Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma, che passione con Raffaele! Aurora Tropea versione Gossip Girl [VIDEO]

News VIP

Oggi, su Canale5 è andata in onda il nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Gemma Galgani è ancora protagonista al centro studio, mentre Aurora Tropea si cala nel ruolo di Gossip Girl del dating show.

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con l'inatteso (ed ennesimo) ritorno di Valerio. Il corteggiatore di Gemma Galgani non sembra voler demordere e continua a presentarsi in trasmissione. Probabilmente per avere un'occasione in più di sfoggiare i suoi coloratissimi completi. Le dinamiche del trono over prendono spazio ancora con un confronto al centro studio tra Barbara e Matteo, nel quale Aurora Tropea entra a gamba tesa, in stile xoxo Gossip Girl!

Uomini e Donne, Gemma tentata dal dare una possibilità a Valerio: l'avrà convinta l'outfit alla Grande Puffo?

Gemma Galgani si ritrova a confrontarsi ancora una volta con Valerio, che probabilmente ha deciso di scendere ancora in studio per una walk of shame sfoggiando un outfit azzurro a cui sarebbe difficile dire di no. La dama torinese ha svelato che l'ex corteggiatore l'ha tempestata di messaggi, con frasi su gamberoni e baci Perugina.

Il cavaliere prova in tutti i modi a dichiarare il suo passionale amore per Gemma, ma la dama è irremovibile e non intende accettare la sua corte. In studio, però, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti le remano contro, affermando che è Gemma a non aver interesse per lui. Peccato per queste loro teorie, perché invece sembrava che finalmente la Galgani avesse riacquistato un minimo di dignità.

Ma, forse, la motivazione che ha spinto Gemma a rifiutare Valerio (alias Grande Puffo) potrebbe non essere l'aver ritrovato la sua dignità perduta, ma la presenza dell'entusiasta (?) Valerio. L'esterna tra i due, per restare in tema ittico, ha la stessa passione che mostrerebbero due merluzzi. E Gemma non fa che ricordargli i bei momenti insieme, quasi dimenticando che la fine della loro frequentazione nel 2017 non era stata per nulla coinciliante. Tina e Gianni cercano di convincere la coppia a scatenare la loro passione, condividendo la stessa stanza d'albergo, ma Raffaele è irremovibile e afferma che non è ancora il momento giusto. Attenderà la prima notte di nozze?

Uomini e Donne, xoxo Aurora Tropea

Spazio ancora alle dinamiche del trono over con Matteo che ha portato a cena fuori Morena e Barbara, la quale però non si trattiene dal far capire che è andato tutto malissimi. Al contrario Matteo e Morena ammettono di essersi trovati molto bene: amano entrambi andare in palestra e...basta. Invece, Matteo e Barbara non sembrano andare d'accordo non tanto per la natura puntigliosa della De Santis, ma perché...il suo bicipite mancherebbe di tonicità!

Ma a rubare la scena di questo interessantissimo confronto al centro studio ci pensa Aurora Tropea, anzi, XOXO Aurora Tropea: la dama, infatti, come neanche Gossip Girl nell'omonima serie, dichiara di avere un grande segreto da rivelare. In realtà Matteo non ha mai avuto interesse per Barbara, perché ha sempre preferito le fidanzate di età più giovane.

La GRANDE RIVELAZIONE non è che sia poi così grande, visto che sia Barbara sia Matteo avevano già ammesso questi particolari. Inoltre, Barbara sembra contenta del suo viaggio di ricerca interiore e di meditazione e preferisce non stare al centro studio per fare "Gemma la vendetta parte 3".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne