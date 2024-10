Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Amal tradisce Michele ed esce con Alessio, che mossa!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 17 ottobre 2024, Sabrina riceve una pugnalata inaspettata da Gabriele dopo che la coppia sembrava ad un passo dal lieto fine. Per nostro dispiacere sembra che rimarranno ancora in studio, mentre Amal ha finalmente fatto la sua mossa ed è uscita in esterna con Michele ma anche con il tronista Alessio. Inutile dire che in studio si è scatenato il caos.

Uomini e Donne, Sabrina ancora delusa da Gabriele

La vera storia d’amore tragica di questa stagione di Uomini e Donne sembra essere quella tra Sabrina e Gabriele. Altro che soap turche! Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 17 ottobre 2024 su Canale 5, Sabrina è tornata al centro dello studio dopo l’ultima volta durante la quale Gabriele si era commosso parlando di lei, ammettendo di essersi sentito capito e abbracciandola in un ballo carico di emozioni. Gabriele, tuttavia, sembra proprio non riuscire a stare fermo per più di cinque minuti senza elargire il suo numero a qualche dama del parterre femminile del trono over. Neppure fosse uno di quei numeri di telefoni scritti negli autogrill. Al centro dello studio c’è anche Giovanna ma sembra che con la dama non sia decollata, dal momento che la donna è uscita anche con Fabio mettendo da parte Gabriele.

Quest’ultimo ha deciso di perdere ogni dignità dopo essersi commosso per Sabrina, mostrandosi furioso e geloso di una donna vista per poche ore. Dopo aver concluso che Giovanna è una "cattiva ragazza” per non aver rispettato il suo ego mettendolo in primo piano, Gabriele deve affrontare l’ira funesta di Sabrina che sembra uno di quei cani di piccola taglia, che abbaiano tanto ma mordono quasi mai. Dopo la sfuriata, infatti, Sabrina di argento vestita neppure fossimo sul red carpet di qualche sagra di paese, perdona Gabriele e ammette di voler parlare ancora del loro rapporto.

Amal sconvolge il trono classico di Uomini e Donne

Ma passiamo al vero colpo di scena della puntata di oggi di Uomini e Donne, servito dall’elegante e bellissima Amal. La corteggiatrice sa di piacere, perché oltre ad essere affascinante è anche tanto furba e questa, signore e signori, è un’accoppiata micidiale in un programma televisivo come il dating show di Maria De Filippi. Amal ha incantato Michele Longobardi, premettendo di essere comunque scesa per entrambi, riuscendo a farsi portare per ben tre volte in puntata con tanto di sceneggiata di gelosia, quando il tronista ha baciato la rivale Veronica, e poi cosa fa? Amal esce con Alessio che, zitto e quieto, aveva atteso il suo turno avendo capito di avere ancora uno spiraglio con lei.

L’esterna va più che bene, il tronista romano la porta sul suo posto di lavoro e Amal conosce addirittura la famiglia, e così in studio scoppia il putiferio. Corteggiatrici che se la prendono Michele per averle dato più opportunità quando lei palesemente è interessata alle telecamere (e chiamala scema insomma), corteggiatrici che se la prendono con Alessio per l’importanza che ha dato ad una sconosciuta, Alessio che abbraccia Michele per chiedergli scusa e lui che ricambia l’abbraccio quando vorrebbe tanto trovarsi alle Idi di Marzo e chiamarsi Bruto. Insomma, un disastro che porta Longobardi a rinunciare alla conoscenza di Amal anche se è chiaro se sia ancora molto interessato.

