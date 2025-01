Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio campione di ineleganza, Francesca non riesce a emozionare (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornata in onda con una nuova puntata oggi, martedì 28 gennaio. Al centro delle vicende Alessio Pili Stella, che si mostra fin troppo arrogante con una dama e Francesca Sorrentino, alle prese con il suo trono per nulla emozionante.

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 28 gennaio, su Canale 5 si parte da una puntata precedente alla scelta, perché evidentemente si è pensato che saremmo stati interessati a seguire le avventure di Alessio Pili Stella con Francesca e Morena: entrambe le dame gli danno il benservito, dopo che ancora una volta il cavaliere si dimostra privo di tatto e fin troppo egoriferito. Spazio al trono classico con Francesca Sorrentino, i cui corteggiatori sono più interessati a mostrarsi machi che a corteggiare lei...Ecco la nostra opinione della puntata

Uomini e Donne, Alessio campione di ineleganza: imbarazzante con Francesca e Morena

Francesca e Alessio chiudono la loro conoscenza (per l'ennesima volta) e ovviamente il cavaliere deve provare a sminuire la dama e la loro frequentazione, arrivando anche a dichiarare che tra loro c'era stata un'intimità, mentre in realtà non è così. L'arroganza del cavaliere viene ridimensionata sia da Francesca, ma anche dagli opinionisti e da Maria De Filippi.

Ma il colpo di grazia arriva da Morena: il cavaliere, infatti, avrebbe voluto chiudere rapidamente la conoscenza con Francesca, senza troppe polemiche, per potersi fiondare sull'altra dama. Nonostante un invito a cena in forma scritta 'perché lei si comporta un po' da principessa' e un regalo, la dama è abbastanza saggia da dirgli di no, beccandosi ovviamente l'ennesima polemica dal cavaliere, che non sa proprio accettare un rifiuto.

Lasciamo Alessio a curarsi le sue ferite d'amore per spostarci a Francesca Sorrentino: la tronista ha ricevuta una sorpresa da Gianmarco Meo, che ha organizzato un picnic e le ha presentato la sorella, con la quale ha un grande legame. Nonostante si tratti di un'uscita molto dolce, FranciCristallo in studio dichiara che l'ha sentito distante, perché non ha percepito da parte sua il desiderio di baciarla. Gianmarco per tutta risposta replica che da questo momento in poi andrà con i piedi di piombo, perché è molto ferito ancora dalla sua scelta di conoscere Gianluca Costantino.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino avrebbe meritato corteggiatori migliori

L'entrata in studio di Gianluca porta a uno scontro tra i due corteggiatori, che come due maschi alfa (???) si battono il petto, lanciandosi frecciatine, con la maturità che hanno anche i bimbi all'asilo. E la situazione è così ridicola che per ricordare loro che di fronte hanno Francesca, la tronista, sapete quella che sarebbero scesi a corteggiare, deve intervenire Mario Cusitore. Ci rendiamo conto?!

Questa è l'ennesima dimostrazione che i corteggiatori sono fondamentali nella costruzione di un percorso in un programma televisivo come Uomini e Donne. E vedere la commozione di Francesca per la scelta e non scelta di Martina De Ioannon, di fronte ai sentimenti che sono trapelati dalle parole dei tre protagonisti del trono classico è una conferma che avrebbe meritato corteggiatori migliori. L'esterna con Gianluca è un tripudio di tramonti, romanticismo (un po' cringe) e un bigliettino che Francesca consegna a Gianluca. Appare tutto poco credibile, molto costruito, ma evidetemente potrebbe essere questo che piace alla tronista? In studio Gianmarco si inalbera, ma Gianni gli fa notare che dovrebbe far caso all'evidente attrazione che Francesca ha per Gianluca, più che preoccuparsi dell'esterna in sé.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne