Uomini e Donne, l'opinione della puntata: confessione shock di Mario Cusitore: "Io e Morena siamo stati insieme" (VIDEO)

Oggi, mercoledì 15 ottobre 2024, è andata in onda su Canale5, una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata che si è animata solo verso la fine, quando Mario Cusitore ha rivelato di aver avuto rapporti con una delle dame che sta conoscendo!

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, su Canale5, Gemma Galgani accoglie un nuovo corteggiatore, ma il fulcro della puntata è sul triangolo Mario-Margherita-Morena. Scintille in centro studio tra Barbara e Yuri, che si scontran più volte.

Uomini e Donne, Margherita cambia idea (ancora) e chiude (ancora) con Mario Cusitore

Gemma Galgani accetta di conoscere Salvatore, un nuovo cavaliere di 59 anni di origine di Siena: ennesimo teatrino tra la dama e Tina Cipollari sull'età della Galgani, ma alla fine Gemma accetta di conoscerlo. Al centro studio si siedono Mario Cusitore, Morena Farfante e Margherita Aiello. Quest'ultima che aveva dato dimostrazione di una certa fermezza, chiudendo con lui, ha poi di nuovo accettato di risentirlo, anche se poi le cose sono andate a rotoli nel giro di poche ore.

La dama, infatti, ha omesso di dire al cavaliere che si sarebbe vista con Yuri, ma gli ha riferito che stava in albergo. Cusitore è furioso al centro studio e rinfaccia a Margherita di avergli mentito, sebbene la dama si sia comportata esattamente come ha fatto Mario con lei e Morena. La conduttrice Maria De Filippi chiede come sia andata la serata con Yuri, che sembra stia al centro studio quasi per caso. Perché è evidente che non c'è interesse da parte di nessuno dei due, visto che anche Yuri ha un interesse per Ilaria. La spiegazione di Yuri provoca la reazione di Barbara De Santis, che interviene e stuzzica Yuri e quest'ultimo scatta infastidito.

Da Mario e Margherita, la discussione si sposta su Ilaria e Yuri, che hanno iniziato una frequentazione, compresa di una certa intimità, ma che non prevede l'esclusività, di comune accordo. Questo rapporto che i due diretti interessati vivono con tranquillità sembra invece scatenare il fastidio e il bigottismo degli opinionisti. Intanto, Margherita, che ha scoperto in studio la profondità della conoscenza di Ilaria e Yuri, chiude con Yuri e con Mario. E a quest'ultimo restituisce un regalo che lui le aveva fatto, una felpa. I due battibeccano ancora al centro studio ed è evidente che uscire con Yuri era stato solo un ripiego, perché la dama è interessata palesemente al cavaliere. Margherita decide (ancora) di chiudere con Mario, chissà entro quanto cambierà idea.

Uomini e Donne, confessione di Mario in studio: "Io e Morena siamo stati insieme"

Barbara si siede al centro studio per conoscere un nuovo corteggiatore, ma prima del suo ingresso non manca di fare un appunto a Tina, ricordandole quando le ha dato della pesante a causa di Yuri perché il cavaliere voleva concentrarsi solo su una dama, ma il cavaliere si infervora, alzandosi e dicendo alla dama di sedersi e non parlare di lui.

Barbara, da donna pacata qual è, risponde in maniera altrettanto infuriata e tra i due volano scintille: "Non prendo ordini da te, vedi di calmarti che sta per partirti una vena. Non ti azzardare a darmi ordini!" esclama Barbara e cerca di uscire dallo studio, furiosa con il cavaliere. E' necessario l'intervento di Maria De Filippi per placarla e ricordarle che c'è un corteggiatore per lei: si tratta di Gabriele, che la dama accetta di conoscere.

La discussione prosegue anche dopo un ballo, con Ilaria che accusa Barbara di essersi comportata esattamente come Yuri. La dama è la nuova vera queen del programma perché dichiara che anche Gabriele ha avuto una conoscenza più intima con Sabrina e sta frequentando anche altre dame, ma nessuno ha battuto ciglio! La dama non si fa problemi nel sottolineare che c'è un certo atteggiamento del due pesi due misure che gli opinionisti hanno verso i vari personaggi della trasmissione.

E, finalmente, arriva il momento che tutti i fan del programma hanno atteso da quando hanno letto le ultime anticipazioni: Mario Cusitore, stuzzicato da Morena, rivela che lui e la dama hanno avuto rapporti intimi! Di fronte a questa confessione, Margherita dichiara: "Sei un pagliaccio!"

