Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma e Valerio come nella peggiore delle Soap!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 9 ottobre 2024, Gemma Galgani e il corteggiatore Valerio tornano al centro dell'attenzione. Spunta la misteriosa Maria Soledad e sembra di essere nella trama di una pessima soap spagnola.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 9 ottobre 2024 su Canale 5, Gemma Galgani e Valerio tengono banco con una discussione surreale, che ci porta nel mondo delle soap spagnole peggio realizzate del mondo. Il cavaliere dona alla dama torinese un sensuale completo intimo, peccato che è stato avvistato con una misteriosa donna nello stesso negozio da cui proviene la lingerie per Gemma. Spunta il nome di Maria Soledad, Gemma chiama la donna ma appare ancora più confusa fino a quando Valerio esplode e vuole lasciare il programma pur di non permettere a Gianni Sperti di indagare.

Uomini e Donne: Valerio compra lingerie per Gemma… Con un’altra!

Se Valerio non avesse già fatto di tutto per convincerci della sua totale mancanza di interesse nei confronti di Gemma Galgani, la puntata di Uomini e Donne di oggi ci avrebbe decisamente colpito molto di più. L’appuntamento con il programma di Maria De Filippi, infatti, si apre con un nuovo confronto tra Gemma Galgani e il cavaliere, dopo che Valerio è stato visto insieme ad una misteriosa donna che teneva in mano una busta di shopping, contenente un completino intimo che l’uomo ha comprato per la dama torinese. La nonchalance di Valerio, che è davvero invidiabile in tutta sincerità, anche quando racconta di questa amica, tale Maria Soledad (non è uno scherzo, purtroppo), che è una sua cara amica e che ha portato con sé per farsi consigliare durante le compere per Gemma, la quale rimane interdetta all’apparenza (in realtà sembra proprio che la dama stia cercando un pretesto per uscire da questa situazione, perché Valerio non le piace!).

Valerio parla d’amore e innamoramento, a Gemma interessa più poter cambiare la lingerie ricevuta in regalo che altro, fino a quando non ha un colpo di genio: chiamare la donna in questione per assicurarsi che non sia l’amante dell’uomo che sta frequentando. Un metodo che, come abbiamo visto in più occasioni, non dà risposte certe ma di certo allunga il brodo. Tocca al momento dolce dedicato al compleanno di Alessandro che ha compiuto 94 anni - ed è proprio il caso di dire che chiunque ci metterebbe la firma per arrivarci in questo modo - festeggiato dalla fidanzata Maria Teresa ma anche dalla redazione a da tutto lo studio. Neppure il tempo di far entrare i tronisti Michele e Martina - che si impegna per riportare sul piccolo schermo Antonella de Il Mondo di Patty vestendosi come quando andava di moda Monella Vagabonda - che Gemma e Valerio tornano in studio e lei è totalmente sconvolta.

Uomini e Donne: Gemma, Valerio e Maria Soledad

Il cavaliere ha imbrogliato tutti, chiamando un’altra Maria? Il dubbio dilaga nello studio, Gemma non riesce a raccontare cosa è successo durante la telefonata neppure appena stata ad una maratona mentre Valerio continua il gioco delle tre carte, da abile cantastorie, confondendo ancora di più tutti sulla misteriosa Maria Soledad. Insomma, in studio si scatena un putiferio, tutti vogliono dire la loro, compreso Armando Incarnato che si erge a difesa di Gemma - trattata da tutto lo studio come fosse non in grado di intendere e volere - che fa capire a Valerio di dire la verità, dato che ha detto alla torinese di essersi innamorato per poi tenere aperta la porta ad altre donne. Il mistero si infittisce ancora con una spiegazione tecnica di come il satellite di un telefono mobile possa rimanere incastrato nel ripetitore di una nave Civitavecchia-Sardegna.

Comunque, fatto sta, che Valerio non vuole richiamare Maria Soledad davanti a Gianni Sperti adducendo alla scusa di non voler disturbare la donna, che non c’entra nulla ed è stata tirata ingiustamente in mezzo a suo dire. Infine, il colpo di scena degno di una pessima soap spagnola: Valerio, furioso, si scaglia contro Galgani accusandola di averlo preso in giro ed è pronto a lasciare lo studio, rinunciando a questo tanto decantanto amore, pur di non parlare della sua cara amica. Gemma, spinta da un moto di orgoglio, restituisce la scatola con il regalo al cavaliere e sta addirittura per tirargli uno schiaffo!

