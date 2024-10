Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma ci delude ancora, Mario il Dandy di cui non avevamo bisogno

News VIP

Gemma Galgani ci rifila una grossa delusione nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024 su Canale 5. La dama torinese perdona Nicola, mentre Mario mostra il suo lato da corteggiatore. Ecco cosa è successo e l'opinione della puntata.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 2 ottobre 2024 su Canale 5, tornano al centro dell’attenzione Gemma Galgani e Nicola. Soprannominato da Barbara De Santi il Mr Bean del parterre maschile, il cavaliere torna all’attacco mentre Mario Cusitore si siede al centro dello studio con il suo fare da Dandy. Esattamente quello di cui non avevamo bisogno! Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, il ritorno di “Mr. Bean” Valerio

Gemma Galgani ha iniziato nel peggiore dei modi la sua avventura nella nuova edizione di Uomini e Donne. La dama torinese, con il sorriso smagliante e i suoi look colorati di chi proprio non si vuole arrendere al grigiore del passare del tempo, è uscita con Valerio per poi rimanerne talmente delusa da scegliere di chiudere la conoscenza. Valerio, abile stratega e incantatore di serpenti che con la sua dialettica sui fondamenti portanti dell’amore diviso in baci, bacini e bacioni è tornato in studio a gamba tesa, pretendendo quasi di essere riammesso alla corte della Galgani. E lei, che ha la forza di volontà di una donna al secondo giorno di dieta nella settimana peggiore del mese, cosa fa? Se lo riprende con riserva e ci lascia attoniti.

Complice la brusca frenata con Raffaele, che Gemma accusa di essersi lasciato plagiare da Cipollari e dalle sue allusioni a sfondo sessuale, la dama torinese fa la sostenuta ma intanto a Valerio ci pensa eccome. Intervento meraviglioso di Barbara De Santi che, ammettiamolo, sarebbe una perfetta opinionista nello studio di Uomini e Donne, che guarda Valerio con lo stesso disprezzo con il quale si guarda un ladro di cuccioli e lo identifica come l’iconico Mr. Bean. Un modo elegante, insomma, per dire che il cavaliere è un comico pagliaccio e poco affidabile. Lui finge di non capire o non coglie il riferimento, fatto sta che non molla la presa come il più battagliero degli alligatori e si ritrova con Gemma a ballare al centro dello studio, nonostante le critiche di tutti i presenti.

Uomini e Donne, Mario Cusitore ovvero il Dandy più deludente che c’è

Il ritorno in studio di Mario Cusitore è stato uno shock per il pubblico di Uomini e Donne. Come è possibile che un cavaliere che si è macchiato del grave crimine mariano di prendere in giro in quel modo tronista e redazione sia stato perdonato alla velocità della luce? Possibile che dopo il caso Affi Fella la redazione di Uomini e Donne si sia ammorbidita in questo, inspiegabile modo? A rendere tutto ancora più tragicomico è il grande impegno di Gianni Sperti, l’opinionista più contestato della storia, a rendere angelica la figura di un uomo bugiardo e manipolatore al suono “tutti possono cambiare”. Un momento bassissimo per la carriera di Gianni, ma andiamo avanti.

Dimagrito, abbronzato, con il sorriso sfrontato di chi sa che può tutto, Mario è tornato con l’intenzione di rimettersi in gioco ma chissà se sarà veramente così. Nella puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, ecco che il Dandy meno affascinante della storia della televisione italiana prende posto davanti a Margherita e Morena, due ragazze more e affascinanti, con le quali ha rischiato già di creare il primo incidente diplomatico. Lui, invece che scusarsi e ammettere che forse sarebbe stato il caso di avvisare entrambe della doppia conoscenza portata avanti, sorride beffardo e felice che lo abbiano scoperto da sole senza infuriarsi. Che dire… Un inizio pietoso.

