Uomini e Donne, Ilaria Volta: "È davvero finita con Vincenzo! Alla fine avevano ragione Tina e Gianni"

La frequentazione tra Ilaria Volta e Vincenzo La Scala è davvero giunta al capolinea: l'ex dama rompe il silenzio e racconta tutta la verità sulla rottura con l'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne.

È ufficialmente finita la relazione nata nello studio di Uomini e Donne tra Ilaria Volta e Vincenzo La Scala. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex dama del parterre over che, in un'intervista rilasciata a Casa Lollo, ha raccontato come sono andate davvero le cose con l'ex cavaliere.

La verità di Ilaria Volta

Poco dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Ilaria Volta e Vincenzo La Scala hanno annunciato di aver interrotto la loro frequentazione. Cosa è successo tra i due protagonisti dell'attuale stagione del parterre over? A svelare la verità ci ha pensato l'ex dama del dating show di Maria De Filippi che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo, ha raccontato:

La storia con Vincenzo è finita dopo un mesetto, è durata poco purtroppo. Sinceramente ci sono rimasta molto male, non pensavo potesse finire così. Ci sono state alcune divergenze, secondo me su cose un po’ stupide [...] La decisione è stata sua, io ho cercato ripetutamente di avere un confronto, di vederci e parlare, ma ci sono state solo chiusure e nessuna possibilità di confronto. Secondo me le cose si potevano mettere a posto… Sicuramente lui lamenta il fatto che io abbia un rapporto forse un po’ troppo stretto con i cani. Lui si era comunque preso una donna forte, e non è che ti può far comodo che sono forte in studio e poi una sottona a casa.

Ancora provata per la scelta presa da Vincenzo, Ilaria ha poi continuato rivelando qualche dettaglio inedito su cosa non avrebbe giocato a favore della relazione. A proposito di un suo possibile ritorno nel parterre over del dating show di Canale 5, l'ex dama sembra avere le idee molto chiare, almeno per il momento:

Probabilmente abbiamo due caratteri troppo forti, comunque è meglio che sia successo adesso che magari dopo cinque o sei mesi quando io mi ero trasferita…Io mi sono esposta e si è esposto anche lui, quindi anche lui ci credeva. Se c’è veramente l’amore le cose si risolvono, a questo punto ti dico che era una cosa a senso unico. A questo punto credo che non fosse amore, magari un innamoramento, un fuoco di paglia…Forse alla fine avevano ragione Tina e Gianni. Chi ha seguito il programma sa che noi siamo stati cacciati fuori, io non ero ancora pronta ad uscire dal programma. Non sarei uscita dal programma se non avessi creduto in questa storia. Da oggi in poi siamo entrambi single e lui può fare quello che vuole. Attualmente non penso minimamente a tornare nel programma, ho bisogno di concentrarmi su di me e sul lavoro. Dovrebbe passare un po’ di tempo, il programma non lo guardo più.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Martedì 10 dicembre 2024, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: le Anticipazioni sul dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno rivelato che ci sono stati degli sviluppi importanti per quanto riguarda il trono classico: Ciro Solimeno, corteggiatore di Martina De Ioannon, ha abbandonato lo studio, mentre il tronista Michele Longobardi ha deciso di eliminare una delle sue corteggiatrici. Di chi si tratta?

Per quanto riguarda il trono over, invece, Fabio sta continuando a conoscere una dama del parterre scesa per lui, ma ha chiesto a Gemma Galgani di poter chiudere la loro storia con un reciproco perdono. Sollecitata da Maria De Filippi, la dama torinese si è commossa e ha ballato con l'ex. Intanto, Mario Cusitore ha chiuso con una dama che stava conoscendo, così come anche Diego Tavani e Claudia hanno preferito interrompere la loro frequentazione.

Ospite in studio Pinuccia Della Giovanna per presentare la sua nuova canzone. I protagonisti del trono classico e over di Uomini e Donne vi aspettano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

