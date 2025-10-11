Uomini e Donne, intervista esclusiva a Federico Nicotera: "L'amore vero lo vivo lontano dai riflettori"

News VIP

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, l'ex tronista Federico Nicotera si è raccontato senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Federico Nicotera, uno dei tronisti più apprezzati di Uomini e Donne. Solare, schietto e molto determinato. Federico ha 28 anni, vive a Roma ed è un ingegnere aeronautico. Decide di partecipare al dating show di Maria De Filippi per mettersi in gioco e provare a trovare la donna della sua vita. Il suo è stato un percorso ricco di emozioni, che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico di Canale 5 ma soprattutto di riscoprirsi.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Federico Nicotera si è raccontato a cuore aperto: dalla sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, che rifarebbe e che consiglia vivamente a tutti, ai gossip che lo hanno visto protagonista prima con Carola Carpanelli e più recentemente con l'ex corteggiatrice Raffaella Scuotto, fino alla possibilità di partecipare a L'Isola dei Famosi. Non solo. Vista la sua grande passione per la musica e le sue doti canore fino ad oggi a noi sconosciute, Federico non ha escluso la possibilità di rimettersi in gioco sul palco di Tale e Quale Show.

Tutti ti hanno conosciuto per la tua partecipazione a Uomini e Donne. Che esperienza è stata e soprattutto pensi di essere riuscito a farti conoscere davvero dal pubblico?

Io ho fatto conoscere al pubblico il vero Federico. Un ragazzo semplice, acqua e sapone, e soprattutto sincero...anche se la verità non sempre ripaga. È stata un'esperienza molto forte, che rifarei sicuramente e che consiglio. Uomini e Donne è un programma che ti tira fuori tutte le emozioni e, allo stesso tempo, ti isola dal mondo reale. Per me è stato come tornare negli anni '80 (ride ndr). Ero isolato, non avevo i social, cercavo solo di vivermi appieno quei pochi momenti che avevo con le corteggiatrici. Ero completamente coinvolto in tutte le dinamiche del programma. È stata un'esperienza che mi ha dato tanto, fatto crescere, e regalato anche tante belle amicizie. Ancora oggi sento e vedo Lavinia, la mia compagna di trono.

Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa?

Difficilmente mi pento di quello che faccio, sono abbastanza istintivo. Dico sempre che è meglio vivere di ricordi che di rimpianti. Non cambierei nulla, credo che rifarei tutto uguale. Anche perché mi ero ripromesso di andare lì e agire di cuore e di pancia...quindi no, non cambierei nulla.

Qual è stata la cosa più inaspettata che hai imparato su te stesso durante il percorso?

Io sono una persona molto istintiva. Ho capito di avere poca pazienza e, allo stesso tempo, ho imparato che la pazienza è davvero la virtù dei forti.

Da spettatore, noti delle differenze rispetto a quando stavi sul trono?

Ci tengo a dire che dietro quello studio c'è davvero un mondo di bellissime persone che lavorano tutti i giorni per far funzionare al meglio il programma. Ho notato che molti sono poco furbi, pensano di andare lì e fare come vogliono. Molti cercano solo la visibilità e, purtroppo o per fortuna, Uomini e Donne è una grande vetrina.

I social, secondo te, hanno peggiorato la situazione?

I social hanno peggiorato la vita in generale e, inevitabilmente, hanno colpito anche il programma. Mentre prima ti dava solo la visibilità, ora ti da la possibilità di lavorare subito. Cercano tutti il momento di gloria per sfruttare al meglio la situazione e lavorare con i social. Cercano la strada più facile. Rispetto a qualche anno fa, però, adesso è pieno di piattaforme e la competitività è triplicata. Prima bastava poco per essere seguiti, ora se non riesci a differenziarti finisci nel dimenticatoio nel giro di poco tempo. Rimani uno dei tanti.

Nonostante tu sia uscito di scena diversi anni fa, continui a stare al centro del gossip. Prima per il riavvicinamento alla tua ex Carola Carpanelli poi per il presunto flirt con Raffaella Scuotto. Cosa c'è di vero?

Niente (ride ndr). Sono una persona molto riservata e forse questo alimenta il gossip intorno a me, però nove volte su dieci sono tutte cose inventate. Hanno detto che ero fidanzato prima con l'ex tronista Veronica e poi con Raffaella. In realtà con Raffaella non possiamo definirci nemmeno amici, ci siamo visti una volta a Roma perché lei stava con Lavinia. Abbiamo fatto una serata tutti insieme e basta. Niente di più. Il problema è che ogni volta dicono che sono fidanzato con una ragazza diversa, avevano anche parlato di un riavvicinamento tra me e Carola. Tutto falso. La verità è che non c'è mai stato un riavvicinamento. Non c'è proprio nessun tipo di rapporto tra noi.

Il tuo cuore oggi è impegnato?

Si, sono impegnato, ma preferisco vivermi la mia relazione lontano dai riflettori. Non sento il bisogno di condividere la mia storia sui social e chi mi conosce comprenderà la mia scelta.

Ti piacerebbe partecipare a qualche reality show in particolare?

Mi piacerebbe partecipare a L'Isola dei Famosi perché è un programma che ti mette a dura prova sia a livello fisico che mentale. A me piacciono molto questo tipo di sfide. Anche Pechino Express è carino, sarebbe una bella avventura da fare. Temptation Island? No sono geloso, sarebbe troppo tosta per me. Ammetto però di seguire Amici, mi piace molto.

Cosa ne pensi della nuova classe di Amici?

Ho visto la formazione della classe e sono rimasto colpito dal ballerino Emiliano. Lui è bravissimo, un fenomeno. Anche Michele mi piace molto, ha portato qualcosa di nuovo nella scuola. Con il suo violoncello si è differenziato da tutti. Non ti nascondo che io ho una grande passione per la musica. Ho fatto un paio di canzoni con un mio amico musicista, ci siamo divertiti un po'...diciamo che ascolto la musica per piacere e canto. A tempo perso mi dedico anche a quello, ora sto imparando a suonare la chitarra.

Sarebbe curioso, allora, vederti sul palco di Tale e Quale Show...

Tale e Quale Show è una cosa che farei volentieri, mi divertirei sicuramente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.