Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Chiara è la nuova tronista "acqua e sapone", ma il web ha già dei dubbi! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 11 febbraio, su Canale 5: nella nuova puntata viene presentata Chiara, tronista acqua e sapone che ha già scatenato dubbi e segnalazioni. Ecco la nostra opinione della puntata.

Oggi, martedì 11 febbraio, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con la presentazione di Chiara, la nuova tronista acqua e sapone su cui sono però già piovute segnalazioni. Mario Cusitore torna protagonista al centro studio per ricordare che certi malesseri non cambiano veramente mai. Agnese al centro studio regala perle di intelligenza e leggerezza: ciò di cui il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sentiva la mancanza. Ecco la nostra opinione!

Uomini e Donne, Chiara è la nuova tronista "acqua e sapone": conquista lo studio, ma il web è diviso

La puntata di Uomini e Donne è iniziata con l'arrivo di Chiara, la nuova tronista: 23enne romana acqua e sapone, che sembra l'esatto opposto di molti prototipi di troniste che sono salite sul trono del dating show negli ultimi anni. Il suo video conquista sicuramente Raimondo, cavaliere 90enne del trono over, che ammette che per lui Chiara è una ragazza da sposare, dalla dolcezza disarmante e ammette candidamente che se fosse stato più giovane l'avrebbe corteggiata sicuramente. La naturalezza di Chiara sembra aver già conquistato lo studio del dating show, ma al di fuori di esso su di lei sono piovute non poche segnalazioni e si è vociferato che abbia un "fidanzato nell'armadio" (Sara Affi Fella docet). Chiara ammette di cercare un uomo deciso, bello (ma va'?) e che sappia apprezzare le sue numerose contraddizioni. Veste con abiti di seconda mano, parla di economia circolare e si presenta quasi acqua e sapone, rivelando che i tacchi che indossa le sono stati dati quando è arrivata agli studi. Al momento, il nostro giudizio è sospeso, nella speranza che Chiara sia davvero una boccata d'aria fresca (senza filler o sopracciglia tatuate) e non l'ennesima cantonata di questa edizione, mascherata da "i'm not like other girls". Il cringiometro però è già salito quando al momento del ballo Chiara ha esordito con "Vorrei che me lo chiedesse il maschio di ballare"...Ok.

Spazio al trono over con Mario Cusitore, che ha oramai il certificato di malessere napoletano nel CV, ma che nonostante questo continua ad attrarre donne. A rischio e pericolo loro, come fa notare il cavaliere, alcune scendono a corteggiarlo per un motivo non ben precisato, forse spinte dalla sindrome della crocerossina che affligge un po' tante di noi. Con l'ex corteggiatore di Ida Platano (nominata improvvisamente dal cavaliere nel corso della discussione) si siede al centro studio Giorgia, dama del parterre alquanto inviperita. I due non intendono più frequentarsi, ma invece di abbreviare il tedio e dirlo con toni pacati, decidono di mettere su una sceneggiata che dura quasi 10 minuti e nella quale fanno a gara a chi urla di più.

Uomini e Donne, Agnese vive il trono over in maniera intelligente e leggera: esattamente ciò che serve al dating show

I personaggi del trono over sono ancora protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 11 febbraio, con Gloria e Gaetano al centro studio. La loro frequentazione è l'ennesima storia finita male e si conclude con un'uscita dallo studio di Gaetano, che urla a Gloria che "uno limpido come me non lo troverai mai, perché non lo cerchi in realtà". Non c'è mai fine al peggio, perché poi tocca a Diego e Cristina raccontare come sta andando la loro conoscenza (spoiler: male).

Agnese e Fabrizio invece risollevano il morale dello studio: la dama prima si dichiara una "bimba di Gianmarco Steri" complimentandosi con il tronista più amato di tutti. Poi con molta serenità ammette che tra lei e il cavaliere è scattata subito una scintilla che si è tramutata in una grande intimità, anche fisica. Dopo che il cavaliere decide di dare anche il numero a Margherita, la dama ammette che è giusto questo suo comportamento, ma dichiara anche che tra loro non è scattato il colpo di fulmine e che desidera uscire dal programma con un grande amore, mettendosi in gioco ed essendo disposta anche a soffrire.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne