Uomini e Donne, l'opinione della puntata: gavettone di Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Sei uno scorfano!" (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 4 marzo 2025, su Canale 5 con una nuova puntata. La sfilata femminile è l'ennesima occasione per Tina Cipollari di lanciare un gavettone a Gemma Galgani. Ecco la nostra opinione.

Puntata di Uomini e Donne dedicata alla sfilata femminile condita dalle osservazioni di Maria De Filippi e degli opinionisti sui voti "eccessivi" dei cavalieri. La sfilata regala diversi momenti trash, come l'ennesimo gavettone di Tina Cipollari a Gemma Galgani, ma c'è spazio anche per Gianmarco Steri alle prese con Nadia, corteggiatrice con cui ingaggia un'accesa lite.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: nuovo gavettone di Tina a Gemma: "Sei uno scorfano!"

Pochi momenti in tv possono regalare trash e risate come le sfilate femminili di Uomini e Donne: non tanto per le performance delle dame del parterre over, quanto per i commenti di Maria De Filippi e degli opinionisti sui voti dei cavalieri. Voti che hanno un'improvvisa impennata quando Morena si mostra con una rossa sottoveste e si immerge in una vasca, per mostrare la sua sensualità (originalità portami via...).

Altrettanto riuscita è la performance di Gemma Galgani nelle vesti della "nonna di Venere": come la dea romana, infatti, Gemma si mosta ricoperta di veli bianchi in una gigantesca conchiglia, a simulare la nascita della dea dalla spuma del mare. Ovviamente, non mancano i soliti battibecchi con Tina Cipollari, che la premia per il coraggio (ironicamente) di presentarsi conciata in quel modo. Barbara si scatena e conquista ancora di più Ruggiero, mentre Sabrina decide di tentare il tutto e per tutto con un massaggio live a Giuseppe (che intanto ha dato un 10 anche a Morena).

Agnese è un concentrato di energia, peccato che Alessio non la reputi tale, tanto che le dà un 5 che motiva attaccando la dama: "Tu non lasci le altre persone libere di pensare", ma si becca semplicemente un sentito e condivisibile "sei un macigno" da Gianni Sperti. Ovviamente, Giuseppe non può trattenersi dal dare un voto alto alla dama, attirandosi l'ironia della conduttrice, ma scatenando anche Sabrina contro Agnese. A detta della dama bionda, infatti, ad Agnese interessa Giuseppe ed è solo questione di tempo prima di vederla cedere e uscire con lui. L'esibizione di Cristina viene interrotta dall'ennesimo gavettone di Tina Cipollari a Gemma Galgani, che lascia lo studio zuppa d'acqua e avvolta in un accappatoio. Non prima però di urlare all'opinionista che lei è una "perla dell'Oceano", al contrario dell'opinionista. Ma Tina Cipollari non può non avere l'ultima parola e le urla uno "scorfano" che risuona in tutto lo studio insieme agli applausi del pubblico.

Uomini e Donne, Gianmarco esasperato da Nadia, intervengono Cristina e Francesca: "Stai esagerando"

Dopo la sfilata, che si conclude con la vittoria di Sabrina, si passa al trono classico: Gianmarco si ritrova ad aver a che fare con Nadia, corteggiatrice che nella scorsa puntata aveva rivangato la famosa esterna tra il tronista e Martina De Ioannon, criticandone l'atteggiamento, a suo dire troppo scostante. Gianmarco si era infastidito per la menzione del suo precedente percorso e Nadia gli aveva proposto una passeggiata per stemperare la tensione. In studio i due avevano anche affrontato l'argmento, che sembrava perciò archiviato definitivamente.

E, invece, no! Perché dopo la registrazione Nadia si presenta in camerino da Gianmarco dopo la registrazione precedente e ritira fuori l'argomento, arrivando ad accusarlo di non saper accettare le critiche e di non aver avuto parole carine nei suoi confronti. Gianmarco replica infastidito che non è così e che non comprende perché lei si stia arrabbiando così tanto.

Inoltre, a detta sua, Nadia non ha ancora motivo di arrabbiarsi così tanto, dato che sono usciti solo una volta in esterna e lui le ha già spiegato che non è ancora pronto ad affrontare alcuni argomenti così privati. In studio, la filippica della corteggiatrice prosegue, mentre Cristina e Francesca intervengono e, ognuna a modo suo, difende Gianmarco, sottolineando che il comportamento di Nadia è un po' too much per essere solo agli inizi. Nonostante siano saltati i nervi a chiunque, Gianmarco prova a chiarire ancora con la corteggiatrice e le chiede di ballare, ma sembra che tra loro le cose non siano del tutto risolte, visto che continuano a discutere animatamente durante il ballo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne