Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani mette in fuga Fabio!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 4 dicembre 2024 su Canale 5, Gemma Galgani riporta una sconvolgente segnalazione su Fabio e lo mette in fuga.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda mercoledì 4 dicembre su Canale 5, Gemma Galgani mette in fuga Fabio dallo studio riportando una segnalazione sconvolgente. Il cavaliere ha una fidanzata in Spagna? Mentre lui scappa dal confronto, Barbara De Santi accetta il corteggiamento di due cavalieri anche se appare poco convinta, mentre Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono sempre più vicini.

Uomini e Donne, Fabio scappa da Gemma!

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con una brutta discussione tra Gemma Galgani e Fabio. La dama torinese ha lamentato una scarsa vicinanza al cavaliere ogni volta che si vedono senza le telecamere, insomma per Gemma mancherebbe la passione e sappiamo quanto lei tenga a questo argomento. Lo sa bene anche Tina Cipollari, che non perde occasione di pungolarla sulla sua sessualità, con tanto di post puntata dedicata a cataloghi di lingerie super sexy e nuove tecniche di approccio che ci hanno fatto sbellicare dalle risate. Dopo aver riconsegnato all’opinionista i suoi doni sensuali, Gemma si è seduta al centro dello studio per affrontare Fabio, riportando una segnalazione che l’ha davvero molto colpita. Secondo una donna che l’ha contattata, infatti, Fabio avrebbe una fidanzata in Spagna dove attualmente ancora vive e tra i due finirà solo dopo Capodanno a causa proprio della sua presenza a Uomini e Donne, un colpo basso alla sua reale fidanzata.

Fabio rimane sbigottito dalle parole di Gemma e inizia a sperticarsi con il suo italiano sbilenco che abbiamo imparato ad apprezzare, ammettendo di aver avuto una fidanzata ma di averla lasciata tempo fa, ben prima di approdare nel dating show di Maria de Filippi. E noi gli crediamo? Potrebbe essere plausibile che la ex si sia voluta vendicare telefonando a Gemma, ma il fatto che Fabio accusi la dama di voler fare l’ispettore e l’interrogatorio, e si alzi lasciando in fretta e furia lo studio con un glaciale “Ciao”, qualche dubbio onestamente ce lo fa venire. Come andrà a finire tra loro? Nel frattempo, lieto fine tra Gabriele e Tiziana che escono insieme dal programma con tanto di omaggio di copia della chiave di casa con un agghiacciante ciondolo a forma di cuore di peluche. Sarà felice Sabrina!

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco: esterna perfetta ma…

Continuiamo la puntata di Uomini e Donne con un’altra grande protagonista del trono over, ovvero Barbara De Santi. La dama, dopo il duro colpo per la querela dell’hotel, ha deciso di rimanere comunque in trasmissione e per lei ecco due uomini. Barbara sembra sempre molto confusa quando ha a che fare con i cavalieri, quasi stupita che qualcuno sia sceso per corteggiarla… Ma che noi Barbara, ti assicuriamo! Comunque, spinta da Maria De Filippi che ormai la prende in giro apertamente, la dama accetta di conoscere entrambi con qualche riserva sull’eccentrico parrucchiere che si è presentato con un look degno di nota.

Passiamo al trono classico con Martina De Ioannon e la sua esterna a tema Natale insieme a Gianmarco Steri. Lui è il corteggiatore da tenere sott’occhio, non tanto perché sarà la scelta, ma perché Maria è già lì, nell’ombra, pronto a suggerirgli il trono appena sbolognata la romana. L’esterna, di una banalità disarmante, è comunque molto romantica e tra loro si vede che c’è una grande complicità, anche se non abbiamo gradito le domande insistenti e le richieste di Martina che si preoccupa che Gianmarco la guardi di più in puntata. Durante il confronto in puntata, il romano ha confidato di sentirsi molto in difficoltà in questa avventura perché sa che, per quanto starà bene con Martina in esterna, lei esce anche con altre persone. Decisamente deluso Ciro Solimeno, che ogni volta pensa di aver fatto passi da gigante con Martina e poi si vede spodestato dal rivale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.