5 con una nuova puntata. Trono da record per Gianmarco Steri, con 8000 chiamate e 100 corteggiatrici per lui in studio!

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con un aggiornamento sul trono di Tina Cipollari: per l'opinionista è arrivato un nuovo corteggiatore, Angelo, che però il volto storico del dating show di Canale 5 decide di non conoscere. Sabrina decide di chiudere (finalmente) con Diego perché presa da un altro cavaliere. Trono da record per Gianmarco Steri: 8000 corteggiatrici per lui! Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari rifiuta corteggiatori con nonchalance. Sabrina sorprende (in positivo)

Tina Cipollari è di nuovo protagonista del trono nella puntata di oggi, venerdì 31 gennaio, perché è arrivato per lei Angelo, imprenditore del settore ristoratore che, nonostante i 30 ristoranti e una bella presenza, non fa breccia nel cuore dell'opinionista, anche a causa della sua giovane età (51 anni, contro i richiesti 63 anni e più nell'appello). Tina non si smentisce mai neppure con Cosimo, l'unico corteggiatore dei primi tre che ha accettato di conoscere, anche se per il momento l'opinionista si limita a giudicare il costo dei regali che l'uomo le porta. E, infatti, decide "parcheggiarlo" con la stessa nonchalance con cui ai colloqui di lavoro di dicono "le faremo sapere", promettendogli che se dovesse decidere di conoscerlo meglio...sarà la redazione a chiamarlo.

Al centro studio è la volta del trono over con Sabrina e Diego: se pensavamo di assistere all'ennesima scena sempre uguale del cavaliere che prima nega di dare l'esclusiva e poi chede ad altre dame di uscire, Sabrina sorprende tutti per la prima volta dall'inizio di questa edizione, dimostrando che, forse, finalmente ha scoperto cosa sia l'amor proprio. Con un plot twist degno di una soap, la dama svela di aver intrapreso una conoscenza con Giuseppe e che dopo aver trascorso una romantica serata nel giardino degli Aranci a Roma, culminata con un bacio, ha intenzione di uscire solo con il cavaliere e di chiudere con Diego. Quest'ultimo sta processando quando accaduto, ma sembra non avere particolari obiezioni alla chiusura della loro conoscenza di tira e molla.

Uomini e Donne, 8000 corteggiatrici per Gianmarco, trono record: "Questo è un pellegrinaggio" commenta Tina

Spazio (anche in studio, vista la quantità di corteggiatrici che è arrivata, oltre 8000 richieste) al torno di Gianmarco Steri. Che sia eccessivo o meno, l'entusiasmo per il corteggiatore non si può negare, tanto che il suo ingresso in studio è accolto dagli applausi del pubblico. Il tronista ammette che non si aspettava certo tutte queste richieste per lui e la sua sorpresa aumenta quando Maria De Filippi svela che ad accogliere le prime corteggiatrici che scenderanno per lui in studio sono stati i suoi storici amici, capitanati da Enzakkione. Quest'ultimo mette in piedi un vero e proprio comitato di accoglienza e regala uno dei momenti più divertenti (e trash) del trono di Gianmarco per ora.

Intanto, in studio scendono le prime 100 corteggiatrici, un vero è proprio pellegrinaggio, come afferma ridendo Tina Cipollari. Per la prima volta la storica sigla del programma tv viene mandata in loop fino all'ingresso di tutte le corteggiatrici. Troppe, perché Gianmarco le possa conoscere davvero e così Maria De Filippi annuncia che è stato organizzato uno speed date di 40 secondi nei quali ogni corteggiatrice si presenterà. Non mancano alcune presentazioni che sfiorano il cringe e lasciano perplesso persino Gianmarco. Delle prime dieci decide di conoscerne 5 e anche nel rifiutare Gianmarco sembra imbarazzato nel dire no. Durante la conoscenza di altre 7 corteggiatrici, Gianmarco risponde alla domanda di Rachele - che sceglie di conoscere - e dichiara che cerca una ragazza dotata di "semplicità d'animo". La corteggiatrice replica e, qui si vola un po' tutti, che lei è "semplicissima" e strappa una risata al tronista. Questi speed date lo stanno già mettendo a dura prova...e siamo solo all'inizio!

