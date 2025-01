Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Vanessa Spoto si sposa a soli 22 anni!

News VIP

Vanessa Spoto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di sposarsi a soli 22 anni. La scelta in controtendenza della ex di Massimiliano Mollicone.

Nello studio di Uomini e Donne sono passati diversi volti, alcuni sono diventati molto famosi, altri vengono ricordati a malapena ma per i veri fan del dating show di Canale 5 non dimenticano nessuno. Vanessa Spoto, appena 19enne, prese parte al programma durante il periodo del Covid e fu la scelta del tronista Massimiliano Mollicone, ma la loro love story non è decollata. Ora, a ventidue anni, la giovane toscana si sposa!

Vanessa Spoto dopo Uomini e Donne

Nel corso della stagione di Uomini e Donne che seguì la prima apertura dopo il Covid, quando ancora si giravano le esterne con la mascherina e per baciarsi bisognava confermare in video di aver preso la scelta e di assumersi ogni conseguenza, Massimiliano Mollicone è stato scelto come tronista da Maria De Filippi. Il giovane modello aveva incentrato il suo percorso nel dating show di Canale 5 sulla conoscenza di Vanessa Spoto e Eugenia Rigotti, scegliendo a sorpresa la giovane diciannovenne di Prato nonostante Eugenia fosse la preferita dal pubblico, tanto che Maria si mosse per aiutarla offrendole un lavoro dietro le quinte. La relazione tra i due giovani era partita benissimo con tanti progetti condivisi e tanto amore, ma dopo pochi mesi si è conclusa malamente tra un mare di polemiche.

Ma cosa ha fatto Vanessa dopo Uomini e Donne? Della giovane toscana si è saputo che ha preso parte a Miss Mondo, poi più nulla se non qualche scatto pubblicitario, prima di concentrarsi sulla sua carriera di disegnatrice che l’ha affascinante e totalmente assorbita, non volendo tornare nel mondo del piccolo schermo. Nel frattempo, Spoto ha trovato un nuovo amore vicino al giovane toscano Gian Marco con il quale fa coppia fissa ormai da qualche anno e con il quale è pronta a compiere il grande passo, segnando una scelta in grande controtendenza nell’epoca moderna. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto si sposa

Dimenticata e archiviata la sua breve ma intensa love story con il tronista Massimiliano Mollicone, Vanessa Spoto si è tenuta lontano dalle telecamere e soprattutto da Uomini e Donne. La giovane originaria di Prato ha deciso di concentrarsi sul disegno trovando la sua via e poi ha conosciuto Gian Marco con il quale fa coppia fissa da diversi anni. Nonostante abbia appena ventidue anni, Vanessa ha deciso di dire sì alla proposta di matrimonio del suo fidanzato e i due si sposeranno a breve. Il matrimonio è stato fissato per mercoledì 22 gennaio 2025 e Vanessa è molto emozionata all’idea di indossare l’abito bianco, che ha trovato quasi al primo colpo e che non vede l’ora di mostrare alla sua dolce metà per farlo commuovere all’altare.

Certamente l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 sta facendo una scelta in controtendenza rispetto a quella dei ragazzi della sua età, che preferiscono concentrarsi su carriera e università senza legami importanti, arrivando a dire il sì per sempre con l’amore della sua vita. Mentre l’ex corteggiatrice è al settimo cielo, i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di assistere alla scelta di Martina De Ioannon che è divisa tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il pubblico apprezza entrambi questi ragazzi, educati e sinceramente interessati alla tronista romana ma chissà per chi batte il cuore di lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.