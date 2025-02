Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Fabrizio abbandona Agnese a cena, lei lo sbugiarda: "Una vergogna esserci uscita"

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 18 febbraio, su Canale 5 con una nuova puntata. Al centro studio Agnese e Fabrizio chiudono, ma non prima che la dama sbugiardi il cavaliere per il suo comportamento. Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 18 febbraio, su Canale 5 riparte dal trono over con Agnese al centro studio che si conferma uno dei migliori acquisti del parterre di questa edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. Francesca Sorrentino è alle ultime battute del suo trono e inizia a smascherare Gianmarco Meo. Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese asfalta Fabrizio: "Mi vergogno di essere uscita con te"

Agnese è protagonista di buona parte della prima parte della puntata di Uomini e Donne di oggi: la dama è stata abbandonata a cena da Fabrizio la sera prima della registrazione, perché a detta del cavaliere avrebbe un interesse per Giuseppe, il cavaliere con cui sta uscendo Sabrina. E, infatti, al centro studio si siedono anche gli altri due protagonisti del parterre over, per chiarire cosa sta succedendo. Gli amanti dei quadrangoli resteranno delusi: non è un caso di geometria, quanto più di una donna di carattere che si riprende quello che merita e asfalta con eleganza un uomo che non ha mai avuto nessun reale interesse per lei. Maria De Filippi interviene a difesa della dama, ricordando a Sabrina - già pronta con i forconi contro Agnese - ricordando che la dama non si è fatta problemi a dichiararsi interessata a Gianmarco, perciò, se avesse avuto sentimenti per Giuseppe gliel'avrebbe comunicati. A comprovare ulteriormente la sua innocenza è un video che mostra Agnese e Giuseppe al centro studio parlare, ma a eccezione dell'espressione imbambolata del cavaliere, da parte della dama non c'è nulla.

Appurato questo, allora, il gesto di Fabrizio di mollare la dama a cena da sola appare totalmente assurdo, oltre che enormemente cafone. Il cavaliere prova ad arrampicarsi sugli specchi, dichiarando che non si è fidato della versione che Agnese gli ha dato a cena e si è sentito preso in giro. Agnese lo lascia parlare per poi procedere ad asfaltarlo con classe e proprietà di linguaggio: la dama svela che il cavaliere non le ha dato agio di raccontare cosa fosse successo e l'ha insultata dandole della manipolatrice e della bugiarda. "Basta dire che ho un brutto carattere, è più facile dire che una donna ha un brutto carattere, piuttosto che dire che ha un carattere con il quale non vi sapete confrontare" lo ha stroncato Agnese, per poi decidere di chiudere definitivamente. Fabrizio prova a chiedere scusa, ma è talmente poco credibile che non lo lasciano neppure finire di parlare e il cavaliere si risiede con la coda tra le gambe.

Uomini e Donne, Francesca smaschera Gianmarco, ma lui nega ancora!

Ancora trono over al centro studio con Giovanni e Margherita: il cavaliere, dopo il 'ti amo' a distanza di 5 giorni e l'ammiccamento a Morena, si presenta in studio per chiedere scusa alla dama e chiedere una seconda opportunità. La svegliazione di Margherita sembra essersi avviata, tanto che la dama ammette di non aspettarsi una richiesta simile e che vorrebbe pensarci, perché non ha approvato il comportamento di Giovanni nei suoi confronti.

Se avesse dato un no secco sarebbe stato meglio, ma ci accontentiamo anche di un'incertezza e un dubbio. I due comunque non rinunciano a una lite al centro studio, rivangando alcune vecchie questioni dalle quali emerge sempre più chiaramente che Giovanni è una red flag assurda. Margherita, scappa!

Si passa alle battute finali del trono di Francesca Sorrentino: Gianmarco Meo è tornato con fiori e scuse, sperando che la sua collaborazione con un'agenzia di moda passasse inosservata. Ma nulla sfugge a FranciCristallo, che ha deciso di dare un senso al suo trono, dopo mesi in cui oggettivamente non ha costruito nulla di concreto. Peccato che per farlo decida di mettere alla prova Gianmarco. Nel frattempo il biondo si giustifica con fin poca credibilità, tanto che persino Maria De Filippi interviene e ancora una volta protegge Francesca, ricordando che l'arrivo di Gianluca ha sicuramente scombinato le carte in tavola, ma che il corteggiatore è sempre stato fin troppo interessato a come appare agli occhi delle telecamere più che a piacere e conquistare davvero Francesca.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne