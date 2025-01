Uomini e Donne, Karina Cascella commenta l'intervista di Martina De Ioannon a Verissimo: "Ha visto Gianmarco e..."

News VIP

Il trono di Martina De Ioannon è stato tra i più seguiti negli ultimi anni: dopo 5 mesi di percorso a Uomini e Donne, la tronista romana ha scelto Ciro Solimeno, mentre alla non scelta Gianmarco Steri è stato offerto il ruolo di tronista, visto il grande successo che ha riscosso. Come di consueto, la nuova coppia del dating show è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per un'intervista che ha generato non poche perplessità. A commentarla è arrivata anche Karina Cascella, che ha detto la sua sui social.

Uomini e Donne, Karina Cascella commenta l'intervista a Verissimo di Martina De Ioannon

Anche in precedenza, Karina Cascella è intervenuta a commentare il trono di Martina, esprimendo la sua opinione sull'ex protagonista di TI. Questa volta, l'ex opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha voluto esprimere il suo parere sui social dopo aver visto la famosa intervista a Verissimo, per la quale la tronista romana è stata molto criticata.

Secondo diversi fan, infatti, Martina appariva distaccata e fredda e aveva più volte rimarcato le difficoltà della relazione con Ciro Solimeno, che si riconducevano principalmente alla distanza fisica tra i due. Tuttavia, Martina non è parsa neppure favorevole a un'immediata convivenza, giudicando prematuro un simile passo. Le sue dichiarazioni hanno suscitato perplessità, soprattutto, perché quando è arrivato il momento di parlare di Gianmarco Steri e delle 8000 corteggiatrici che hanno chiamato per lui, Martina ha speso parole affettuose per la non scelta.

A notarlo è stata anche Karina Cascella, che su Instagram ha condiviso una storia con lo spezzone dell'intervista di Martina in cui parlava di Gianmarco e ha dichiarato: "Ma solo io ho avuto la sensazione guardando quest’intervista che a Martina siano brillati gli occhi solo quando ha parlato di Giamarco? Solo io penso che sia pentita della sua scelta? E solo io penso che a breve si lasceranno e lei tornerà a corteggiare Gianmarco (adorerei troppo), perché in realtà voleva lui e non è convinta? Boh, ho questa sensazione".

Uomini e Donne, Karina Cascella su Martina: "Si è già pentita di aver scelto Ciro..."

In un secondo intervento, Karina Cascella ha commentato la scelta di Martina e ha approfondito il suo pensiero, dichiarando che da tempo non si vedeva una non scelta così sofferta e che questo dipendeva dalla consapevolezza della tronista di decidersi fino alla fine su chi scegliere. Tuttavia, ha aggiunto, durante l'intervista a Verissimo ha notato che le dichiarazioni di Martina erano prive di emozioni ed enfasi e che sembravano più discorsi di una coppia in crisi, che di una appena formata: "Ci deve essere più emozione, più enfasi in quel momento lì. Io questo non l’ho visto assolutamente, anzi. Era lì che rimarcava sulla distanza, sui dubbi, sul fatto che lei è già realizzata mentre lui deve ancora capire cosa fare. Insomma, era più un discorso di una coppia in crisi più che una coppia appena nata. Almeno io ho avuto questa sensazione qua".

L'ex opinionista ha poi commentato che Martina si è illuminata quando ha visto Gianmarco e che secondo lei era anche abbastanza gelosa delle varie corteggiatrici scese per lui: "Lì a lei brillavano gli occhi, in quel momento lei fa tanti elogi aGianmarcocon il fidanzato accanto che la guarda tra lo stranito e l’incredulo. Perché di lui non ha parlato benissimo, anzi ha parlato di problematiche iniziali legate alla distanza".

Infine, Karina Cascella si è augurata di vedere un colpo di scena con Martina che capisce che è Gianmarco la sua scelta e scende per lui, come successe a suo tempo per Giovanni Conversano e per il caso di Teresanna Pugliese: "E io, vi dico la verità, ho la sensazione che Martina a breve si lascerà con Ciro e scenderà a corteggiare Gianmarco. Io ho proprio questa sensazione e immagino già la scena e gli occhi di lui."

