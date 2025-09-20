Uomini e Donne, intervista esclusiva a Gianluca Costantino: "Il trono? Una bella occasione per farmi conoscere davvero"

News VIP

Gianluca Costantino si racconta ai microfoni di Comingsoon.it: dall'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip alla sua esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore di Francesca Sorrentino fino ai suoi progetti lavorativi futuri.

Abbiamo intervistato Gianluca Costantino, ex concorrente della sesta edizione Vip del Grande Fratello e corteggiatore di Uomini e Donne. Classe 1989, originario di Genova, personal trainer e mental coach. Gianluca decide di varcare la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia per farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al reality show, il campano ha deciso di rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi e provare a conquistare il cuore della tronista Francesca Sorrentino. Nonostante la decisione di lei di continuare a conoscersi lontano dalle telecamere, le cose tra loro non sono andate come speravamo e, pochi giorni dopo la scelta, hanno annunciato la rottura. Oggi, il ragazzo è felice e concentrato sul suo lavoro, anche se non esclude un ritorno sul piccolo schermo.

Gianluca si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dall'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip alle emozioni vissute durante la sua partecipazione a Uomini e Donne insieme a Francesca Sorrentino. Non solo. Il giovane personal trainer ha parlato dei suoi progetti e anche della possibilità di rivederlo in tv...chissà, magari proprio sul trono del fortunato dating show di Maria De Filippi!

Ciao Gianluca, tutti ti abbiamo conosciuto per la tua partecipazione al Grande Fratello. Cosa ti ha spinto a entrare nella Casa più spiata d'Italia?

La chiamata del Gf è arrivata nel 2022, ho fatto il provino in videochiamata e sono entrato nella Casa. Purtroppo sono arrivato in corsa, mi sarebbe piaciuto entrare nella Casa a settembre perché avrei avuto più tempo per raccontarmi e farmi conoscere. Entrando in corsa sei in qualche modo penalizzato, hai poche possibilità di far vedere chi sei. Devi entrare subito nelle dinamiche del gioco, io invece sono una persona molto spontanea a cui non piace fare le cose forzate. Nella mia edizione, poi, c'erano delle personalità molto forti, persone che venivano già dal mondo dello spettacolo, delle vere celebrità...c'era Katia Ricciarelli, Alex Belli che è un veterano, Soleil Sorge...

Che esperienza è stata?

Unica, sono riuscito subito ad ambientarmi prendendo le giuste misure e instaurando delle belle amicizie. Poi per due voti sono andato al televoto e sono uscito. Speravo di rimanere nella Casa un po' di più, non mi aspettavo di ricevere delle nomination da parte di persone che poi sono diventati amici fuori. Alla fine mi sono trovato molto bene con tutti. Sono una persona riservata, non amo espormi quando non serve. La tv, invece, ti chiede di esporti sempre anche quando sei incerto.

Sei rimasto in contatto con alcuni tuoi compagni di avventura?

Negli anni sono cambiate un po' le cose. Io all'inizio avevo legato molto con Soleil, Alessandro e Sophie...siamo andati anche in vacanza insieme. Contrariamente a quanto pensavo, fuori siamo diventati amici con Alex Belli. È una persona intelligente, presente, di cuore. Ogni tanto vedo e sento qualcuno di quell'edizione. Soleil mi ha scritto quando ero a Uomini e Donne, sento Ainett. Ognuno fa la sua vita, abbiamo condiviso un pezzo di vita insieme. Ci sono dei rapporti che durano ancora oggi, altri no, ma è normale.

A breve partirà la nuova edizione del Grande Fratello, che sarà un vero e proprio ritorno alle origini e vedrà alla guida per la prima volta Simona Ventura...

È stata un'idea geniale. Il ritorno al passato e alle origini può dare quella scossa che manca ai programmi di oggi. La genuinità, la curiosità...è quello il motivo per cui l'esperimento sociale era nato. Anche l'idea di limitare il lato social è stata un'ottima scelta, hanno fatto bene. Faccio un grande in bocca al lupo a tutta la squadra del Gf, sono delle persone splendide.

Dopo l'esperienza nella Casa del Gf, hai deciso di rimetterti in gioco e partecipare a Uomini e Donne. Che ricordi hai di quel periodo?

Ho dei ricordi positivi. Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne perché venivo da un periodo molto doloroso per me sia per la perdita di mia mamma che per la rottura con la mia ex. Volevo rimettermi in gioco e provare delle nuove emozioni. Mi sono trovato bene con le persone del programma e con Francesca. Di lei mi aveva colpito la sua personalità. Ci avevo creduto, ero convinto di conoscerla fuori, ma siamo stati insieme forse 2/3 giorni, poi è finito tutto. Diciamo che nn c'è stata la volontà di gestire la conoscenza perché io non prendo una decisione dall'oggi al domani senza prima capire e scoprire. Alla fine non è successo nulla di male, può capitare. Ognuno prende le decisioni che pensa siano giuste per la propria vita. Mi sono portato a casa tutto quello che di positivo c'è stato.

Se ti dovessero proporre di salire sul trono, accetteresti?

Sicuramente sarebbe un'emozione, sia per il tipo di esperienza che andrei a fare sia per il fatto di essere stato scelto per fare quell'esperienza. Significherebbe che qualcosa di buono l'ho fatto e ho lasciato un segno. In questo momento sono tanto concentrato sul lavoro, però sicuramente mi piacerebbe salire sul trono...perché no! Sarebbe una bella occasione per farmi conoscere davvero e per regalare nuove emozioni al pubblico.

Hai mai pensato di partecipare a Temptation Island?

Il ruolo del tentatore ormai non mi appartiene più. Partecipare in coppia secondo me è veramente tosta. Ti metti in gioco davvero con tutto te stesso. Non mi ci vedrei, è per persone che hanno un cuore più resistente del mio (ride ndr). Capisco bene il successo del programma, molte persone ci si rispecchiano. L'amore e i rapporti sentimentali sono argomenti che ci riguardano a tutti da vicino.

Progetti futuri?

Nessun progetto televisivo in vista. Mi sto concentrando sulla creazione della mia piattaforma, Vytae Wellness. È una piattaforma che darà la possibilità alle persone di avere dei percorsi di dimagrimento, allenamento, nutrizione e psicologia alimentare...Sono co-founder insieme ad altri miei soci. Aiutare le persone a crescere dal punto di vista fisico e mentale è sempre stata la mia vocazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.