Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Samuele Carniani fa un annuncio shock: ‘’Ho un tumore’’

Samuele Carnieri, ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta di Roberta Ilaria Giusti, rivela sui social una scoperta sconvolgente. Grazie ad una ecografia casualmente fatta per controllo, è emerso che il giovane ha un tumore.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Samuele Carniani, l’affascinante corteggiatore toscano che nel 2022 prese parte al programma, finendo per essere la scelta della tronista Roberta Ilaria Giusti. Poche ore fa, su Instagram, Samuele ha raccontato una novità sconvolgente, una scoperta shock che ha cambiato la sua vita all’improvviso.

Uomini e Donne, Samuele Carniani dopo Roberta Ilaria Giusti

Tra i tanti corteggiatori che sono passati per lo studio di Uomini e Donne negli ultimi venti anni, Samuele Carniani ha senza dubbio occupato un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Nel 2022, il giovane corteggiatore toscano ha preso parte al dating show di Canale 5 catturando l’attenzione della tronista Roberta Ilaria Giusti. Dopo un percorso intenso ed emozionante, la romana ha lasciato lo studio con Samuele dopo una scelta bellissima sotto una cascata di petali di rosa rossa.

La relazione tra i due è andata avanti a gonfie vele per diversi mesi, nonostante la giovane coppia dovesse dividersi tra la Capitale e la Toscana, fino a quando entrambi hanno annunciato la fine della relazione, dovuta ad incomprensioni ripetute che hanno portato alla rottura. Samuele è apparso molto provato da questa decisione ma recentemente, dopo qualche mese di riflessione che ha dedicato al lavoro, è tornato a sorridere al fianco di una nuova fidanzata. Negli ultimi giorni, Carniani è stato insolitamente silenzioso sulla sua pagina Instagram seguita da oltre 95mila followers, poi è tornato a parlare ai fan con un annuncio davvero spiazzante.

Uomini e Donne, Samuele Carniani ha il cancro

Dopo una lunga assenza dai social che aveva fatto insospettire i suoi fan, Samuele Carniani è tornato a parlare e lo ha fatto facendo una rivelazione sconvolgente, che ha cambiato nel giro di pochissimo la sua vita. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato di esserci recato ad eseguire un’ecografia allo stomaco lo scorso 28 ottobre, una visita di routine per assicurarsi che tutto filasse per il meglio. E qui la scoperta terribile.

“Da almeno 5 anni ho un GIST ( gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico e lì cade un po’ tutto ciò che ti circonda. L’umore ti cambia in mezzo secondo, da esser tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli, vedere le persone accanto a te che soffrono.. forse si…quella è la cosa peggiore, peggiore perché tu non puoi fare niente se non attendere”.

Carniani ha scoperto di avere un particolare tumore allo stomaco che non aveva dato segnali di alcun tipo, e di aver poi eseguito un’altra tac scoprendo che per ora questo brutto male è circoscritto. L’ex di Roberta Ilaria Giusti ha raccontato di doversi sottoporre al più presto ad un intervento per rimuovere la massa, ma si è detto fiducioso e pronto a combattere. Noi facciamo un grande in bocca al lupo al giovane toscano, continuando a seguire i suoi aggiornamenti al più presto.

