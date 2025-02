Uomini e Donne, l'ex tronista Federico Nicotera ha un nuovo amore: la ballerina di Amici Isobel Kinnear!

News VIP

Dopo mesi di rumors, l'ex tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera e la ballerina di Amici Isobel Kinnear sono usciti allo scoperto come coppia!

Federico Nicotera è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne nell'edizione 2022/2023 e aveva concluso il suo percorso nel trono classico scegliendo Carola Carpanelli, corteggiatrice milanese, con cui aveva lasciato il dating show ad aprile 2023. La loro relazione, tuttavia, non era durata che pochi mesi e dopo diversi rumors di una crisi la coppia aveva annunciato di aver preso strade diverse. Negli scorsi mesi, sull'ex tronista si erano diffuse voci di una nuova frequentazione con un volto noto dei programmi Fascino: la ballerina di Amici Isobel Kinnear. I due, dopo mesi di segnalazioni, sono finalmente usciti allo scoperto!

Uomini e Donne, Federico Nicotera e Isobel Kinnear non si nascondono più!

Federico Nicotera e Isobel Kinnear sono più innamorati che mai, come dimostrano gli scatti condivisi sui social da Alessandro Rosica. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva intrapreso una storia d'amore con Carola Carpanelli, ma con l'ex corteggiatrice era finita dopo pochi mesi.

Isobel Kinnear, invece, dopo essere stata una delle allieve dell'edizione di Amici 22, arrivando alla Finale del talent show di Canale 5, è ritornata nella scuola come ballerina professionista. Pochi mesi dopo la fine del percorso come allieva, Isobel e Giovanni Cricca - altro allievo del programma - erano usciti allo scoperto come coppia, ma a gennaio 2024 Cricca aveva confermato la fine della loro relazione.

Negli ultimi mesi, i fan sui social avevano notato che tra Federico Nicotera e Isobel Kinnear avevano iniziato a scambiarsi like alle foto e in un recap del mese di gennaio della ballerina era apparso anche l'ex tronista. Dopo questi indizi, ora, arriva da Alessandro Rosica la conferma che Isobel Kinnear e Federico Nicotera si frequentano e non si nascondono più.

Uomini e Donne, Federico Nicotera ritrova l'amore dopo Carola Carpanelli con la ballerina Isobel Kinnear

Il noto giornalista di gossip ha condiviso sui social una foto di Isobel Kinnear a cena con Fderico Nicotera, con tanto di didascalia che recita: "Federico Nicotera e Isobel Kinnear sempre più innamorati e affiatati". Anche l'ex tronista ha condiviso sui social una foto in cui tiene per mano una ragazza ed è logico supporre che si tratti proprio della ballerina di Amici.

All'epoca del suo trono, Federico aveva scelto Carola e si era dichiarato subito molto innamorato e preso dalla corteggiatrice milanese. La distanza tra i due li aveva spinti a bruciare le tappe e a convivere insieme, ma l'idillio amoroso era durato pochi mesi. Dopo l'estate, infatti, i due avevano annunciato la rottura e anche durante un confronto a Uomini e Donne era parso evidente che l'ex tronista era ancora molto preso dall'ex corteggiatrice.

Isobel, invece, aveva inizialmente rifiutato le attenzioni di Cricca, ma non aveva mai nascosto di avere una certa simpatia per il cantante romagnolo. Una volta terminato il percorso di Amici i due avevano ripreso a frequentarsi, ma con una lunga e addolorata nota su Instagram, a gennaio 2024 Cricca aveva svelato che tra lui e la ballerina era tutto finito.

