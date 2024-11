Uomini e Donne, l'ex tronista Andrea Nicole torna a parlare del rapporto con Ciprian: ''Relazione tossica''

News VIP

L'ez tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte, parla della relazione con Ciprian Aftim e lancia pesanti accuse all'ex corteggiatore. Ecco cosa ha rivelato sulla sua pagina Instagram.

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio il percorso di Andrea Nicole Conte come tronista del dating show di Maria De Filippi. La scelta della tronista fu senza dubbio tra le più rocambolesche, con la scoperta in studio della notte trascorsa con il corteggiatore Ciprian Aftim e la polemica feroce contro questa giovane coppia. Dopo circa dieci mesi di relazione, la love story è finita e Andrea Nicole torna a parlarne senza nessun ricordo dolce a proposito. Ecco cosa ha detto nelle sue Ig Stories.

Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte torna a parlare di Ciprian Aftim

Tra i tanti volti che hanno popolato lo studio di Uomini e Donne, è impossibile non ricordare quello di Andrea Nicole Conte. La nomina della giovane come tronista fece scalpore dal momento che, proprio nel suo video di presentazione, aveva parlato del suo percorso di transizione ed era la prima volta per una tronista scelta da Maria De Filippi, ma ancora di più per la sua rocambolesca scelta. Nello studio del dating show di Canale 5, infatti, Andrea Nicole si è innamorata del corteggiatore Ciprian Aftim ma i due hanno deciso di andare contro le regole imposte dalla redazione, riuscendo a contattarsi e a trascorrere la notte insieme, per poi confessare tutto il giorno dopo un puntata.

La notizia aveva infastidito non poco i presenti, in particolare Gianni Sperti che trovò tutto una grandissima mancanza di rispetto nei confronti della redazione e del pubblico, e Andrea Nicole lasciò Uomini e Donne nel peggiore dei modi. A distanza di mesi, tuttavia, la tronista fece pace con Maria De Filippi che invitò la coppia in studio con una sorpresa: la scelta sotto la cascata di petali di rose che avrebbero dovuto fare, se le cose fossero andare diversamente. Ciprian e Andrea Nicole hanno vissuto una travolgente passione per circa dieci mesi, fino a quando l’ex tronista ha annunciato su Instagram che la sua storia d’amore era naufragata e anche nel peggiore dei modi. A distanza di tempo, Andrea Nicole è tornata a parlarne sui social, riservando parole molto dure al suo ex fidanzato e al loro rapporto, ecco cosa ha detto nelle sue Ig Stories.

Uomini e Donne, Andrea Nicole sputa veleno contro Ciprian

Dopo aver vissuto un’intensa storia d’amore per circa dieci mesi, trovando anche il perdono della padrona di casa di Uomini e Donne a seguito della loro scorrettezza nei confronti del programma, Ciprian e Andrea Nicole si sono lasciati. Sono trascorsi due anni dalla rottura ma l’ex tronista non ha ancora ritrovato l’amore e ha parlato della situazione su Instagram, dopo aver ricevuto diverse domande in merito alla sua situazione sentimentale e al rapporto con Ciprian. Conte ha definito “relazione tossica” quella intrecciata con l’ex corteggiatore, ammettendo di aver subito ripercussioni fisiche e psicologiche dopo la rottura per oltre due anni, e di essersi ripresa totalmente solo recentemente.

Parlando invece della sua situazione attuale, Andrea Nicole ha ammesso che le manca la sensazione di costruire qualcosa insieme ad un’altra persona, ma di essere anche molto frenata in merito, forse proprio a causa della grande delusione che ha ricevuto da Ciprian. L’ex corteggiatore ha preferito non commentare le parole della sua ex fidanzata, che si è sfogata durante nelle sue Ig Stories muovendo pesanti accuse, ma del resto il bel fisioterapista non è particolarmente attivo sui social, come dimostra la sua pagina Instagram poco aggiornata. Cosa ne pensate?

