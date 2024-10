Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma caccia Valerio, ma lui ritorna ancora (VIDEO)

News VIP

Oggi venerdì 11 ottobre, nella nuova puntata di Uomini e Donne, su Canale5, dopo essere stato cacciato da Gemma Galgani, Valerio non si arrende e torna (ancora) in studio!

Oggi, venerdì 11 ottobre, la nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalle ultime (si spera) battute su Gemma Galgani e Valerio. Sabrina e Gabriele al centro studio sono l'esempio di una frequentazione tossica. Martina De Ioannon bidona Ciro per un altro corteggiatore.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sabrina in modalità fidanzata opprimente, Valerio torna (ancora) in studio

Dopo un ballo, Gemma Galgani decide di continuare a conoscere Valerio, nonostante il cavaliere le abbia confessato, dopo vari giri di parole, che ha frequentato altre donne fin dall'inizio della loro conoscenza. Maria De Filippi interviene e le chiede se abbia compreso cosa le ha detto Valerio. L'età deve oramai farsi sentire per la dama torinese, visto che Gemma ammette imbambolata di non aver compreso nulla. Così, con pazienza, Maria le riepiloga delle confessioni del cavaliere. Gemma, perciò, cambia di nuovo idea e decide di chiudere la frequentazione, tra le risate generali. Valerio saluta la conduttrice che ironicamente gli dice: "Ti saluto, ma penso che ci rivedremo a breve!". Sarà la fine di questa storia? Vogliamo compiere un atto di fede, ma non ci crediamo molto.

Al centro studio si siedono Ilaria, Gabriele e Sabrina: il cavaliere ha già ribadito più volte che non intende dare alla dama l'esclusiva e, infatti, ha deciso di uscire con Ilaria. Sabrina, da parte sua, ha deciso di mettere in campo tutti gli step su come essere la perfetta pseudo fidanzata tossica e invadente e così ha passato al setaccio l'accesso di Gabriele su whatsappa, ogni suo messaggio di buongiorno e buonanotte, per poi partire con una filippica su quante volte la pensa nel corso di una giornata, quando faranno questo famoso weekend insieme e via dicendo. Maria De Filippi interviene con la saggezza che le è propria e le ricorda che la sua dignità è svanita da tempo e che così facendo non fa che peggiorare la situazione, perché Gabriele si sente intrappolato in questa conoscenza.

Gabriele a sua volta le ribadisce che non vuole ferirla, ma che non apprezza questo comportamento così oppressivo da parte sua. Gianni Sperti interviene ricordandogli che si nota che non è coinvolto e che comprende perché Sabrina si comporti in questo modo. Gabriele cerca di farle comprendere con tatto che tra loro c'è una frequentazione e che in questo momento lui è interessato a conoscere anche altre dame, perciò, non vuole che dopo ogni uscita, scatti da parte di Sabrina l'interrogatorio o una scenata di gelosia. A noi la situazione appare molto chiara, lo sarà anche per Sabrina? Non ne siamo convinti, perché dopo averglielo detto in tutti i modi, è impensabile che la dama non abbia ancora riflettuto su quanto sia tossico il suo comportamento e su quanto la ferisca frequentare Gabriele.

Il nostro atto di fede è stato mal riposto, perché dopo pochi minuti dal suo addio, Valerio rientra in studio per la terza volta, portando un fiore a Gemma Galgani e invitandola a riflettere su di loro e a dargli una (l'ennesima) possibilità.

Uomini e Donne, Martina bidona Ciro, Valerio il ritorno parte 3

Si passa al trono classico con Martina De Ioannon e il suo improvviso cambio di rotta: la tronista, infatti, avrebbe dovuto portare in esterna Ciro, con cui nella precedente registrazione aveva dichiarato che "sentiva un inizio di chimica". Peccato che Martina nel tragitto che la portava al suo corteggiatore abbia captato un altro ragazzo che le interessava, tale Gianmarco, e abbia deciso di chiacchierare con lui.

E peccato sempre che dopo la chiacchierata abbia deciso di annullare l'esterna con Ciro e uscire invece con il nuovo giocattolo - pardon, corteggiatore. Ciro è stato poi avvisato dalla redazione e persino con le sue scarse doti recitative è apparso chiaro che la scelta di Martina gli è parsa inaspettata e difficile da digerire. In studio, la tronista ha mostrato di avere un certo disinteresse per Ciro, ricordandosi di scusarsi per la giornata di lavoro che gli ha fatto perdere solo ora che era davanti alle telecamere.

Ciro, da parte sua, prova a mettere su una scenetta da corteggiatore geloso, ma è più credibile Valerio che torna per la terza volta a corteggiare Gemma. Intanto l'ingresso di Gianmarco accende gli occhi di Martina che mostra per la prima volta un'emozione diversa dalla noia. La loro esterna è - a detta della tronista - molto bella e Martina ammette di aver percepito subito il genuino interesse che il corteggiatore ha per lei. Su Ciro, invece, ammette di essere perplessa e di non fidarsi di lui al 100%. Valerio torna in studio ancora e chiede alla dama torinese un'altra possibilità, portandole questa volta dei cioccolatini.

