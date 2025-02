Uomini e Donne, l'appello sui social di Ida Platano al suo ammiratore segreto

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Ida Platano ha lanciato un appello sui social al suo ammiratore segreto, dopo aver ricevuto dei fiori nei giorni scorsi.

Ida Platano è stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, oltre a diventare tronista della precedente edizione del dating show. Purtroppo, dopo il suo trono si è risolto con l'abbandono di entrambi i suoi corteggiatori, Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, portando l'ex dama a decidere di non tornare nel programma tv per la nuova stagione.

Uomini e Donne, Ida Platano lancia un appello sui social al suo ammiratore segreto

Ieri, martedì 18 febbraio, Ida Platano ha lanciato un appello sui social per invitare il suo ammiratore segreto a farsi avanti. L'ex dama del programam tv di Maria De Filippi ha infatti ricevuto nel corso dei giorni scorsi alcuni messaggi e rose da un ammiratore anonimo e, incuriosita, ha deciso di chiedere attraverso il suo profilo Instagram al misterioso ammiratore di farsi avanti.

"Voglio ringraziare questa persona, uomo o donna non so. Palesati, mandami un segnale di fumo. Fai qualcosa. La rosa è bellissima ma ora fatti avanti" ha scritto su Instagram l'ex protagonista del dating show di Canale 5, mostrando anche la rosa ricevuta dal suo ammiratore, che già in precedenza l'avrebbe omaggiata di altri fiori e messaggi.

Il suo appello ha incuriosito i fan di Uomini e Donne che seguono l'ex tronista: Ida Platano ha scelto di non tornare nel dating show, dopo le delusioni subite con Mario Cusitore, e negli ultimi mesi del 2024 sembrava aver trovato la felicità accanto a un uomo misterioso che non ha mai deciso di mostrare sui social, tuttavia, sembra che questo flirt si sia già concluso e da mesi l'ex dama sarebbe tornata single.

Uomini e Donne, il percorso di Ida Platano nel dating show

Dopo la turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri, Ida Platano aveva trovato l'amore accanto ad Alessandro Vicinanza, con cui aveva lasciato Uomini e Donne nel 2023. Tuttavia, dopo quasi un anno dall'addio alla trasmissione, i due si erano detti addio e la dama si era messa in gioco nel programma di Maria De Filippi come tronista. A colpirla, tra i suoi corteggiatori, era stato lo speaker di Radio Kiss Kiss Mario Cusitore, sul quale però erano piovute segnalazioni continue, spesso ignorate dalla tronista.

Anche Vicinanza era tornato nella trasmissione, nel parterre over, e dopo un tira e molla con Cristina Tenuta e Roberta Di Padua aveva deciso di uscire dal programma proprio con lei. Al contrario della relazione del suo ex, il trono di Ida era andato in frantumi con il b&b-gate, con il quale era emerso che Mario Cusitore aveva frequentato una donna all'insaputa della tronista e aveva trascorso la notte con lei in un b&b.

Scoperta la bugia del corteggiatore, Ida lo aveva allontanato dalla trasmissione e neppure con Pierpaolo Siano aveva deciso di proseguire, tanto che quest'ultimo aveva abbandonato la trasmissione.

